Rendhagyó Bánk bán-premier a TRIP Hajón

2020. március 9-én a TRIP Hajón tartják a közel egy évtizedes múltra visszatekintő NézőKépző ifjúsági programsorozat keretében megvalósuló előadás, A Bánk bán per bemutatóját. A Katona József drámáján alapuló előadás ősbemutatóját Magács László rendezi, a szereplők Baki Dániel, Dékány Barnabás, Georgita Máté Dezső és Móga Piroska.

Az alkotók egy bírósági tárgyalás keretében idézik meg a Bánk bán szereplőit, amely során a nézők megismerkedhetnek a dráma alakjainak indítékaival, majd az előadást követően egy bírósági tárgyalás esküdtjeiként saját maguk is véleményezhetik az elhangzottakat, sőt ítéletet is hozhatnak. A fiatalok ilyen szintű bevonása érthetővé és átélhetővé teszi a drámát, hiszen az alkotók fontosnak tartják, hogy közelebb hozzák a középiskolás korosztály tagjaihoz a Bánk bánt, megértessék velük, miben rejlik ennek az archaikus nyelvezetű klasszikusnak az ereje.

Katona József Bánk bánja nem csupán régies nyelvezete miatt nehéz olvasmány: összetett karakterek, különleges motivációk, izgalmas cselekményszövés jellemzik. A TRIP hajón március 9-től látható rendhagyó előadással az alkotók arra vállalkoznak, hogy négy színész segítségével közérthetően, jól követhetően kifejtik a történetszálakat, megismertetik a közönséggel a szereplők motivációit, miközben Katona József eredeti szövegét alapul véve létrehoznak egy színházi szempontból és oktatási segédanyagként is hiteles, izgalmas és érdekes előadást.

Magács László, az előadás rendezője szívügyének tekinti, hogy közelebb hozza a klasszikusokat a mai kor közönségéhez, különös tekintettel a fiatalokra.

Minden, ami a Bánk Bánban elhangzik és megtörténik, ma is elhangozhatna és megtörténhetne, csupán a fiatalok nyelvezetéhez, látásmódjához kell igazítani. A drámában ábrázolt szereplők, az ott taglalt kérdések és problémák örök érvényűek.

– mondta el a rendező.

A nézők A Bánk bán per előadás során egy bírósági tárgyaláson vesznek részt, ahol a bíró, az ügyvéd és az ügyész mellett az esküdtszék tagjaiként hallgatják végig a tanúvallomásokat a Bánk bán történetéhez kapcsolódóan.

Az elhangzó kérdések és válaszok, vallomások mellett a modern technikát is segítségül hívják az alkotók, hiszen egyes jeleneteket, a per során akár döntő fontosságúnak bizonyuló mozzanatokat mobiltelefonnal titokban felvett jelenetekként, kivetítve jelenítik meg a tárgyalás során. A Bánk bán per nem csupán a drámát helyezi értő és érthető környezetbe a diákok számára, hanem segítségével belekóstolhatnak abba is, milyen a törvénykezés világa, majd az előadás második részében, egy szakember vezetésével esküdtként dönthetnek arról, bűnös-e Bánk bán vagy sem. A nézők a közös ítélethozatallal nyithatnak utat a darab további értelmezésének, elemzésének irányába.

A darab a M.I.T. című előadás csapatának legújabb bemutatója, akik előadásukban egy valódi színházi kalandozásra invitálják a nézőket Madách Imre Az ember tragédiája című drámája nyomán. Az előadás továbbra is szerepel a TRIP Hajó repertoárján.

Játsszák: Baki Dániel, Dékány Barnabás, Georgita Máté Dezső, Móga Piroska

Író: Fabacsovics Lili

Rendező: Magács László

Jegyek elérhetők ITT.