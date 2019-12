2020-ban is az HBO GO-n fogunk lógni!

Neked melyik lesz az új kedvenc HBO-pillanatod?

Premier sorozatok 2019. december – 2020. január

Karácsonyi ének (Christmas Carol)

Premier december 24-én (a 3 részes minisorozat azonnal elérhető)

Dickens regényének szokatlan feldolgozása, melyet Steven Knight (Tabu) jegyez forgatókönyvíróként és – többek között – Ridley Scott és Tom Hardy producerként. A rémmese gerincbizsergető utazás Ebenezer Scrooge lelkének sötét oldalába. Főszerepben Guy Pearce, Andy Serkis, Stephen Graham, Charlotte Riley.

A szerelem sava-borsa (Foodie Love)

Premier december 25-én (a teljes évad azonnal elérhető)

Igazi ínyenceknek való az HBO Europe spanyol sorozata, amiben két harmincas fiatal egy mobilapplikáció révén talál egymásra, ami gasztromániás szingliket hoz össze. De hogyan tovább? Egy biztos, mindkettőjüket olthatatlan szenvedély fűzi a japán juzuhoz – de vajon ennyi elég lesz ahhoz, hogy belekóstoljanak az igaz szerelembe?

A kívülálló (The Outsider)

Premier január 13-án

A borzongatás mestere, Stephen King 2018-ban megjelent, A kívülálló című regényén alapuló sorozat egy oklahomai kisvárosban játszódik, ahol egy 11 éves fiú megcsonkított holttestére bukkannak. A brutális tett elkövetője cáfolhatatlan(nak tűnő) bizonyítékok alapján a köztiszteletben álló helyi irodalomtanár (Jason Bateman), így Ralph Anderson nyomozó (Ben Mendelsohn) letartóztatja. Csakhogy a férfinak kikezdhetetlen alibije van. A kérdés tehát az, hogyan lehet egy ember egyszerre két helyen?

Avenue 5

Premier január 20-án

Az alelnök készítője, Armando Ianucci egy mindezidáig kevésbé felfedezett műfaj, a sci-fi vígjáték területére merészkedik. A galaktikus turizmussal foglalkozó űrhajón játszódó sztori főszerepét ráadásul kedvenc házsártos diagnosztánk, Hugh Laurie (Dr. House) alakítja. A további szerepekben Josh Gad (Jégvarázs, A szépség és szörnyeteg) és Zach Woods (Szilícium-völgy).

Új évadok

Szépség és a Szörnyeteg, Csipkerózsika, Hamupipőke – lehet, hogy ismered ezeket a történeteket, de a sötét, csavarokkal teli változatukat még biztos nem láttad, úgyhogy ne hagyd ki a Mondj egy mesét december 6-ától nézhető második évadát, amiben többek között Carrie-Anne Moss (Mátrix), Paul Wesley (Vármpírnaplók) és Danielle Campbell (A sötétség kora, Runaways) is felbukkan.

Ugyanezen a napon folytatódik a lengyel HBO legnézettebb sorozata, a harmadik évaddal visszatérő A falka, amiben új törvényen kívüli szereplő tűnik fel a színen a lengyel-ukrán határvidéken. December 9-én régi-új ismerőst köszönthetünk a kisképernyőn: a Los Angeles-i leszbikus és biszexuális nők egy csoportjának életébe bepillantást nyújtó, kultikus széria, az L a befejezés után 10 évvel visszatér, ráadásul az L: a Q generációban az eredeti szereplőgárda (Jennifer Beals, Kate Moenning és Leisha Hailey) mellett izgalmas új arcok is színesítik a történetet.

Az Elmore Leonard regényéből készült Szóljatok a köpcösnek! – A sorozat január 7-én folytatódó 3. évadában a rizikós maffiózó életpályát maga mögött hagyva Miles Daly (Chris O’Dowd – Egy házasság helyzete) továbbra is a nem sokkal kevésbé bűnös hollywoodi showbiznisz útvesztőiben igyekszik eligazodni. A 2017-es év egyik legkülönlegesebb sorozatélménye volt az Oscar-díjas Paolo Sorrentino (A nagy szépség) rendezőjének provokatív és rendkívül komplex sorozata, Az ifjú pápa, amelynek január 10-én érkező folytatása, Az új pápa ugyanúgy a modern pápaság világában játszódik. Az első évadban brilírozó Jude Law mellé ezúttal csatlakozik John Malkovich, sőt felbukkan a szériában Sharon Stone és az énekes Marilyn Manson is.

A móló január 17-én debütáló második évadában folytatódik az építész Alexandra története, akinek az első évadban azzal a traumával kellett szembenéznie, hogy elhunyt férje kettős életet élt, ráadásul viszonyából gyereke is született.

Jubileumi, 10. évada kezdődik el január végén az HBO saját gyártású, Emmy- és Golden Globe-díjas sorozatának: a Félig üresben Larry David figurája igyekszik rátalálni a boldogságra – még ha ettől saját élete vagy a világ össze is omlik. Az ikonikus széria új szezonjában is számos önmagát alakító híresség bukkan fel.

Visszatér az HBO GO-ra január 24-én a valaha készült legdrágább német sorozat, a Babilon Berlin is a második évaddal, amelyben Gereon Rath felügyelő egy ünnepelt színésznő halálának körülményeit igyekszik kinyomozni, hogy rájöjjön, a filmes ipar pont olyan mocskos, mint a szervezett bűnözés világa. A krimitörténet folytatása Volker Kutscher krimifolyamának második kötetét, a Csendes halált dolgozza fel.

HBO saját gyártás – premier sorozatok

McMillions

Mark Wahlberg produceri közreműködésével érkezik a dokumentumfilm-sorozat, ami a McDonald’s és a Monopoly közös promóciós játékán milliókat elcsaló ex-rendőr biztonsági főnök történetét mutatja be. A férfi annál a cégnél dolgozott, ami a sorsjegyeket nyomtatta és éveken át csempészte ki a legértékesebb szelvényeket és adta tovább részesedésért cserébe. Az izgalmas sorozat megszólaltatja a nyerteseket és az FBI ügynököket is, akik végül elkapták a terv kiötlőjét.

The Plot Against America

Philip Roth regényét olyan tévés legendák hozták tető alá, mint David Simon és Ed Burns (Drót), a szereplőgárdában pedig ott találjuk Winona Rydert, Zoe Kazant és John Turturrót is. A Pulitzer-díjas író könyvében egy munkásosztálybeli zsidó család történetén keresztül egy olyan alternatív világot vázol fel, amelyben F. D. Roosevelttel szemben Charles Augustus Lindbergh repüléstörténeti hős, ám idegengyűlölő, náciszimpatizáns nyerte a választásokat 1940-ben, így az amerikai zsidóság is traumatizáló üldöztetéseket szenved el.

The Third Day

Brad Pitt executive produceri közreműködésével, Jude Law-val és Naomie Harris-szel a főszerepben érkezik a Csernobil és a Nagy Katalin után az HBO és a Sky legújabb közös projektje, egy titokzatos szigeten játszódó minisorozat, ahol a helyiek bármit megtennének azért, hogy megőrizhessék a hagyományaikat. Atmoszférateremtésből nem lesz hiány, hiszen a szériát többek között az Utópia alkotópárosa jegyzi (a forgatókönyvet Dennis Kelly írta, a markánsan két részre osztható sorozat egyik felét Marc Munden dirigálta – a másik három részt A korona egyik rendezője, Philippa Lowthorpe jegyzi).

Run

Napjaink egyik legeredetibb alkotója, a háromszoros Emmy-díjas Phoebe Waller-Bridge a Crashing, a Fleabag és a Megszállottak viadala után ismét Vicky Jones forgatókönyvíróval dolgozott együtt a Run című sorozaton, amiben ifjonc szerelmesek különös alkut kötnek: ha bármelyikük a titkos jelszót használja a jövőben, együtt szívódnak fel a világ elől. Ruby (Merritt Wever) már szinte el is felejtette első szerelmének tett ígéretét és belefásult a szürke hétköznapokba, amikor egyszer csak jön az üzenet egykori kedvesétől (Domhnall Gleeson), majd egy életre szóló kaland veszi kezdetét.

I Know This Much is True

Wally Lamb díjesővel elhalmozott, lélegzetelállító regényéből a szívfacsaró emberi történetek szakértője, Derek Cianfrance (Kék Valentin, Fény az óceán felett) rendezett sorozatot, amelyben Mark Ruffalo kettős szerepben brillírozik, a történetben ugyanis egy olyan ikerpár életét követhetjük nyomon, aminek egyik tagja paranoid skizofréniában szenved. A szövevényes emberi kapcsolatokról, az életünk során hozott áldozatokról és a megbocsátás erejéről szóló szériában Melissa Leo, Kathryn Hahn, Juliette Lewis és Rosie O’Donnell is játszik.

The Undoing

Jean Hanff Korelitz Tudhattad volna című regényéből a polcán 11 Emmy-díjat őrző David E. Kelley (Ally McBeal, Hatalmas kis hazugságok) írt forgatókönyvet. A Susanne Bier (Hogy szeretsz?, Éjszakai szolgálat, Madarak a dobozban) rendezésében készült filmben Nicole Kidman egy sikeres terapeutát játszik, akinek egyik pillanatról a másikra összeomlik addig tökéletesnek tűnő élete: haláleset, eltűnt férj és egy sor rettenetes felismerés – ezekkel kell megküzdenie, hogy új életet tudjon a maga és a fia számára teremteni. Az izgalmas dráma férfi főszerepeit Hugh Grant és Donald Sutherland játsszák.

Perry Mason

Robert Downey Jr. executive producerként bábáskodott a zseniális védőügyvéd, Perry Mason eredettörténetét bemutató sorozat fölött. Az ikonikus jogászt ezúttal Matthew Rhys (Foglalkozásuk: amerikai) alakítja. Az 1930-as évek Los Angelesében Mason igyekszik megkeresni a havi lakbérre valót, miközben háborús emlékei és tönkrement házasságának rémképe is kísértik. Amikor az évtized legnagyobb ügye bekopogtat az ajtaján, a férfi mindenáron ki akarja deríteni az igazságot, ami talán végre feloldozást hoz számára.

Industry

A széria főszereplője egy csapat frissen diplomázott, huszonéves fiatal, akik a pénzügy bonyolult világába igyekeznek betörni. Kollégák, barátok, szeretők, ellenségek? A határok hamarosan elmosódnak, ahogy belemerülnek a szex, drogok és egók dominálta vállalati kultúrába. Az Industry forgatókönyvét író Mickey Down és Konrad Kay elsőkézből tapasztalták meg a pénzügyi világ működési mechanizmusait. Az executive producerek között ott találjuk a Csajok című HBO sorozattal berobbant Lena Dunham nevét is, aki az első rész rendezését is elvállalta.

Lovecraft Country

Természetfeletti dráma Jordan Peele (Tűnj el!) és J.J. Abrams (Lost, Star Wars: Az ébredő Erő, Star Wars: Skywalker kora) tolmácsolásában, amely Matt Ruff 2016-os regénye alapján készült. A sorozat középpontjában a huszonöt éves Atticus Black áll. Miután apjának nyoma veszett, Black a barátjával, Letitiával és nagybátyjával, George-dzsal együtt útnak indul, hogy megkeresse az 1950-es évek faji szegregáció sújtotta Amerikájában. Ezzel elkezdődik a túlélésért folytatott küzdelmük, melynek során szembe kell szállniuk mind a fehér emberek Amerikájának rasszista támadásaival, mind azokkal a rosszindulatú szellemekkel, amelyek akár egy Lovecraft-regény lapjairól is leléphettek volna. Főszerepben Jonathan Majors (Elrabolt világ), Courtney B. Vance (Űrcowboyok, Bosszú) és Michael Kenneth Williams (Drót, Gengszterkorzó).

Bad Education (HBO movie)

Mike Makowsky forgatókönyvíró egy megtörtént botrányt dolgozott fel: a karizmatikus, ám kettős életet élő Frank Tassone több mint 11 millió dollárt csalt el a Long Island-i Roslyn tankerületéből, amiért aztán 3 évet ült. Makowsky ráadásul amikor az eset történt, maga is egy olyan iskolának a tanulója volt, amely érintett volt az ügyben, tehát a tűzvonalból figyelte az eseményeket. A főszerepet alakító Hugh Jackman mellett az Oscar-díjas Allison Janney és Ray Romano is játszik a Telivérek rendezője, Cory Finley új fekete komédiájában.

HBO saját gyártás – új évadok

Már a 4. évadával visszatérő A kenderfutárban (trailer) néhány New York-i életébe nyerhetünk bepillantást, akik életét csupán közös drogfutárjuk kapcsolja össze.

Elena Ferrante nagy sikerű regényfolyamának feldolgozása is visszatér jövőre, a Briliáns barátnőm második évada Lila esküvője után veszi fel a fonalat, aki próbál berendezkedni a házas életre, míg Elena barátnője a tanulásról és karrierről szőtt álmait igyekszik megvalósítani.

Utolsó küldetésére indul a brit kormány irányítása alatt működő, titkos elit katonai egység, a 20-as szekció, a Chris Ryan regényeiből készült Válaszcsapás című sorozat 7. évadában. A jelenkori televíziózás egyik legüdítőbb színfoltja is visszatér a képernyőre, a népszerű brit komikus Last Week Tonight with John Oliver című talkshow-jában a legfontosabb aktuális politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális eseményeket tálalja a maga szatirikus, de végtelenül humánus stílusában.

Az élményparkon kívüli világba kalauzol az HBO legagyafúrtabb sorozata, a Westworld 3. évada, a sorozat illusztris szereplőgárdájához (Thandie Newton, Ed Harris, Evan Rachel Wood) csatlakozott Vincent Cassel (A gyűlölet) és Aaron Paul (Totál szívás) is.

A 19. században élt Anne Lister, az első modern leszbikus nő naplójából készült Gentleman Jack második évadával tér vissza, de folytatódik Issa Rae sorozata is, a modern világban élő fekete bőrű emberek hétköznapjai gondjait boncolgató, 4. évadához érkezett Bizonytalan is.

Folytatódik jövőre az idei év legnagyobb meglepetés sikere, az Eufória, amelyben Zendaya és Hunter Schaffer is visszatér, a kamera mögött pedig ismét Rév Marcellt köszönthetjük. A Golden Globe-díjra jelölt, többszörös Emmy-díjas Barry is folytatódik, főszerepben a zseniális Bill Hader, Henry Winkler és Anthony Carrigan. Érkezik még a 104-es szoba és a Los Espookys következő évada is.

Új évaddal jelentkezik továbbá Danny McBride vígjátéka, Az erényes Gemstone-ék, valamint folytatódik a kritikusok kedvence, az Utódlás is. Természetesen nem mehetünk el szó nélkül az HBO és BBC nagyszabású fantasy sorozata, Az Úr sötét anyagai mellett sem, amely 2019-ben bebizonyította, hogy kellő odafigyeléssel egy fantasztikus és látványos családi sorozatot lehet készíteni.

HBO Europe saját gyártás

Colectív

2015. október 30-án a bukaresti Colectív klub egy koncert közben kigyulladt. 27-en még aznap meghaltak, további 180 ember megsérült, megégett. A baleset után még 37-en életüket vesztették. A dokumentumfilm a miértek után kutat, de a válasz minden elképzelést túlszárnyal. A filmet az Emmy-díjas Alexander Nanau rendezte.

Patria

Fernando Aramburu bestseller regényét adaptálta az HBO Europe spanyol saját gyártású sorozata. A nyolcrészes széria azt mutatja be, miként hatott két baszk családra az ETA nevű terrorszervezet erőszakos ténykedése.

30 Coins

Álex de la Iglesia napjaink spanyol filmgyártásának egyik legfontosabb alkotója, aki az elmúlt évek legnagyobb spanyol filmsikerei közül a Perfectos desconocidost (Perfect Strangers), az El Bart (The Bar) és a nyolc Goya-díjat bezsebelő Bűbáj és kéjelgést (Witching and Bitching) is jegyzi. A 30 Coins az ördögűző, bokszoló és egykori fegyenc Vergara atya tragédiáját meséli, akit az egyház elűz egy távoli spanyol faluba. Felejteni akar és reméli, hogy őt is elfelejtik, azonban az ellenségei hamar rátalálnak…

Amikor kiderül, hogy Vergarának köze van azokhoz a paranormális eseményekhez, amelyek lezajlottak a faluban, Paco, a naiv helyi polgármester és Elena, a nyughatatlan állatorvos megpróbálják kideríteni múltja titkait, és hogy mi a jelentősége annak az ősi ezüst pénzérmének, amit rejteget. Három különös hősünk szép lassan világméretű összeesküvés kellős közepén találja magát: abban a harcban, amely azért a harminc, felmérhetetlen erővel bíró, megátkozott ezüstpénzért zajlik, amelyet Iskarióti Júdás kapott Názáreti Jézus elárulásáért. És ez az összeesküvés nemcsak a Vatikánt találja szíven, de a teljes világrendet is felboríthatja…

Horror, kaland, akció, szörnyek és vallás… Álex de la Iglesia sajátos világának minden jellemző eleme megjelenik majd ebben a nyolc egyórás epizódban, amelyben a műfaj baszk mestere kiéli határtalan képzeletét.

Beartown

A díjnyertes Peter Grönlund rendezi az öt egyórás részből álló sorozat összes epizódját, melyet Anders Weidemann, Antonia Pyk és Linn Gottfridsson írt. A főszereplők közt megtalálható Ulf Stenberg és Aliette Opheim is.

A Mi vagyunk a medvék azokról az álmokról szól, amelyek összekötnek egy kis közösséget, és azokról a titkokról, amelyek széttépik, továbbá arról is, hogy mekkora bátorság kell ahhoz, hogy az egyén szembeszálljon a csoporttal, és annak következményeiről, ahogyan fiainkat neveljük. A Björnstad nevű kisváros folyamatosan zsugorodik a területét egyre szorosabban körülölelő fák miatt, de most, hogy az ifjúsági hokicsapat esélyes az országos elődöntő megnyerésére, a település összes reményének megvalósulása egy maréknyi tizenéves fiún múlik. Ez a nagy teher egy erőszakos cselekményhez vezet, ami traumatizál egy fiatal lányt, és fenekestül felforgatja a város életét. A gyanúsítgatások úgy terjednek el Björnstadban, mint hullámok a tóban, és végül minden helyi lakosra kihatnak.

Kamikaze

A Kamikaze az HBO Europe új, erőteljes drámasorozata, amely a norvég Erlend Loe Muleum című regényén alapul. A történet középpontjában egy Julie nevű tizennyolc éves, vad és hihetetlenül elragadó lány áll, aki azért küzd, hogy képes legyen visszatérni az életbe, miután mindent elveszített.

A történet nem sokkal a 18. születésnapja után indul, amikor életében utoljára smst kap az apjától. Másodpercekkel később a szülei és a bátyja is odavesznek egy ugandai légikatasztrófában. Julie magára marad egy hatalmas házban, ahol látszólag mindene megvan, amiről mások csak álmodoznak: fiatalság, szépség és pénz – sok pénz. Ahogyan szembenéz családja elveszítésével, valamilyen okot kell találnia arra, hogy folytassa az életét, ezért az önfelfedezés veszélyes útjára lép, amely hazájából, Dániából a világ összes szegletébe elviszi.

Visszatérés Epipoba

Oláh Judit dokumentumfilmje egy, a szocialista Magyarországon működőkülönleges tábort mutat be, ahová minden gyerek járni akart. Epipo ország lakóinak saját nyelvük, himnuszuk és dalaik is voltak. De a varázslatok mögött megalázás és abúzus rejtőzött.

Más sorozatok – Új sorozatok

Zero

Stefano Sollima (Gomorrah-sorozat, Suburra, Sicario 2: A zsoldos) ismét alámerül a bűn mocskába, ezúttal Gabriel Byrne, Andrea Riseborough és Dane DeHaan segítségével hozza zsigeri közelségbe az alvilágot. A Zero egy Amerikából Európába tartó kokainszállítmány útját követi végig, közben felvonultatva a drogkereskedelem szereplőit, a hataloméhes bűnözőktől a korrupt üzletemberekig. Sollima ezúttal is az oknyomozó újságíró, Roberto Saviano (Gomorrah) könyve alapján dolgozott.

Új évadok

A Csodatévők komikus antológiasorozat új évada, a Miracle Workers: Dark Ages a (sötét, de legalábbis gyatra egészségügyi rendszerrel bíró) középkorba kalauzolja a nézőket, Daniel Radcliffe a különc király, Steve Buscemi pedig ezúttal egy alattvaló figurájába bújik.

Jim Carrey és Michel Gondry rendező az Egy makulátlan elme örök ragyogása után a Most nevess!-sel is bebizonyították, hogy ha ők ketten összeállnak, abból csak valami különleges születhet. A teljesen egyedi atmoszférájú, vizuálisan intenzív sorozat második évadára nem is kell sokat várni.

Végezetül 11. évadával és a megszokott, remek szereplőgárdával (Ed O’Neill, Sofia Vergara, Julie Bowen, Ty Burrell) tér vissza napjaink egyik legnépszerűbb vígjáték-sorozata, a számos Emmy-díjat bezsebelt Modern család.