Az 5 kedvenc könyvünk 2019-ből

Hamarosan itt van 2020, de mielőtt elővennénk a jövő évi naptárat, nézzük meg, melyik az az 5+1 könyv, amit az idén a legjobban szerettünk. Év végi könyvajánlókat olvashatod, melyben bár szépirodalmi regényt is találsz, a krimiké a főszerep.

Michel Bussi: Fekete vízililiomok

Patakba borult arccal, holtan találnak meg egy férfit a festő szépségű francia városban, Givernyben. Az apró település valóban egy igazi ékkő, ez ihlette meg Monet-t is, aki itt élt, és itt is halt meg. A gyilkosság történetét, melynek hátterében szerelemféltés, műkincskereskedés vagy akár egy törvényen kívül született gyerek is állhat, egy idős asszony meséli el az olvasónak, akinek élete legalább annyira rejtélyes, mint maga a bűnügy. Bár Michel Bussi neve nem csenghet annyira ismerősen a magyar olvasóknak (lévén eddig csak egy könyve jelent meg magyarul, az is több évvel ezelőtt), ajánljuk, hogy eszedbe vésd a nevét. A Fekete vízililiomok egy különleges hangulatú, egyedi krimi, melynek falusi légköre emlékeztet az Agatha Christie-krimikre, a művészettörténeti vonatkozása miatt egy minimálisan a Dan Brown-könyvekre is asszociálhatunk, de összességében nézve egy olyan izgalmas krimi, amilyen csak ritkán kerül a kezünkbe.

Cara Hunter: Nincs kiút

És ha már a kivételes krimiknél tartunk, íme egy másik. Cara Hunter neve már sokkal inkább emlékeket idézhet a magyar olvasókban, ugyanis Nincs kiút c. könyve a harmadik, Magyarországon is megjelent krimije. A regényben egy család tragédiáját ismerhetjük meg. Alig néhány nappal karácsony után kigyullad egy ház, a lángok pedig maguk alá temetik az ott lakó asszonyt és két gyermekét. A tragédiát csak az édesapa éli túl, aki nem tartózkodott otthon a tűz idején, és a rendőrség sem tudja elérni a tragédia után, ezért nem csoda, ha hamarosan gyanúsítottként tekintenek rá. Ám mivel egy Cara Hunter-könyvről van szó, a megoldás itt sem ennyire egyszerű. Sok-sok évvel korábbi, csak látszólag eltemetett családi titkoknak kell napfényre kerülniük ahhoz, hogy megtudjuk az igazságot, mi is történt azon a végzetes éjszakán, mely több emberéletet is követelt.

Jonas Hassen Khemiri: Apazáradék

A tunéziai és svéd gyökerekkel rendelkező szerző könyve egy diszfunkcionálisan működő család történetét meséli el, elsősorban az apa és a nagyapa szemszögéből. Az apa háttérbe szorítva karrierjét a gyerekeit neveli otthon, míg felesége megkeresi a család fenntartásához szükséges pénzt. A nagyapa csak többhavonta látogat haza Svédországba, de akkor sem azért, hogy meglátogassa fiát és unokáit. Apa és nagyapa között annyira elhidegült a viszony, hogy előbbi azon gondolkodik, kirakja saját apja szűrét a lakásból, ahol akkor száll meg, ha éppen Svédországban van. Az elromlott családi dinamikában és a már nem is annyira magától értetődő, nemekhez fűződő feladatkörök problémás megosztásában sok mai család vagy fiatal pár magára ismerhet, ezért is annyira fájdalmasan élvezetes ez a könyv. Kitapintja a 21. század társadalmának legnagyobb gyengeségeit, és gátlástalanul történetbe foglalja őket.

Lars Kepler: Nyúlvadász

Lars Kepler valójában nem egy, hanem két embert takar: egy teljesen hétköznapinak látszó házaspárt, akik otthonukban a legsikeresebb skandináv krimiket írják. A Nyúlvadászban a már előző Kepler-könyvekből is ismert Joona Linna nyomoz, noha ezúttal éppen börtönbüntetését szakítja meg, hogy segíthessen fényt deríteni egy rejtélyes sorozatgyilkosságra. Az áldozatokat csupán az köti össze egymással, hogy haláluk előtt mindannyian kaptak egy rejtélyes hangüzenetet, melyben egy gyerekhang egy nyulakról szóló mondókát szaval. A nyomozás sokáig tévúton halad, de amikor a nyomozók végre rátalálnak a helyes ösvényre, egyre izgalmasabbá válik a könyv, és természetesen az is kiderül, hogy a fentieknél sokkal mélyebb szálak is összefűzik a nem is annyira ártatlan áldozatokat.

Dmitry Glukhovsky: Poszt

Néhány évvel a saját korunk után járunk. Egy világégés következtében a Föld szinte elpusztult, alig maradtak életben, a túlélők egymástól elszigetelten, a föld alatt vagy éppen egy abroncsgyár maradványai között húzzák meg magukat, fogalmuk sem lévén arról, mi van az általuk ismert szűk környezeten kívül. A Poszton, az egykori gyár területén pár száz ember élhet, köztük Jegor, egy fiatal és mohó kamasz, aki szerelmes egy nála idősebb lányba, akinek a kedvéért szinte bármire képes, ráadásul azt is tudni akarja, mi van a folyó túloldalán, ahová elvileg tilos lenne kimerészkednie. Természetesen megszegi a tilalmat, ám ki sem kellett volna mozdulnia, hogy izgalmakban legyen része, ugyanis egy rejtélyes idegen érkezik a Poszt képzeletbeli kapui elé, aki felforgatja az ottlakók mindennapjait.

+1

Peter Wohllebe: Erdei kalauz – Növények, állatok, évszakok, kirándulás

Egyre divatosabb témává válik a környezettudatos, zöld viselkedés. Azért írtuk azt, hogy divatos, mert bár beszélni nagyon sokan beszélnek a környezetkímélő életmódról, abban már nem lehetünk annyira biztosak, hogy ugyanennyien a gyakorlatban is hasonlóan viselkednek. Peter Wohlebe egy olyan erdőgazdász, aki valóban környezettudatosan él. Az Erdei kalauz egy olyan varázslatos könyv, melyet olvasva egyből kedvet kapunk egy erdei túrához, a művet elolvasva pedig sokkal „profibban”, magabiztosabban tehetjük meg. Az Erdei kalauz segít, hogy jobban megtanuljuk az erdő működését, a természet apró jeleiben történő olvasást és olyan praktikus tanácsokkal is ellát például, hogy miben induljunk túrázni. A könyv legnagyobb és elvitathatatlan érdeme, hogy emlékezteti az olvasóját arra, mennyire fontos is számunkra a természet, és azt a békességet, amit egy erdőben sétálva érezhetünk, sehol máshol nem találhatjuk meg.

Szerző: Tegdes Péter