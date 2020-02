Szökőbulik és kiállításdömping – Íme a legjobb hétvégi programok Budapesten (február 27.- március 1.)

Egy halom kiállítás nyitja meg kapuit a héten, emellett szökőévi bulikat, extrás borkóstolót és mozielődásokat is találhatsz e heti gyűjtésünkben. Jöjjenek hát a legtutibb hétvégi programok!

Csütörtöki programok (február 27.)

Magyarországon 2008 és 2018 után idén egy új Bodies kiállítás nyílt a Bálna első emeletén mintegy 1500m2-en, amely más megközelítésből, és más testeken keresztül mutatja meg nekünk mennyire bonyolult, de egyben tökéletesen megalkotott világ az emberi szervezet. A tárlat, nem hiába kapta meg a 2.0. alcímet, mivel eddig nem látott új, egyedi, speciális, kivételes testek kerülnek bemutatásra.

A kiállítás élénken adja át az emberi szervezettel kapcsolatos ismereteinket egy egyedülálló, impozáns és méltóságteljes környezetben. A látogatóknak így lehetőségük nyílik testközelből kapcsolatot létesíteni az emberi preparátumokkal, ezáltal új belátást nyerve saját szervezetük működésébe. Mindezek mellett a kiállítás átfogóan mutatja be az emberi test kutatásával kapcsolatos tudományágak kialakulását és történelmét. A kiállítás darabjai jól szemléltetik, hogy az emberiség meddig jutott el Galen anatómia vázlatai óta saját testének megismerésével kapcsolatban a második évszázadban.

“Bemutatkozásom Budapest közönségének a koncerten elhangzó művek címeit olvasva talán kihívást jelenthet. A művek, melyeket a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral való debütálásom alkalmából tűzünk műsorra, talán kevéssé ismerősek a közönség számára, remélem azonban, hogy Önök esélyt adnak e három alkotásnak és szerzőiknek . Úgy hiszem, kellemes meglepetésben lesz részük! Érdekes lehet a tény, hogy mind a Britten-, mind a Walton-darab 1933–34 folyamán íródott, míg Toru Takemitsu 1930-ban született. Háborús idők és globális összefüggések. Remélem, a kompozíciók felkeltik érdeklődésüket a háborús Anglia és a háború utáni Japán gazdag zenekultúrája iránt. Mindhárom szerző komponált filmzenét is, ennek jeleit bizonyára felfedezik majd a mesterien színgazdag hangszerelésekben, a folytonosan változó hangulatokban, melyeknek palettája meggyőzően jeleníti meg a szerzők személyiségének eredetiségét és a kor hatását.” Karen Kamensek

„Február végén nyitja meg kapuit az ország elsőszámú turisztikai rendezvénye, az Utazás kiállítás a Hungexpo-n! 2020-ban is látogass el hozzánk inspirációért, mielőtt belevágsz idei utazásaidba! Ismét sok izgalmas programmal és újdonsággal várjuk az aktív pihenésre vágyókat és a szakmabelieket.”

Szabó István 1981-ben Oscar-díjat nyert filmalkotása díjak és rangos jelölések sorát kapta. Cannes-ban legjobb forgatókönyv- és Fipresci díjat kapott, valamint jelölték az Arany Pálmára is. Elnyerte a David di Donatello díjat, valamint a BAFTA gálán jelölték a legjobb idegennyelvű film kategóriában.

„Gyere, és próbáld ki magad Magyarország legrégebben futó slam poetry klubján! Február 1-jén az Anker’t sajnos bezárta kapuit, az SPB klub így új helyszínen folytatja működését. A kluboknak innentől az ELLÁTÓház ad majd otthont!”

Pénteki programok (Február 28.)

Szeress bele az új konyhádba! A Konyhakiállításon lenyűgöző újdonságok, csodás bútorok, izgalmas kellékek és eszközök, tengernyi élmény és feledhetetlen gasztropillanatok várnak. Ha építkezés vagy felújítás előtt állsz, rajongsz a gasztronómiáért, fontos számodra a konyhád és a benne eltöltött idő minősége, vagy csupán érdekelnek a legmodernebb konyhai megoldások, itt helyed! Találd meg a tökéletes konyhát velünk!

A 100 Szóban a Város előadás műfajában egy páros stand-up a fővárosról. Nagy Dániel Viktor és Szilágyi Csenge Junior Príma-díjas színművészek előadásában szólalnak meg Budapest legjellemzőbb történetei, melyekben a városlakók mind magukra ismerhetnek.

„Február 29. 4 évente bukkan fel az életünkben és ez már önmagában is ünneplésre méltó! Mi történik azonban ha mindezt összevonjuk az Instant-Fogas jelmezes karneváljával? Természetesen a belváros legnagyobb szőkőévi karneválja, ahol nemcsak a 18 pult, 7 tánctér, terasz és kert, hanem egy fergeteges jelmezverseny is vár egészen reggel 6-ig!”

Merengtél már azon, hogy hova lett a 90-es évek lüktető ritmusa? Hogy merre foszlott szét az az utánozhatatlanul szexi, rózsaszínbe forgatott hangulat? Eljött a feltámadás ideje: elhozzuk Neked az éjszakát, amikor meglódul a múlt, amikor felpendül a ritmus, amikor elalélsz a dallamgyönyörtől. Pop, csillám és szabadság. Egy új fülbemarkoló románc a régi szerelem emlékére.

Szombati programok (február 29.)

„Jubileumi kóstolónk február 29-én debütál, egy olyan különleges napon, ami csak négy évente jön el! Ismét Budapestre hozzuk a Badacsonyi borvidék kiemelkedő borait. A tizedik nagy kóstolóra hagyományosan a New York Palotában kerül sor, azon belül is a Róma teremben. Itt garantáltan megtalálod számításaidat, akkor is, ha a vulkanikus klasszikusok kedvelője vagy, de akkor is, ha éppen új ízek felé nyitnál.”

„2020-ban is megrendezésre kerül Magyarország nagyszabású Mentes Fesztiválja. Egy olyan könnyed 2 napos, színes de egyben szakmai fesztivál életre hívása a célunk, ahol minden EGÉSZSÉGTUDATOS ember megtalálhatja a számára legideálisabb étrendet.”

2020-as évünk szökőnapjának megünneplése alkalmából a Zsivágóba vár mindenkit a Tindia csapata. A banda koncerttel és farsangi mulatozással készül.

A tizenegy éve népzenei átdolgozásokkal ismertté váló Ethnofil hatalmas és páratlanul tarka zenei utat járt be megalakulása óta. A kezdetben négy tagú zenekar néhány éven belül nyolc fős csapattá nőtte ki magát, az idei év nagy fordulataként azonban ismét visszatér a négy tagú felálláshoz. Ahogy a srácok története sem mondható hétköznapinak, négy nagylemezük hangzásvilága is jócskán túlmutat a megszokotton. A Cycle 4-8-4 repertoárja ebből a színes diszkográfiából válogat, újrahangszerelve, átformálva az Ethnofil dalokat, és képet festve a jövő Odd ID hangzásáról is.

„számkérés a djtől? NO! italkérés a djtől? naná! Központ Jónás és Pándi Balázsi újra a pultban? igen! a Központ házigazdái a bárpultban? igen!”

Vasárnapi programok (március 1.)

Molnár Szabolcs a kortárs bűvészet és a mentalizmus hazai úttörője. Ezen a tanfolyamon bevezet téged a modern mágia művészetébe. Nem lesz szükséged nyuszira és kalapra, csak egy csomag kártyára, hétköznapi tárgyakra és elszántságra, hogy elkápráztasd közönségedet! Napjaink profi bűvészei nem csak a színpadon állva tudják ámulatba ejteni a nézőket, de testközelből a szemük előtt is csodákat hoznak létre. Ebbe nyerhetsz te is betekintést, ha részt veszel a workshopon. A workshop elsősorban kezdőknek szól, de a haladók is biztosan találnak majd számukra újdonságokat.

Egy amerikai kisváros szélén, a családi házaktól alig néhány méternyire húzódó erdőben földet ér egy űrhajó, melyből fura kinézetű “emberkék” szállnak ki, hogy felderítsék a terepet. Ám hamarosan a helyszínre érkeznek a földlakók: őrült zajt csapva, villódzó zseblámpájukkal megrémisztik a békés szándékú látogatókat, s miközben megpróbálják bekeríteni űrjárművüket, a furcsa kis lények menekülésbe fognak. Egy “valaki” közülük azonban lemarad a távozó űrjárműről. Ez a valaki pedig nem más, mint E.T., aki a számára ismeretlen bolygón marad dühös kutyák, nyüzsgő járművek és egy furcsa kisfiú társaságában.

