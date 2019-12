Ezeket a kulturális programokat várjuk a legjobban 2020-ban

Rengeteg élményt tartogat a következő esztendő a kultúra szerelmeseinek. Az alábbi válogatásunkban az általunk legjobban várt eseményeket gyűjtöttük össze.

Beethoven C-dúr hármasversenye és Mahler I. szimfóniája csendül fel januárban a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar koncertjén a világhírű Maisky család három tagja szolgáltatja a cselló-, a hegedű-, illetve a zongoraszólamot, a direktori szerepben pedig Hamar Zsoltot láthatjuk.

Dupla előadással érkezik a BOK Csarnokba a világ első jégcirkusza, hogy segítségével egy lenyűgöző jégshow keretében élhessük át a legszebb téli meséket. Az 50 éves múlttal rendelkező orosz társulat akrobaták, zsonglőrök, kötéltáncosok, műkorcsolyázók és bohócok segítségével eleveníti meg a Diótörő, a Hókirálynő, az Alice Csodaországban, a Csipkerózsika, a Hamupipőke, és a Cirkuszhercegnő történeteit.

A “Once Upon A Mind” című hatodik stúdióalbumának anyagát, valamint pályafutásának legnagyobb slágereit hozza el a Papp László Budapest Sportarénába áprilisban James Blunt. Az érzelmeinkre és az értelmünkre egyaránt ható új szerzeményekkel a művész állítása szerint visszatért igazi önmagához.

40. jubileumát ünnepli 2020-ban a világsztárokat is nagy számban felvonultató Budapesti Tavaszi Fesztivál. A páratlan programkínálatban a klasszikus zenei koncertek mellett számtalan áriakoncertet, opera-, balett-, tánc- és színházi előadást, valamint kiállítást is találunk. A kerek évforduló alkalmából ráadásul a rendezvénysorozat arculata is megújul.

Az idén első alkalommal megrendezett kapolcsi utcaszínházi fesztivál nagy sikerén felbuzdulva jövőre is lesz Bondoró a Balaton-felvidék szívében. Óriásbábok, gólyalábasok, artisták, bábjáték, masírbandák, pantomímesek, marionettek, koncertek, kiállítások, vásári forgatag és különböző gasztronómia csodák várják majd a vendégeket négy napon keresztül a pünkösdi hosszú hétvégén.

Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, Rost Andrea, a Monte-Carlo Balett, Lucas & Arthur Jussen és még számtalan más fellépő áll színpadra a következő Budapesti Nyári Fesztiválon, mely a hagyományokhoz híven jövőre is 2 helyszínen, a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, valamint a Városmajori Szaabdtéri Színpadon fogadja az érdeklődőket.

Szeptemberben újra jön a Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál, melyen a szakma és a közönség évről évre a filmvilág legjelentősebb és legértékesebb alkotásaival találkozhat. A versenyprogram és a kitekintő szekció mozijai ráadásul kivétel nélkül hazai premierként kerülnek bemutatásra, de izgalmas kereaksztal-beszélgetésekkel is készülnek a szervezők.

Hosszú évek után újra Magyarországra látogat a világ egyik legsikeresbb angol koncertbandája, a Simply Red. A csapat ígérete szerint óriási show-val készül a Papp László Arénában november 23-án, melyen minden bizonnyal a Stars, a Holding Back The Years, a Fairground, valamint a Money’s Too Tight To Mention című klasszikusok is felcsendülnek majd.