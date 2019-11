Adventi forgatag a Balaton körül

Mi lehet jobb helyszín az ünnepi hangolódáshoz és forraltborozáshoz, mint egy meghitt karácsonyi vásár?

A siófoki víztornyot idén is körbeveszik az ünnepi díszbe borult kedves kis faházak, hogy onnan kínálják portékájukat az ország minden tájáról érkező kézművesek. November 30-tól várják az érdeklődőket, ahol nem csak az ajándékokat szerezhetjük be, de felmelegedhetünk egy jó bögre forralt borral és sült gesztenyével is.

Ugyanebben az időszakban, a balatonszárszói Kistehénben is adventi vásárral készülnek, ahol kolbászt, gesztenyét, pogácsát, rétest és kürtőskalácsot sütnek a vendégeknek.

A déli part rajongóinak érdemes bevésni a naptárba a december 7-i hétvégét. Balatonlellén a karácsonyi vásár mellett szombaton kerül megrendezésre a III. Gasztro Piknik és a IV. Regatta téli vitorlásverseny, vasárnap pedig érkezik a Mikulás, aki mindenkinek ajándékkal készül.

Az északi oldalon sem maradunk adventi vásár nélkül. A december 6-ai hétvégén, Balatongyörökön, a templom alatti téren karácsonyi fényeket, ünnepi koncerteket, kézműves termékeket és kulináris élményeket ígérnek a szervezők.

December 13. és 15. között a Club Hotel Füredben várják az érdeklődőket a szálloda parkjában borkóstolókkal és kézműves termékekkel, 14-én és 15-én pedig Gyenesdiáson a 14. Adventi Gesztenyesütés és Karácsonyi Vásár csalogat, ahol tombolahúzás, ünnepi tortavágás, halászlévásár, süteményverseny, játszóház és adventi gyertyagyújtás is lesz.

Ha karácsony napján is kimozdulnánk, a keszthelyi Babamúzeum készül kaparós sorsjegyes meglepetésprogrammal, a kalandvágyóknak tökéletes program!