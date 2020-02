Indulhat a farsang? – Íme a legjobb hétvégi programok Budapesten (február 6-9.)

Ismét zseniális programokat tartogat a hétvége Budapesten. Egy tucatnyi különleges mozielőadást, koncertet, beszélgetést, fesztivált gyűjtöttünk össze nektek, hogy könnyebb legyen a választás. Jönnek az első farsangi bulik is!

Csütörtöki programok (február 6.)

Dr. Ben McKenna és családja afrikai körutazáson vesznek részt, amikor egy buszon megismerkednek egy titokzatos utassal, akit másnap egy marokkói piacon megölnek. De mielőtt meghalna, Benre bízza titkát: Londonban egy rendkívül fontos személy elleni merényletre készülnek.

Pénteki programok (február 7.)

A mangalica termékek mellett kiváló magyar portékákkal, nagyszerű zenekarokkal, gyerekprogramokkal, élőállat kiállítással, helyben sült mangalica ételekkel, egészben sült malaccal, kiváló borokkal és pálinkákkal, valamint Budapesten az elmaradhatatlan főzőversennyel várják az érdeklődőket a Szabadság téren. A rendezvény ingyenesen látogatható.

Február 9-én vasárnap este, magyar idő szerint hétfőn hajnalban lesz a 2020-as Oscar-díjkiosztó. Ennek apropóján péntektől vasárnapig a legesélyesebb filmek közül többet is megnézhetünk az Urániában.

„Csillogós tréninggatya és estélyi ruha egy farsangon? A Ragyogj! kiállításban eljutunk az arany díszmagyartól a flitteres átsimogatóig. Vékony a határvonal a giccs és a ragyogás között, de ezen az estén átlépjük. Farsangi buli a Kiscelli Múzeum Sziklapincéjében a Ragyogj!- kiállításhoz kapcsolódóan. Dress code: Giccs és csillogás! Öltözz integetős macskának, fényes égitestnek, vagy egyszerű sztárnak.”

Az életünk felét az úton töltjük. Főleg, ha egy zenekarban játszunk. Az út az otthonunk, az utazás a munkánk. Csak arra kell figyelni, hogy útközben ne felejtsük el kik vagyunk. Ha pedig felértünk a hegy csúcsára, folytassuk a mászást. Az IVAN & THE PARAZOL három tagja most JACK KEROUAC korszakalkotó művét az Útont ülteti át műsorába, és felolvasással, dalokkal, sztorikkal próbálja keresni a választ arra, hogy milyen ez az utazás.

A törtető basszuscsordákat igazán jól kordában tartó Dandara tribal ütemeivel sivatagi oázis lesz a sötét télben.

Szombati programok (február 8.)

„Mi visz el valakit a teleptől az egyetemig? Támogat vagy visszahúz a származási család? Mit kell beáldozni a diplomáért cserébe? Az eseményen többek közt ezeket a kérdéseket is körbejárjuk Kovai Cecília kulturális antropológussal és két férfival, akiknek sikerült eljutni a teleptől az egyetemig: Oláh Zsolttal és Maka Istvánnal. A kerekasztal-beszélgetést követően fellép Egs és Figura, utána pedig glxy, Baba Aziz, Dj pici cigi, Siaga és Ezial zenélnek nekünk.”

TILOS A FARSANG február 8-án a Dürer Kertben! Hosszú idő után újra együtt pöröghetünk négy helyszínen, őrületes koncertekkel és a Tilos Dj válogatottal.

A kétszer is Grammy- díjra jelölt, eddig több millió lemezt eladó Dream Theater aktuális turnéja hamarosan Európába érkezett: az „Egy este a Dream Theaterrel” koncertsorozat keretében az amerikai progresszív metal zenekar idei, Distance Over Time című lemezét mutatja be, és egyben az éppen 20 éve megjelent mestermű, a Metropolis Pt. 2: Scenes From A Memory album jubileumát is megünnepli.

A 2015-ben alakult The Bluebay Foxes zenei világa a brit gitárzenéből és amerika déli államaiból származó rockzenéből merít: dinamikus, lüktető dobtémák, karakteres gitárhangzás, húzós, energikus basszusok és a dallamos refrének jellemzik. Megjártak már jó pár klubkoncertet, ott voltak szinte az összes hazai nagyobb fesztiválon, de játszottak már a környező országok színpadain is. Idén ott lehetnek a holland Eurosonic fesztiválon is, hogy európa szinten is térképre helyezzék a zenekart.

Az osztrák Ripoff Raskolnikov tiszteletbeli magyar blueszenészként immáron 7 esztendeje állandó fellépője a Muzikumnak, 2020-ban sem lesz ez másként. Dalai az emberi érzelmek teljes spektrumát lefedik, mint a szerelem, az utazások, a mindennapok gondjai, szenvedély, veszteség, szépre való törekvés és az életéhség.

Vasárnapi programok (február 9.)

A Liszt Ferenc Kamarazenekar régóta meghatározó és kulcsfontosságú szereplője a hazai és a nemzetközi zenei életnek, az együttes évről évre a világ legjelentősebb hangversenytermeiben lép fel, a kamarazenei műfaj egyik legkiválóbb képviselőjeként tartják számon világszerte. Mindezt a nagyfokú precizitás, műfaji sokoldalúság, kiemelkedő művészi érzékenység biztosítja.

„Gyere el Te is Budapest legmenőbb design vásárára, és fedezd fel a hazai tervezők és designerek által készített legegyedibb és legkülönlegesebb táskáit, ruháit, ékszereit, divat kiegészítőit, DIY és vintage stílusú lakásdekorációs termékeit, kézműves gasztro készítményeit, természetes alapanyagokból készült kozmetikumait… igazi minőségi kincsek!”

Berger, Claude, Sheila és a többiek története nem csak egy korszakról és egy generációnak szól: örök klasszikussá vált. A virág-korszaknak vége, de ez a film újra és újra képes meggyőzni nézőit, hogy volt benne valami, ami remélhetőleg nem múlik el.

