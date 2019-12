Milliókat hozott a Design Terminal Talent for Good jótékonysági aukciója – A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet munkáját támogatják vele

A Design Terminal idén karácsonykor is összehozta a tehetségeket. A különleges élményvacsorával egybekötött jótékonysági aukcióra neves fiatal hazai vállalkozók, tervezők, sportszervezetek, innovátorok, valamint az innovációs ügynökség vállalati partnerei ajánlották fel termékeiket és szolgáltatásaikat a jó cél szolgálatában. Az aukció teljes bevételével a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet munkáját támogatják.

A tavalyi évhez hasonlóan az idei eseményen is már nem csak a legsikeresebb fiatal tervezők tárgyai kerültek kalapács alá, hanem a Design Terminal által mentorált vállalkozások és nagyvállalati partnerek innovatív, jövőképes szolgáltatásai is. Az aukció résztvevői olyan tárgyakra és szolgáltatásokra licitálhattak, mint a magyar férfi labdarúgó válogatott dedikált meze, a Magyar Labdarúgó Szövetség jóvoltából; lámpakészítő csapatépítő workshop, a Hello Wood felajánlásával; de kalapács alá került egy három napos lakóautózás is a Vanlifehungary-nek hála.

A győztes licitálók olyan egyedi élményekben vehetnek majd részt, mint például egy élményrepülés Besenyei Péter pilótalegendával, a Red Bull Hungária Kft. felajánlásával; BMW i3 tesztvezetés, a BMW Group Magyarország jóvoltából; egyedi piknikélmény a Normafán, a Normafa Delikátnak köszönhetően, de kipróbálhatják magukat városi kincskeresésben is az Urbangoval. A Design Terminal több alumni csapata is felajánlotta szolgáltatásait a jótékonysági eseményre, köztük a ViddL, a Photon vagy a svéd Happy at Work.