Állítólag két részre bontják a Stranger Things 4. évadát

A We Got This Covered nevű weboldal információi szerint picit hosszabb lezárásra számíthatunk, mint azt előzetesen feltételezhettük.

Jó hír a rajongóknak: úgy tűnik, bőven maradt mondanivalója a Stranger Things forgatókönyvíróinak. Ha hihetünk a legújabb pletykáknak, a Stranger Things lezárásának szánt 4. évad két részben kerül ugyanis elkészítésre. Ennek az lehet az oka, hogy a készítők ki akarják hozni a maximumot a sorozatból, és ha ez azzal jár, hogy néhány epizóddal többet kell elkészíteniük, ám legyen.

A cél, hogy a nézők a lehető legjobbat kapják a lezárástól, és az sem mellékes szempont, hogy a sorozat mögött álló team ezzel a manőverrel megduplázhatja a profitot. Abban az esetben, ha a hír igaz, a 4. évad első fele hasonló titokzatossággal érhet véget, mint a 3. Azt, hogy ez jelent-e bármilyen időbeni eltérést a 4. évad adásba kerülését tekintve, egyelőre nem tudjuk.

A filmes oldal meg nem jelölt, megbízható forrásokra hivatkozva osztotta meg a hírt, hozzátéve, hogy más filmeknél/ sorozatoknál már bebizonyosodott a hitelességük. Remélhetőleg nemsokára hivatalosan is megerősítésre kerül a hír, feltéve, hogy igaz.

Kiemelt kép forrása: Stranger Things (Facebook)