Végre elérhetővé vált a Vaják című sorozat soundtrack albuma!

55 dal debütált a zenei streaming szolgáltatók kínálatában.

A Trónok harca méltó utódjának tekinthető Vaják (The Witcher) című Netflix-széria soundtrack albumának megjelenésére már a sorozat tavaly decemberi premierje óta várnak a rajongók, annál is inkább, mivel az epizódokban elhangzó dalok közül a Toss a Coin to Your Witcher mára valóságos mémmé vált a nézők körében.

A felvételből a legnagyobb videómegosztón elérhető metal verzió, sőt club remix is, január 24-től azonban Spotify-on és az Apple zenei streaming szolgáltatásán végre meghallgathatjuk az eredeti alkotást is.

A The Witcher soundtrack album 55 tracket tartalmaz, melyek a Sonya Belousova & Giona Ostinelli szerzőpáros nevéhez fűződnek.

Hallgasd meg az albumot te is!