Klasszikus magyar desszertek, amelyekért a mai napig rajongunk

“Az élet rövid, kezdd a desszerttel”- mondta a díjnyertes francia cukrász, Jacques Torres.

Bár egy jó desszert általában az étkezés méltó lezárása, nem pedig nyitánya, a fenti kijelentés létjogosultságát nem kérdőjelezzük meg. Torták és sütemények nélkül nem tudnánk elképzelni egyetlen ünnepi ebédet, vacsorát sem, és ahogy a franciák a macaronra, az osztrákok az almás rétesre, az olaszok a tiramisura vagy a németek a Fekete-erdő tortára, úgy mi, magyarok is büszkék lehetünk jó pár, kis hazánkból származó finomságra.

A legikonikusabb desszerteket évtizedekkel ezelőtt alkották meg cukrászaink, és mivel ellenállhatatlanul finomak, ma is lelkesen készítik őket az éttermek és a cukrászdák. Ami közös bennük, az az összetevők sokszínűsége, és természetesen a kiváló ízharmónia! A mennyei somlói galuskának például puha piskóta az alapja, amit csokoládé- és vanília krémmel, dióval és mazsolával rétegeznek. A Rákóczi túrós még ennél is színesebb desszert, baracklekvárral, túróval és isteni tojáshabbal. A csokirajongók számára ott van majdnem feledésbe merült hegedűművész után elnevezett, csupa csokis Rigó Jancsi, a csokoládét gyümölcsös ízekkel és dióval kombináló zserbóról már nem is beszélve! A listát természetesen tudnánk még folytatni, de a kísértés már így is épp elég. Inkább megmutatjuk a cukrászdákat, ahol degeszre eheted magad belőlük.

A Döbrentei utcai Asztalka nem egy átlagos sütiző. Inkább mondanánk családias kis fészeknek, otthonos nappaliszobának, amiből árad a meghittség. A belváros rejtett gyöngyszeme nemcsak finom desszertjeinek köszönheti jó hírét, hanem a rendkívül kedves, vendégközpontú kiszolgálásnak (a tulajdonos egy angyal!), amit náluk tényleg nagyon komolyan vesznek. Délelőtt ínycsiklandozó illatok lengik körül a környező utcákat, odavonzva a napindító süteményre vágyókat, akik cukor-, laktóz-, tojás- és lisztmentes finomságok közül is választhatnak. És mivel az ajtó egészen délután 6-7 óráig nyitva áll, munkaidő után sem lehetetlen betérni egy szelet tortára.

1013 Budapest, Döbrentei utca 15.

Az Erdős család cukrászdájában közkedvelt desszertekből áll a választék; az Etele téri sütibutik klasszikus finomságain keresztül ápolja a süteménykészítés hagyományait, a jó öreg magyar desszertek mellett észbontó, nemzetközi tételeket kínálva. Cukrásztudásukat francia mesterektől lesték el, hogy a tartok, éclairek, és sok más, édes és sós francia különlegesség, ami kapható náluk, a lehető legfinomabb legyen. A süteményeken kívül fagylalt fronton is ott vannak a szeren, köszönhetően az év minden részében elérhető, olasz cukrászoktól eltanult receptúra alapján készülő fagylaltjaiknak.

1115 Budapest, Etele tér 3.

A MÁK karácsonyi desszertjeivel már bebizonyította nekünk, hogy egyike a legjobbaknak, ezért türelmetlenül vártuk, mivel rukkolnak elő az ünnepek után. Örömmel jelentjük: a mostani választék is van legalább olyan jó! Új köntösbe bújtatva kínálnak egy listányi klasszikus, tradicionális receptek alapján készülő, de 30%-kal kevesebb cukrot tartalmazó süteményt, amelyek így még csábítóbbak. Elkészítették például a Dobos torta mini változatát, a Kisdobost, a zserbót pedig mákos – cukormentes szilvalekváros változatban is kérhetjük a cukrászdában. Ha jó napod volt és megünnepelnéd, vagy csillapítanád a rosszkedved, a Piliscsabai MÁK Kézműves Cukrászdában mindkettőt megteheted!

2081 Piliscsaba, Egyetem utca 3.