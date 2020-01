Legyél környezettudatosabb 2020-ban!

Valószínűleg az idei évre is megfogadtad, hogy jobb, sikeresebb leszel az élet bizonyos területein, és sorra vetted, milyen kihívásokkal készülsz szembenézni. Gondoltál arra is, hogyan lehetnél környezetbarátabb a mindennapokban? Nem is olyan nehéz, mint hinnéd!

Kezdésként mellőzd a műanyag szívószál használatát, vásároláskor vidd magaddal a vászonszatyrodat, autózás helyett válaszd a tömegközlekedést, használj természetes kozmetikumokat, és tedd környezetbarátabbá az otthonod. Utóbbihöz jöjjön három inspiráló ötlet!

Felkészültél a változásra? A Lush közreműködésével szuperhős lehetsz! A környezetbarát márka azért került fel a listánkra, mert etikusan szerzi be natúrkozmetikumai alapnyagait, és évek óta kampányol a csomagolásmentesség mellett. A 2019 év decembere óta kapható Turtletastic ajándékcsomagot (benne a teknősbéka alakú, mélytengeri zselébombával) a tengerek csodálatos élővilága ihlette, ami a műanyagszennyezettség miatt komoly veszélybe került. A Lush így hívja fel figyelmünket a szemetelés, továbbá a felesleges csomagolóanyagok használatának drasztikus következményeire. Nem csak beszélnek a környezettudatos életmódról: a márka samponjai parafából készült tégelybe kerülnek, más termékek viszont teljesen nélkülözik a szükségtelen műanyag csomagolást. Ahol elengedhetetlen, ott az újrahasznosított PET palackok jelentenek megoldást.

A Naspolya Nassolda gondoskodik róla, hogy kedvenc édességünk elpusztítása után ne érezzünk bűntudatot. A Káldy Gyula utcai nyers vegán cukrászdában kizárólag egészséges, glutén, cukor és tejtermékmentes süteményeket, italokat lehet kapni, amelyek többsége (a borokat leszámítva) házi készítésű. Az egészségtudatos vásárlók szezonális különlegességeket kóstolhatnak náluk, ráadásul alkalmanként ajándékcsomagokkal is készülnek, hogy a lehető legalakbarátabb módon édesítsék meg az ünnepeket meglévő és leendő vásárlóik számára. 2019 decemberében például mennyei truffeleket készítettek 6 féle, karácsony ihlette ízben (sós karamell, szilvás-fahéjas, kakaós-kókuszos, mákos beigli, diós beigli, és fűszeres alma), bizonyítva, hogy minden alkalomra van pár szuper ötlet a tarsolyukban.

Az elegáns, és mindenféle káros anyagtól mentes EQUA palackok a maguk stílusos módján támogatják a fenntarthatóságot. Sokkal nagyobb a jelentőségük, mint amit a funkciójuk sejtetni enged, hiszen használatukkal kifejezheted, hogy kiveszed a részed a bolygónkért folytatott harcból. A palackok üvegből vagy BPA-mentes eastman tritan műanyagból készülnek; utóbbi egy tartós, erős műanyag, ami sok-sok éven át veled lesz, így kevesebb műanyag hulladékot fogsz termelni. Egy EQUA palack egyszerre hasznos, trendi és környezetbarát! A gyártó cég ráadásul minden eladott termék után környezetvédelmi alapítványokhoz juttatja el a bevétel 10%-át. Éppen ezért mindegy, hogy magadat, vagy egy szerettedet ajándékozod meg vele, jót teszel a világgal.