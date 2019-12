3 sorozat, ha elvonulnál egy tál töltött káposztával

Az év végéig tartó jövés-menés, sürgés-forgás elől menekülj garantáltan Michael Bublé-mentes övezetbe! Fejhallgatót fel, hagyd magad mögött az ünnep minden bosszantó mozzanatát a lenti, mézeskalácsillatot és csillagszórófényt mellőző sorozatokkal!

Dark (2017-)

A Berlin környékén forgatott, hatalmas sikerű német drámasorozat kicsit olyan, mintha a Twin Peaks, a Csernobil, és a Stranger Things érdekes keveréke lenne. Fiatal szereplőiről, megmagyarázhatatlan történéseiről David Lynch jut eszünkbe, a kosztümök Elevenéket idézik, atomerőmű pedig a Dark helyszínéül szolgáló Winden városában is van, ám a Csernobil-sorozat évekkel később készült, ezért kizárt, hogy a németek ihletet merítettek volna belőle. Eddig két évad készült, a harmadik, és egyben utolsó június óta forog.

Mindhunter (2017-)

Az 1970-es évek második felében játszódó sorozat valós eseményeket dolgoz fel, miközben az FBI bűnügyi profilozói csapatának munkáját mutatja be. Két ügynök bebörtönzött sorozatgyilkosokkal szervez interjút annak reményében, hogy elméjük feltérképezése révén megfejtsék, miért vették el több tucatnyi ember életét és egyben profilt alkossanak, így megkönnyítve a FBI jövőbeni munkáját. Egyelőre két évad készült belőle, és harmadikra is számíthatunk.

Az úr sötét anyagai (His Dark Materials, 2019-)

A brit fantasy Philip Pullman azonos című regénysorozatán alapul, és már azelőtt megrendelték a második évadát, hogy egyáltalán bemutatták volna idén novemberben. Páruzamos világok karaktereit mutatja be egy Lyra nevű kislánnyal a főszerepben, aki eltűnt barátja keresésére indulva bizarr összeesküvés nyomaira akad. Az eltűnt személyek listája egyre bővül, ahogyan a titokzatos részleteké is, amelyek egymás után ütik fel a fejüket. Lyra szerencsére nem egyedül kell, hogy megbirkózzon az ismeretlennel, segítőtársat talál a Will nevű kisfiú személyében.