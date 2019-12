17 friss karácsonyi sláger, amit hallanod kell!

Eljött a december és vele együtt végre leesett az első hó is! Élvezd a csodaszép táj látványát és közben hallgasd a legfrissebb karácsonyi slágereket!

Liam Payne – All I Want (For Christmas)

A One Direction egykori tagja szerencsére nem az agyonjátszott Mariah Carey-klasszikust öntötte új formába, hanem egy teljesen új, romantikus balladát alkotott, mely a napokban megjelenő első szólóalbumán kap majd helyet.

Jonas Brothers – Like It’s Christmas

Az idén visszatért Jonas Brothers karácsonykor sem hagyja cserben a rajongóit: íme a srácoktól megszokott, nagyon vidám Like It’s Christmas.

Lea Michele – Christmas in New York

A Glee – Sztárok leszünk! egykori főszereplője, Lea Michele már október vége óta karácsonyi hangulatban éli a mindennapjait, hisz ekkor jelentette meg Christmas in the City című ünnepi albumát. A Christmas in New York klipjében Lea egy hógömbbe zárva énekel a város lakóinak.

Taylor Swift & Shawn Mendes – Lover (Remix)

Tovább folytatva a hógömbb-tematikát, íme Taylor Swift nyáron megjelent Lover című dalának karácsonyi változata, melyben Shawn Mendes szegődött az énekesnő duettpartneréül.

Robbie Williams – Time For Change

Ebben az évben Robbie Williams is egy karácsonyi albumot ad rajongóinak ajándékba, ugyanakkor saját bevallása szerint biztos benne, hogy a kiadvány nem kerül majd a toplisták élére… A sztár ezt azzal magyarázza, hogy a követői jellemzően nem streamelve hallgatják a dalait, hanem továbbra is lemezvásárlással támogatják kedvencüket, ami ma már nem képezi a slágerlisták rangsorolási alapját.

Michael Bublé – White Christmas

Természetesen az ünnep arca, Michael Bublé sem tétlenkedik decemberben. A White Christmas című klasszikust a tavalyi változathoz képest ezúttal Shania Twain nélkül, azonban egy sokkal “karácsonyosabb” hangszerelésben mutatta be a nagyvilágnak.

Mabel – Loneliest Time Of Year

Karácsony környékén, valljuk be, nem túl gyakran jelennek meg szomorú dalok. A Don’t Call Me Up előadója azonban gondolt az ünnepeket egyedül töltőkre is Loneliest Time Of Year című szerzeményével.

Little Mix – One I’ve Been Missing

A brit csapat pályafutásának első karácsonyi dala a One I’ve Been Missing, melynek promotálásához a lányok még a #Merrymixmas hashtaget is bevezették.

Bastille & London Contemporary Orchestra – Can’t Fight This Feeling

A 2013-as Of The Night után a Bastille újra egy régi klasszikus újragondolt verzójával ostromolja a slágerlistákat. Ezúttal a választás a London Contemporary Orchestra közreműködésével a REO Speedwagon 1985-ös Can’t Fight This Feeling című szerzeményére esett.

HAIM – Hallelujah

A HAIM új dala nem a Leonard Cohen-féle ikonikus Hallelujah nyomán született, hanem 100%-ban saját szerzemény és középpontjában a testvéri szeretet áll.

Alessia Cara – Make It To Christmas

Alessia Cara mindössze 22 éves volt, amikor tavaly megkapta az első Grammy-díját, így azóta tudjuk, hogy érdemes odafigyelni rá. A karácsonyi időszakban az énekesnő egy igazi romantikus vígjáték-betétdalnak is beillő slágert alkotott nekünk Make It To Christmas címmel.

John Legend & Kelly Clarkson – Baby, It’s Cold Outside

A népszerű karácsonyi dal, a Baby It’s Cold Outside 2019-ben John Legend és Kelly Clarkson jóvoltábol kapott új köntöst és John Legend A Legendary Christmas című ünnepi albumán hallható.

Lukas Graham – HERE (For Christmas)

A dán Lukas Graham csapata néhány éve 7 years című gigaslágerével szerzett világhírt, idén karácsonykor pedig a HERE (For Christmas) igyekszik majd tovább bővíteni a fiúk rajongótáborát.

Sam Feldt – Winter Wonderland

Az elektronikus műfaj piacát is elérte a karácsonyi hangulat! Sam Feldt a Winter Wonderland című klasszikust frissítette fel, mely egyúttal a C&A legújabb kampányának zenei aláfestéséül is szolgál.

Emma Bunton – Coming Home For Christmas

“It’s time to Spice up Christmas!” – üzente a kilencvenes évek ikonikus lánybandájának egykori tagja, Emma Bunton Twitteren, amikor bemutta követőinek két legendás karácsonyi dal Baby Spice-os változatát. A Coming Home for Christmas mellett a Santa Baby-t is érdemes meghallgatni!

Katy Perry – Cozy Little Christmas

Katy Perry videoklipjei sorra bizonyítják, hogy az énekesnő igazán élvezi az életet. A legújabb kisfilm alapján idén karácsonykor például magával a Mikulással tölti az idejét.

Kelly Rowland – Love You More at Christmas Time

Egy akusztikus gitár és természetesen az ilyenkor elmaradhatatlan csengőszó alkotja Kelly Rowland új dalának zenei alapját. A Destiny’s Child egykori tagja az ünnepi időszakban ráadásul egy karácsonyi tévéfilm, a Merry Liddle Christmas producereként is debütált.

Neked melyik a kedvenced?