Télen is várnak a Beyond Budapest városnéző sétái

A Beyond Budapest kínálatában januárban és februárban is számtalan izgalmas túrát találunk, melyek segítségével akár egy teljesen új oldaláról is lehetőségünk lesz megismerni szeretett fővárosunkat.

Fedezd fel Budapest ikonikus szecessziós épületeit, és tudd meg, mi ösztönözte a stílusirányzat kialakulását! Csodáld meg a korábban csak templomokat ékesítő üvegablakokat, melyek a szecesszió fénykorában már magánházak díszeként is egyre több helyen tűntek fel a városban. A túra érinti a századfordulón a pesti társadalmi és üzleti élet központjának számító Gresham Palotát, a Lechner Ödön nevéhez fűződő egykori Postatakarékpénztár épületét, sőt a Magyar Szecesszió házát is.

A díszműkovács mesterség a századfordulón élte reneszánszát, így szerencsére szép számmal találunk még ma is szebbnél szebb kovácsoltvas kapukat szerte a városban. Ha szeretnéd megtudni, milyen szimbolikus értelemmel bírnak a benti világot a kintitől elválasztó kapuk és motívumaik, illetve kik voltak az alkotóik, és egyben a korszak legtehetségesebb, világkiállítás-nyertes kovácsmesterei, ne hagyd ki ezt az izgalmas kirándulást!

Egészen új oldaláról ismerhetjük meg az V. kerületet, ha részt veszünk a Légy a kedvesem Pesten! című tematikus sétán. A Fővám térről kiindulva feltárul előttünk Móricz Zsigmond regényes élete; a Veres Pálné utcában kiderül, ki is volt valójában a férje neve mögé rejtőző titokzatos hölgy; meghallgathatjuk Katona József tragikus szerelmi történetét Széppataki Róza színésznővel; ráadásul Lázár Ervin egykori lakóházába is belépést nyerünk, így szinte a meseíró korábbi otthonának ajtaja előtt emlékezhetünk meg róla és a Négyszögletű Kerekerdő hőseiről.

Gondolnád, hogy Budapest belvárosában több mint ezer olyan épület van, amelyeken ma már hiába keressük egykori tetődíszeiket? Vajon hova lettek a házakat ékesítő tornyok, díszes kupolák vagy gigantikus reklámdíszek? Február 1-jén ennek eredhetsz nyomába, sőt számtalan mára feledésbe merült építészeti megoldásról, az egykori kereskedők titkairól és a Habsburg család befektetési stratégiájáról is szerezhetsz információt.

Már elérhető a Beyond Budapest kínálatában a Funzine sétája is, mely a belváros rejtett kincsei közé kalauzolja az érdeklődőket. A séta során felidézésre kerülnek fontos események és bűntények, lelepleződik a Párizsi Udvar hanyatlásának és későbbi felújításának története, látható a belváros legrégebbi fája és a Pilvax kávéház izgalmas története is megismerhető.

