Íme a legjobb programok advent első hétvégéjén Budapesten (november 29.-december 1.)

Ha mindenki túlélte a Black Friday-t jöhetnek a felüdítő hétvégi programok. Budapest már karácsonyi hangulatban vár, hisz elérkezik advent első varásrnapja is.

Pénteki programok (november 29.)

A Trafó immár 5. alkalommal szervezi meg 2019. november 27. és 30. között a kortárs magyar független előadó-művészet nemzetközi szemléjét, amelyre idén is több mint 100 külföldi színházi szakember regisztrált. A programban 30 előadást tekinthetnek meg az érdeklődők 15 helyszínen, amelyek egy része a nagyközönség számára is nyitott.

Minden, ami vulkán egy helyen. Geológia, a világ vulkanikus borai és ízei. Családosoknak és borbarátoknak egyaránt, a bronzvasárnapi hétvégén a Margit szigeten.

Felysa különleges hangulatú adventi villaestjeinek első állomása a budai Barabás Villa, ahol kifinomultan találkozik a soul–jazz és crossoverjazz műfaja a kiváló tokaji-mádi Demetervin Pincészet boraival. Az énekesnő Senses (Érzékek) című New Yorkban született albumáról már több új dal is elérhető, ezen az estén pedig neves zenésztársai körében az “Érzékek” élőben is összekapcsolódnak.

Az est első felében az immár húszéves fennállását ünneplő tribute zenekar, a Keep Floyding ad háttérvetítéssel és különleges látványtechnikával színesített élőkoncertet, majd levetítik Alan Parker 1982-ben készült kultfilmje, a Pink Floyd: A fal digitálisan felújított változatát.

„Visszatérünk a gyökerekhez és újra a jelenbe szippantunk mindenkit a legjobb dalainkkal, új agymenésekkel és szabad improvizálásunkkal. Végtelen terek, vérlázító grooveok, felháborítóan felvillanyzó gondolatmenetek, éteri hangok és ételreceptek!”

Szombati programok (november 30.)

Szereted a divatot, de fontos a környezet védelme is? Szívesen hallanál a témáról szakértőktől? Belenéznél kedvenc bloggereid ruhatárába? Akkot ott a helyed a Levi’s® és a Glamour közös fenntartható divat eseményén.

„Régimódi karácsonyi sétánkon bepillantunk a századforduló karácsonyi készülődésébe, felkeressük az egykori üzletek ekkor már fényárban úszó kirakatait, a régi karácsonyi vásár helyszínét, ahol a kofák a parázs mellett melegedve árulták a medvecukrot, perecet, sült gesztenyét. Megtudhatjuk azt is, hogy hol lehetett karácsonyfát venni, és milyen volt az első világháborús karácsony Budapesten.”

Az év legrangosabb nemzetközi macskakiállítása Budapesten. 12-16 ország kiállítóival. Csodaszép cicákkal, rengeteg ismertetővel, hasznos és játékos kiegészítőkkel.

A Szent Efrém Férfikar adventi koncertje Óbudán a Fő téren, a karácsonyi forgatagban.

„November 30-án hatalmas télindító programmal készülünk nektek! Egész napos programokkal, étel- és italkóstolókkal, főzőversennyel és parasztolimpiával várja a látogatókat a Budapest Garden. A belépés teljesen ingyenes minden korosztály számára!”

Vidámság, állatság, melankólia és szerelem Kollár Laciék és szívtipró dalaik jóvoltából egy remek, felemelő koncerten. Az estet felvezeti a szabadkai héttagú örömosztag: a Bongor!

Bulizz az Upside Downban! Táncolj Hopper rendőrfőnökkel és Elevennel! Egy különleges retro party amit a Stranger Things, a Netflix egyik legmenőbb sorozata inspirált. Egy estére Hawkins városává változik a Dürer Kert Nagyterme, ahol a 80as évek hangulatával átitatott mai és korabeli slágerekre bulizhatsz.

Programok advent első vasárnapján (december 1.)

Városi kertészek, növény-, gasztronómia, natúr kozmetikum és természetközeli dizájn rajongók piaca, közösségi tere decemberben is virágosan, zölden, igazán ünnepi hangulatban, természetesen…

Cipősdobozos gyűjtés a Berettyóújfalu környékén élő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű főként cigány családok számára.

Kassai Lajos és a Kassai Lovasíjász iskola tagjainak főszereplésével világpremier az Arénában. Első alkalommal kerül bemutatásra olyan lovas show műsor, amely a honfoglalás és a keleti lovas népek legendáit állítja színpadra. A monumentális lovasszínházi előadásban ötvöződnek egy XXI. század show elemei, lovas kultúránk évezredes értékeivel. Száguldó paripák, nyílzápor, csatajelenetek, sólymok és tűzeső az Arany ló legendájában. Három generációs családi előadás.

További izgalmas hétvégi programokat itt találhatsz: