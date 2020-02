Íme a legjobb hétvégi és Valentin-napi programok Budapesten (2020. február 13-16.)

A Valentin-nap 2020-ban is elérkezett: idén péntekre esik a szerelem ünnepe, így a hétvégi programok jelentős része is ehhez igazodik Budapesten. Összeállításunkban vannak szép szerelmes programok a pároknak, és anti-Valentin bulik az egyedülállóknak, vagy azoknak akiknek kevésbe szivecskés a kedvük.

Csütörtöki programok (február 13.)

„Vajon mi a tartós párkapcsolat titka? Egy kérdés, ami manapság a leginkább érdekel mindenkit, mégsem gyakran beszélnek róla. Előtte vagy es fel akarsz készülni, vagy benne vagy es jól akarod csinálni, kisiklott és meg akarod menteni? Bármelyik is igaz rád, itt a helyed! Az előadó Nagy Sanyesz, aki 15 éve él házasságban, 2 gyermek édesapja, a Paulus Budapest vezetője.”

„Pár perc múlva éjfélt üt az óra, mindjárt Valentin nap, és ti végre a Toldiban táncoltok a pasiddal. Izzik a levegő, látod, hogy minden lánynak tetszik a v-nyakú fekete pólójában, de ő neked int, hogy ugorj a karjaiba. Teljesen rábízod magad, ebben a pillanatban tudod, hogy minden akadályt legyőztök együtt, az eddig ellenséges szüleid is megbékélnek vele és ahogy felemel, elindul a Time of my life, értetek ujjong a Toldi és még a nagymamád is táncolni kezd.

De az életed nem a Dirty Dancing és Patrick Swayze is rég meghalt már, az egészet csak képzelted, miközben részegen pörögsz a Dancing on my own-ra és eszedbe jut, hogy tíz perce tetted lapátra a pasidat. Szerencsére mi évek óta itt vagyunk neked, hogy tiszta lappal kezdhesd a Valentint, gyere hát és Szakíts a Toldiban.”

Pénteki, Valentin-napi programok (február 14.)

A kiállítás rendezőelvét egyrészt az égitestek fényének jellege, másrészt a világosság-sötétség, a nappal és az éjszaka kettőssége adta. A Naphoz arany, a Holdhoz ezüstös-fehér, a csillagos égbolthoz fekete-arany/ezüst tárgyakat társított a Kiscelli Múzeum textilgyűjteményének vezetője.

Holly Golightly (Audrey Hepburn) reggelizés közben egyre csak a luxusékszerbolt csábító kirakatát bámulja. Ez álmai netovábbja, hiszen tizennyolc évesen otthagyta szülővárosát és férjét, hogy divatos frizurával és negyven centis szipkából pöfékelve meghódítsa New York előkelő világát. Adakozó kedvű kísérőkben és hóbortos partikban nincs is hiány, épp csak érzelmeknek van szűkében. Mindaddig, amíg bele nem habarodik egy ágrólszakadt, sikertelen íróba…

László szólólemezei (Ember a fán, Legesleges, Rengeteg) alapvetően zenéjével és szövegeivel a természetben mélyül el, és keresi a sokszor elfeledett tiszta, egyszerű kapcsolatot az ember és a teremtett természet között, valamint az ember és a saját természete között olyan hozzáállással, ami szembe mer nézni a valósággal, mégis meggyőződéssel hisz az ideákban.

„Épp elhagyott? Épp most ismerted meg? Vagy csak épp Bálintnak hívnak? Teljesen mindegy, ezen az éjszakán túlcsordulnak az érzelmek, olvadnak a vattacukrok, csillognak a hókristály-pink színű szívecskéket szóró szemek, azaz bármi megtörténhet! Természetesen egész éjjel csak szerelmes dalok lesznek! Extra: óránként lassú blokk!”

„Kikosaraztak? Nem áll még készen egy kapcsolatra? Neki ez túl gyors? Friendzoneolt? Ghostingolt? Akkor igyunk! Valentin-nap a magányos szíveknek a RIFF Budapestben, nyálas és kevésbé nyálas slágerekkel, italakciókkal!”

„A Lithium buliknál zúzósabb lesz most is ez az este! Ebben segítenek olyan zenekarok számai, mint pl. Linkin Park / Bring Me The Horizon / Slipknot / Limp Bizkit / System of a Down / Korn / Disturbed / Rammstein / Asking Alexandria / Marilyn Manson / Clawfinger / Static-X / Rage Against The Machine / Avenged Sevenfold / Hollywood Undead / Bullet For Me Valentine / Architects / Skillet / Five Finger Death Punch / stb…”

Negyedik alkalommal rendezi meg a két csapat az év eleji közös eseményt, minden évben egyre nagyobb érdeklődés mellett.

Szombati programok (február 15.)

A Fantasy Expo csapatának az a célja, hogy létrehozzanak egy olyan eseményt, ahol a fantasy, scifi, anime, manga, képregény, cosplay, videojáték és társas kedvelők egy napra összegyűlhetnek találkozni és szórakozni.

Hazánk egyik legmarkánsabb poszt-rock zenekara 2005-ben alakult. A csapat erőteljes, sodró dalait eddig négy lemez őrzi: a bemutatkozó Mit nekem (2009), az első komolyabb sikereket hozó Hélium (2012), az űrhajós házaspár tragédiáját feldolgozó Anatolij (2013), ezt a zenekar életében számos változást hozó Köd (2016) követte. Legutóbb 2017-ben jelentkeztek új számmal, a Lights Out pedig jól bemutatja a zenekar megújult hangzásvilágát, ahol a légies dalok súlyosabbá váltak, a gitár fémesebbé. Ezt az utat követi a csapat február 14-én érkező ötödik nagylemeze, a Samizdat, melyről a címadó dal már klipet is kapott.

2020 első Decadancer koncertje! A decemberi lemezmegjelenés után újra színpadon Ficzkó András (ének, Machine Mouse), Mátyás Attila (gitár, Sex Action, FO System, MAB), Fűzfa “Pocky” Zoltán (basszusgitár, KISS Forever Band) és Gerő Balázs (dob, MAB) post-wave bandája.

„Neked is Valentinnap-hangovered van? Eleged van a sok álságos nyáladzásból? Másnak ágyba hozta a szerelme a vajas-mézes pirítóst narilével, miközben téged ma reggel is csak a takaród ölelt át? Vagy az se? Gyere és sírj a vállunkon! A másik oldalon! Ereszd ki a bentragadt tavaszi nemződühöd, vigadjunk ezen az estén úgy, ahogy csak a magyar tud: sírva! A legnagyobb SZAKÍTÓS SZÁMOK az összetört szívek koronázatlan királyától, LoriPoP Dictatortól! INGYENES, mert a szerelemet nem lehet pénzért megvenni!”

Vasárnapi programok (február 16.)

A Művészek a klímatudatosságért kezdeményezéssel közös Slam Akadémia/Slam Academy est ezúttal is a saját gondolatok igazságát is elfogulatlanul, gondolatbátorsággal megkérdőjelező beszélgetést ötvöz versekkel és slam poetryvel, kutatókat hozva össze a témára reflektáló költőkkel és slammerekkel.

Ismét várják az éjjeli baglyokat, zeneszeretőket, bringásokat és bárkit, aki szívesen hallgatna klasszikus zenét az éjszaka közepén testközelből. Természetesen színes babzsákból, fröccsből, kávéból és jó hangulatból sem lesz hiány. Gustav Mahler 5. szimfóniáját hallgatva pedig a kitörő öröm és a heves fájdalom kettősét is átélhetitek.

Ha ennyi hétvégi program nem lenne elég, nézd meg téli ajánlónkat: