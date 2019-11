2020-ban jön a 40. Budapesti Tavaszi Fesztivál

A szervezők világsztárokkal és megújuló arculattal készülnek a jubileumi eseményre.

Páratlan programkínálattal készül a tavaszra a 40. születésnapját ünneplő Budapesti Tavaszi Fesztivál. A régió egyik legfontosabb összművészeti eseménysorozata 2020-ban április 3-án kezdődik és április 19-ig tart majd. A kulturális tavasz jegyében a klasszikus zenei koncertek mellett számtalan áriakoncert, opera-, balett-, tánc- és színházi előadás, jazzprogram, valamint kiállítás várja az érdeklődőket.

Már maga a nyitóelőadás is valódi különlegesség: a szintén négy évtizedes múltra visszatekintő legendás táncegyüttes, a Győri Balett és a Liszt Ferenc-díjas hegedűművész-zeneszerző, Lajkó Félix Giselle-bemutatóval köszönti a Budapesti Tavaszi Fesztivált. Igazi szenzációnak ígérkezik továbbá Kurtág György Fin de partie (A játszma vége) című operájának magyarországi premierje is: a Samuel Beckett drámája nyomán írt művet Milánóban, a Teatro alla Scalában mutatták be, és azonnal a műfaj egyik legrangosabb díját – International Opera Awards – nyerte el a világpremier kategóriában; április 10-én pedig végre Budapesten, a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében is látható majd.

Áriaesttel érkezik a magyar fővárosba a világ vezető bel canto énekese, Lawrence Brownlee és az elmúlt évtized egyik legfényesebb operacsillaga, Kristīne Opolais. Bach Máté-passiójával áll színpadra a fél évszázada működő, világhírű belga együttes, a Collegium Vocale Gent és alapító karmestere, Philippe Herreweghe, a kiváló trombitaművész, Szergej Nakarjakov pedig a Budafoki Dohnányi Zenekarral ad közös koncertet.

Az Amsterdam Baroque Orchestra és alapító karmestere Ton Koopman Händel itáliai korszakának egyik legnagyszerűbb kompozíciójával, a Feltámadás című oratóriummal érkezik.

A fizikai színház műfajának ikonikus alkotója, a brit DV8 társulat alapítója, Lloyd Newson a 25 évvel ezelőtt bemutatott, mérföldkőnek számító Enter Achilles című mozgásszínházi előadás felfrissített variációját hozza el Budapestre. A Ballet Rambert és a londoni Sadler’s Wells koprodukciójában újjászületett koreográfia a Trafó Kortárs Művészetek Házában bizonyítja, hogy még ma is érvényes, és épp olyan magával ragadó, mint negyed évszázaddal ezelőtt.

Liszt Ferenc alakja és művészete minden évben kulcsfontosságú szerepet tölt be a Budapesti Tavaszi Fesztiválon. Ez 2020-ban sem lesz másként, ráadásul ez alkalommal egy igazi zenei csemege szerepel a programban. A Staatskapelle Weimarnak köszönhetően 2018-ban Liszt-világpremierre kerülhetett sor, ekkor mutatták be ugyanis a jövőre fővárosunkba érkező Sardanapalo című operatöredéket. A weimari ősbemutatón vezénylő Kirilo Karabic szerint a zene nagyszerű és elbűvölő, a darab pedig új fejezetet nyit a 19. századi zenetörténetben.

A Budapesti Tavaszi Fesztivál a jubileumok jegyében telik: a 40 mellett egy másik szám is fontos szerepet kap, hiszen 2020-ban ünnepeljük a zeneszerző-óriás Ludwig van Beethoven születésének 250. évfordulóját, így a klasszikus zene egyik legnagyobb alakjának műveiben a fesztiválon több koncert alkalmával is gyönyörködhetünk. A dél-koreai zongorazseni, Ji legutóbb a Goldberg-variációkkal nyűgözte le a budapesti közönséget, most viszont egy kivételes Beethoven-műsorral tér vissza a Zeneakadémia színpadára.

A Vigadóban az Accord Quartet szólaltatja meg a komponistalegenda műveit; Kállai Ernő és Balázs János Beethoven hegedű-zongora szonátáiból válogat; Lukács Miklós és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar közös koncertjén többek között a Sors-szimfónia is felcsendül majd, a Sárik Péter Trió pedig jazzel fűszerezi a halhatatlan dallamokat.

A 40. Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében a főváros legjelentősebb kulturális intézményei, játszóhelyei fognak össze, sőt 2020-ban különleges helyszínek is megjelennek majd a koncertterem-kínálatban. Astor Piazzolla María de Buenos Aires című tangóoperájából Máriák városa címmel készül rendhagyó előadás, melynek például a Rákóczi téri vásárcsarnok ad otthont, a főszerepben pedig a fesztiválhoz ezer szállal kötődő világhírű operaénekesnőt, Miklósa Erikát csodálhatja a közönség.

Végezetül formabontó koncertre készül a Makám együttes, visszatér a népi hagyományokat felkaroló Pont Fesztivál, és újra megnyílik Budapest szívében az Akvárium Tavasz Terasz, ahol számtalan könnyűzenei est és gyerekprogram várja majd az érdeklődőket.

A jubileumi eseménysorozat folyamatosan bővülő programjára belépőjegyek a Müpa és a BFTK értékesítési pontjain, illetve a Budapesti Tavaszi Fesztivál megújult weboldalán kaphatóak!