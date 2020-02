Újabb sztárbandát jelentett be a Budapest Park

A 2003-ban alakult emo-pop formáció, az All Time Low első magyarországi klubkoncertjére készül.

Baltimore külvárosának egy középiskolájából indult a sikertörténet – a kezdetben feldolgozásokat játszó banda az évek alatt egy dallamos emo-pop formációvá alakult. A srácok az iskolai teendők mellett szünetekben időt szakítottak a turnézásra is, első EP-jüket pedig 2004-ben jelentették meg. Egy évvel később pedig megérkezett a debütálbumuk is The Party Scene címmel.

Összehaverkodtak Amber Pacifices srácokkal, akik beajánlották őket a Hopeless Recordsnak. Érettségi után tehát teljes gőzerővel és egy biztos lemezszerződéssel tudtak nekivágni a zenei utazásuknak. 2007-ben megjelent tehát első “kiadós” albumuk So Wrong, It’s Right címmel, 2008-ban pedig az Alternative Press Az Év Zenekarának választotta őket. Következő korongjuk, a Nothing Personal már a Billboard lista negyedik helyén debütált, és ezzel egyidejűleg az emo szcéna egyik legmenőbb csapatává váltak.

Azóta négy további nagylemezzel örvendeztették meg rajongóikat, legutóbb pedig a napokban jelentettek meg kislemezt Sleeping In/Some Kind Of Disaster címmel és jelentették be április 3-án érkező Wake Up Sunshine című vadonatúj albumukat. Az eddig hazánkban csak fesztiválon fellépő All Time Low tehát egy friss-ropogós anyaggal érkezik majd a Budapest Parkba június 4-én a 5 Seconds of Summer vendégeként!

Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/1200982540099224/