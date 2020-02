Budapesti Tavaszi Fesztivál 2020: Újabb neveket és programokat jelentettek be

Varázslatos, gyerekeknek szóló előadással érkezik a 2020-as Budapesti Tavaszi Fesztiválra a nemzetközi táncélet egyik legragyogóbb csillaga, Akram Khan. Az ütőhangszeres muzsika kiválóságai – köztük a Grammy-díjas Third Coast Percussion és a kiváló mexikói kvartett, a Tambuco Percussion Ensemble – váltják egymást a színpadon reggeltől estig a Zeneakadémia tereiben. Különleges koncertre készül a fesztiválon a hazai rock- és beatzene hőskorának meghatározó személyisége, Horváth Charlie, valamint legfrissebb albumát mutatja be a hiphop, a soul, a funk és a spoken word műfaját lenyűgözően vegyítő New Orleans-i formáció, a Tank and the Bangas, illetve a handpan sokoldalú virtuóza, a Björkkel és Ólafur Arnaldsszal együtt dolgozó Manu Delago is.

Akram Khan sokszorosan díjazott szólóelőadása, a XENOS a brit koreográfus-táncos szándéka szerint arról mesél a mozdulatok nyelvén, hogy „hogyan képes az ember különleges és gyönyörű dolgokat létrehozni a képzelete segítségével, ugyanakkor hogyan képes olyan kegyetlenségeket elkövetni, amelyek túlmennek minden képzelet határán.” Az Akram Khan Company és a rendező, Sue Buckmaster a legendás szólókoreográfiát úgy gondolta újra, hogy azzal kifejezetten a legfiatalabbakat szólíthassák meg, így született meg a kimondottan gyerekközönségnek koreografált Chotto Xenos, mely világpremierje után alig néhány héttel, április 17-én és 18-án lesz látható Budapesten.

Az első és hatalmas sikerű, 2012-es Ütős nap örökébe lépve idén is a lüktető és pergő ritmusoké lesz a főszerep a Zeneakadémián április 5-én. A maratoni koncertsorozat fellépői között olyan elismert művészeket köszönthetünk, mint a Grammy-díjas Third Coast Percussion, a négy nagyszerű mexikói muzsikus alkotta Tambuco Percussion Ensemble, vagy Szaniszló Richárd és a világhírű japán jazz-zongorista és zeneszerző, Makoto Ozone, míg az utóbbi években versenydiadalokat halmozó Kai Strobel Németországból érkezik Budapestre.

Az Amadinda Ütőegyüttes koncertjén napjaink ütőhangszeres zenéjének legkülönbözőbb irányzataiból kaphatunk ízelítőt; a sztárvendégekkel – Marianna Bednarska marimbaművésszel és a zeneszerzőként is aktív ütőssel, Michael Burritt-tal – kiegészülő műsorban igazi zenei csemegék sorakoznak. Az egész napos programsorozatot megkoronázó, ütőhangszerekre írt versenyműveket felvonultató nagyszabású záróeseményen a Concerto Budapest élvonalbeli szólisták közreműködésével mutat be válogatást a műfaj legizgalmasabb darabjaiból.

Liszt Ferenc személye és művészete minden évben központi szerepet tölt be a Budapesti Tavaszi Fesztiválon, nem véletlenül: Liszt alakja és életműve összekötő híd Beethoven és Bartók között, zenéről való gondolkodása mind a mai napig alapvető hatással van korunk muzsikusaira, komponistáira. Sok műve lett a koncertélet kitörölhetetlen darabja, alkotásaiból több ultramaratonnyi koncertet lehetne összeállítani – ezúttal két napba sűrítve, elsősorban szólózongorára írt alkotásai hangoznak majd el a Liszt-maratonon a Nemzeti Múzeumban.

A komolyzenei események mellett természetesen gazdag könnyűzenei kínálatból is válogathatnak majd a 40. Budapesti Tavaszi Fesztivál látogatói. Hazánkba érkezik Joep Beving, az online világot „véletlenül” meghódító holland sztárzongorista, az A38-on mutatja be új albumát az eklektikus zenéjéről, karizmatikus zenészeiről, a spoken word és a költészet határán egyensúlyozó szövegeiről híres amerikai csapat, a Tank and the Bangas, a handpan osztrák virtuózának zenekara, a Manu Delago Ensemble, valamint Magyarország egyik legizgalmasabb, nemzetközileg is sikert sikerre halmozó zenekara, a Kedves Péter és Buzás Krisztián fémjelezte Belau.

Horváth Charlie félreismerhetetlenül egyéni stílusát a blues, a jazz, a soul és a funky ötvözeteként alakította ki: s hogy mennyi-mennyi örökzöldet köszönhetünk neki, arra a Budapesti Tavaszi Fesztiválon csodálkozhatunk rá. Április 5-i koncertjén ráadásul a jól ismert dalok mellett új lemezéből is ízelítőt ad a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben.

Idén sem maradhat el a Budapest Art Week, visszatér a barokk zenei különlegességeket felvonultató Zsabó Fesztivál, újra ingyenes programokkal várja majd a kíváncsiakat az Akvárium Tavasz Terasz, a Ludwig Múzeum Slow Life – Az élet lassú tempóban című kiállítása pedig a lelassulás különös művészetébe enged majd bepillantást.

A 40. Budapesti Tavaszi Fesztivál 2020. április 3-án kezdődik, és egészen április 19-ig tart, színültig töltve a várost – és a tavaszt – kiváló programokkal. A jubileumi fesztivál folyamatosan bővülő programjára a jegyek a Müpa és a BFTK jegyértékesítési pontjain, illetve a megújult www.btf.hu weboldalon kaphatók.