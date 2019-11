Megvannak a STRAND Fesztivál első 2020-as fellépői!

Immáron nyolcadszor jelentkezik a Balaton Régió legizgalmasabb eseményeit felvonultató programsorozat, a MOL Nagyon Balaton, melynek keretében ezúttal is világsztárok sora érkezik majd Zamárdiba, a STRAND Fesztiválra. 2020. augusztus 18-22. között már biztosan fellép Parov Stelar, Timmy Trumpet, Martin Solveig és a Milky Chance, valamint a legnagyobb hazai kedvencek. Early bird jegyek december 2-től kaphatók, köztük kedvezményes diákjegyek is!

A STRAND Fesztivál hét évvel ezelőtt, a VOLT Produkció szervezésében jött létre és nőtte ki magát a MOL Nagyon Balaton programsorozat keretében a Balaton Régió egyik legfontosabb fesztiváljává, olyannyira, hogy a 2019-es évben gyakorlatilag megduplázta látogatóinak számát.

A szervezők 2020-ban is szeretnék tartani ezt az irányt, amit mutat a most bejelentett nevek sora is, hiszen jön az osztrák közönségkedvenc, Parov Stelar, a DJ Mag top 100-as listáján is előkelő helyen szereplő ausztrál sztár DJ, Timmy Trumpet, a francia DJ-producer-énekes-dalszerző Martin Solveig és a közkedvelt német formáció, a Milky Chance is. Persze idén sem maradhatnak ki a kedvenc hazai előadók: a STRAND Fesztiválon fellép majd a Tankcsapda, a Halott Pénz, Majka & Curtis, a Bagossy Brothers Company, a Wellhello, az Irie Maffia és Horváth Tamás is.

További jó hír a STRAND Fesztivál háza tájáról, hogy a fesztivált jelölték a European Festival Awards shortlistjén, Best Medium-Sized Festival kategóriában, amire itt lehet szavazni. Kedvcsinálónak pedig lássuk a 2019-es STRANDról készült aftermovie-t: