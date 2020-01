Bejelentették a budapesti Aerosmith-koncert előzenekarát

A Rival Sons melegíti be a közönséget az Aerosmith előtt július 24-én a Puskás Arénában!

A kalifornia csapat 2009-es megalakulása óta folyamatosan növekvő rajongótáborral rendelkezik az egész világon, amit sajátos, soul-blues és klasszikus rock egyvelegű zenéjük mellett az intenzív turnézással is folyamatosan erősítenek. Lemezeiket pár nap alatt, szinte egy élő koncert hangulatában rögzítik, ami nagyban hozzájárul egyedi hangzásukhoz is. „Ez a legegyszerűbb módja annak, hogy ne csapjuk be magunkat és a hallgatóinkat. A rock’n’roll-t nem szabad túlagyalni, azzal pont a közvetlenség tűnik el a dalokból.” – tartja a banda énekese.

A csapat az elmúlt években a világ legnagyobb fesztiváljainak egyik kedvenc fellépőjévé vált, és remek nemzetközi slágerlista-helyezéseik mellé idén már 2 Grammy-jelölést is begyűjtöttek, az év rock albuma és az év rock felvétele kategóriákban.

“Napsütötte pszichedélia és ellenállhatatlan dallamtapadás… Itt az ideje találkozni az új kedvenc bandáddal”- Guardian

A világszerte „turnézó erőműként” ismert Rival Sons fellépett már a Guns N Roses, a KISS, az AC/DC, a Deep Purple és a Black Sabbath legénységével is – utóbbiakkal nálunk is jártak 2016-ban, a Budapest Arénában. A csapat híres fergeteges élő bulijaikról, akár klubokban, stadionokban vagy fesztiválokon lépnek fel, mindenhol újabb rajongókat szereznek. Minden bizonnyal így lesz ez most is, az Aerosmith koncerten.

A július 24-i, budapesti koncertre jegyek már csak korlátozott számban kaphatók, így érdemes mindenkinek minél hamarabb bebiztosítani a helyét, ha ott akar lenni az új Puskás Arénában a Rival Sons és az Aerosmith fellépésén!