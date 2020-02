Újdonságok Budapesten: 8 hely, ahová érdemes ellátogatni februárban

Íme, Budapest legújabb, egyben legígéretesebb jövőre predesztinált vendéglátóhelyei!

A Pannának a nemrég felújított Kolosy téri piac ad otthont, ahol többek között óriáspalacsintákkal, belga gofrival és churrosszal, illetve ezerféle édes feltéttel elégítik ki a betérők édesség utáni vágyódásait. Hogy hangzik a fehér csokis-epres-oreós gofri vagy palacsinta, a tetején egy nagy adag tejszínhabbal? Szerintünk mennyeien. Hogy teljes legyen az élmény, a desszert mellé érdemes elkortyolgatni egy csésze matcha lattét vagy Lamborghini eszpresszót.

1036 Budapest, Csemete utca 1.

Egy újabb kreatív kávézó-borbárral gazdagodott a főváros első számú vásárlóutcája, az V. kerületi Váci utca. A Portobello elsősorban olyan naturális boraival lopta be magát a szívünkbe, amelyek természetesen, adalékanyagok hozzáadása nélkül erjedtek. A fenntarthatóság azonban nem csupán a borok, hanem a kávék terén is kulcsfontosságú: a frissítő feketék a berlini The Barn kávépörkölőtől érkeznek. A Portobellóban reggeli- és ebédajánlatok közül is válogathatunk, ilyenek például a Ricotta Hotcake (méz, tejszín, magvak, szezonális gyümölcs) és a Beet Reuben (sült cékla, Tomme de Savoie, savanyú káposzta) fantázianévre hallgató ételek.

1053 Budapest, Veres Pálné utca 16.

Az élettel teli, zeneszótól hangos és mennyi illatokat árasztó Ráday utcát nem véletlen nevezik Pest Sohójának. A Panko újonnan csatlakozott a színes kulináris közeghez, és az otthon ízeit idéző fogásokkal, barátságos árakkal (háromfogásos ebédmenü 1300-ért például), illetve lebomló szalvétákkal és szívószálakkal várja vendégeit. Az étteremben kóstolhatunk tipikusan magyar ételeket, amilyen például a Hortobágyi húsos palacsinta és a csirkepaprikás, illetve világszerte népszerű kajákat is (club szendvics, Wiener Schnitzel, hamburger).

1092 Budapest, Ráday utca 1-3.

A legújabb budapesti, újhullámos kávézóban minden megvan, ami ahhoz kell, hogy villámgyorsan a kávéfanatikusok kedvencévé váljon, hiszen a Cups & Mugsban környezettudatosan áldozhatunk a koffeinfogyasztás oltárán. Vannak világos és sötét pörkölésű kávék, de többféle elkészítési eljárás közül (V60, Chemex, Kalita, Aeropress) válogathatnak a filterkávé hívei is. Kérhetsz kávét elvitelre, de ha megállnál egy kávés pillanatra, a galérián békében elfogyaszthatod italod.

1074 Budapest, Dohány utca 7.

December közepén megnyitott a Cinema City mozilánc legújabb budapesti helyszíne, a Budán található Mammutban, összesen öt teremmel és Dolby Atmos hangrendszerrel. A 880 fő befogadására képes mozi azonban még nincs teljesen kész: tavaszra még több terem épül, köztük Magyarország legnagyobb VIP moziterme, ahol állítható bőrülések, egyedi hangulat, helyben készült ételek széles választéka, illetve korlátlan nasi- és italfogyasztás szolgálja majd a vendégek kényelmét.

1024 Budapest, Lövőház utca 2-6.

A Király utcai Twentysixben fafelületek és zöld növények idézik meg a trópusi esőerdők hangulatát, amelyet mediterrán ételkülönlegességek és az állandó 26 fokos meleg tesz teljessé. Igazi oázis ez a hely a betondzsungelben: egyszerre hangulatos étterem (laktató reggeliételekkel, ropogtatni valókkal, sültekkel, levesekkel, salátákkal és különféle mezzékkel), gourmet delikátesz bolt, jógastúdió és rendezvényterem.

1061 Budapest, Király utca 26.

Habár a Tapassióban a spanyol tapasok vannak rivaldafényben, mégsem egy hagyományos spanyol étteremről van szó: az étlapon megtalálni a magyar, olasz és más, mediterrán konyhák legjavát is, csak éppen tapasként, vagyis kóstolónyi adagokban szervírozzák őket. A gondosan összeállított italkínálat, rajta magyar és nemzetközi borokkal és röviditalokkal, remekül kiegészíti a Tapassio hideg és meleg fogásait, amelyeket társaságban érdemes megkóstolni – és persze megosztani.

1051 Budapest, Hercegprímás utca 13.

A Donna Mamma ötlete akkor született meg, mikor a népszerű Bamba Marha étteremlánc tulajdonosai letették az elismert Associazione Verace Pizza Napoletana (Nápolyi Pizzaszövetség) pizzakészítő vizsgáját. Eldöntötték, hogy létrehoznak egy, a tiszteletre méltó szervezet támogatására méltó brandet, és megnyitották a Donna Mammát. Hogy mire számíthatsz náluk? A legjobb minőségű, Olaszországból érkező alapanyagokra, amilyen például a San Marzano paradicsom, a bivalymozzarella vagy a doppio zero liszt, különleges feltétekre és izgalmas ízkombinációkra.

1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.