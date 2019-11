9 ajándéktipp karácsonyra

Az ajándékbeszerzés kihívást jelentő feladat, főleg, ha a megajándékozott szíve vágyát úgy érzed, lehetetlen megfejteni. Szerencsére van néhány Jolly Joker ötlet, ami pontosan ezekre az alkalmakra jelent mentőövet. 9 tippünk között élményajándékok és színes-szagos használati tárgyak, kozmetikumok is akadnak, hogy minden családtag számára találj valamit.

A pihentető élményekkel nem lehet mellélőni, hiszen olyan embert még nem hordott a hátán a Föld, aki ne vágyott volna kényeztető kikapcsolódásra. Budapest központi részén, a Mandala Day Spa & Bath-ban a harmónia és relaxáció szigete vár, és garantált, hogy az ott szerzett emlékeket még évekkel később is szeretettel fogja felidézni, aki megtapasztalta. A teljekörű spa és fürdőszolgáltatások mellett orientális teaház áll a vendégek rendelkezésére, akik átélhetik, milyen az, amikor a spirituális fürdőélmény a legmodernebb fürdőtechnológiai megoldásokkal találkozik. Egyedi, meditatív atmoszférája, különleges szolgáltatások (közel 100 különböző test, arc, kéz és lábápoló kezelés), kompromisszumok nélküli luxus, magas minőség, gyönyörű belső dizájn, magasan képzett terapeuták: erre számíthat, akit fürdőlépővel, kezeléssel, vagy páros élménnyel lepsz meg.

1133 Budapest, Ipoly utca 8.

reservation@mandaladayspa.hu

+36 1 491 0078

Van olyan ismerősöd, aki folyamatosan otthona csinosításán dolgozik és nem állnak távol tőle a kézműves termékek sem? A Cotton Ball Lights & ClassHome Design Shop kínálata valódi kincsesbánya lehet számukra. Az üzlet a főváros szívében lelhető fel, és a konyhától a nappalin át a hálószobáig minden helyiségbe találsz náluk odaillő dekorációs elemeket, kisebb-nagyobb csecsebecséket. Bohém kompozíciók mellett kimondottan karácsonyi színösszeállításokkal is találkozhatsz. Minden terméknek saját története van, és javarészt kézzel készített tárgyakról van szó, amelyek hazai designerek kezei alatt készültek. Emellett ismert nemzetközi márkák minőségi termékei is fel-felbukkannak. Üres kézzel távozni kizárt, garantáljuk, hogy találni fogsz valamit, amibe beleszeretsz; vagy magadnak, vagy másnak.

1074 Budapest, Dohány utca 26.

A tökéletes ajándék megtalálása időigényes folyamat, kivéve persze, ha tudod, hol keresd. Az instant jóllétet mások otthonába csempésző Lush a kényeztető natúrkozmetikumok szakértője, ezért csak nyerhetsz azzal, ha felkeresed a márka üzleteit. Az illatos és jótékony hatású kencéiről, szappanjairól és sok más, az egészséges bőr- és hajápolással kapcsolatba hozható termékéről ismert márka büszke arra, hogy alapanyagait etikus módon szerzi be. Mindeközben a brand mögött álló csapat évek óta azon dolgozik, hogy csökkentse ökológiai lábnyomát, ebben pedig te is csatlakozhatsz hozzá. Az újrahasznosítható kendőcsomagolást (immár 10 éve kapható) választva megelőzheted a felesleges műanyag és papírhulladék keletkezését, ráadásul egy mutatós kendővel is gazdagítod azt, akit meglepsz a belecsomagolt, ünnepi ihletésű termékekkel. A személyes és a hasznos kritériumnak is megfelel, ráadásul még jót is teszel vele. Mi ez, ha nem tökéletes ajándék?

A Lush üzleteit itt találod!

Kutatások szerint a napi szintű kreatív alkotói munka hozzájárul a hosszú, egészséges élethez. Ezért fontos, hogy ne csak a hírt, az alkotás örömét is add tovább! Például úgy, hogy részt veszel a Kaméleon Kerámia egy-egy workshopján és saját kezed munkájával térsz haza, amit akár el is ajándékozhatsz. A kézzel festett kerámiák (állatfigurák, használati tárgyak) színét és mintáját te döntheted el, így teljesen az ízlésedre formálhatod, mielőtt kiégetik, és a máz örökre konzerválja minden apró ecsetvonásodat. Abban az esetben, ha inkább azt szeretnéd, hogy mások is előhívják kreativitásukat, ajándékutalvány formájában meglepheted őket egy művészet adta élménnyel. Bármelyik lehetőséget választod, sikert fogsz aratni! A részleteket keresd a Kaméleon Kerámia weboldalán az „Ajándékutalványok” fülre kattintva.

1093 Budapest, Lónyay utca 28.

Mire beköszönt a tél, mintha nyakunkba szabadna mindaz a fáradtság, amit egész évben nem volt lehetőségünk kipihenni. Pedig pontosan ilyenkor, decemberben van szükségünk a legnagyobb energia löketre, mert valahogyan túl kell élni az előttünk álló ünnepi időszakot és az év végi hajtást. Amikor a ránk nehezedő nyomás miatt a hátunk közepére sem kívánjuk az egészet, akkor kell néhány órácskára kiszakadni a rohanós hétköznapokból és elbújni a világ elől oda, ahol csak az talál meg, aki velünk együtt feltöltődésre vágyik. Remek célpont például a csodatévő thai kezeléseiről ismert SenSpa, ahol az érintés mágikus erejét a saját bőrünkön tapasztalhatjuk meg. Jó hírünk van: 15% kedvezményben részesülsz, ha felmutatod ezt a magazint! Válaszd a kikapcsolódást, és hogy ne egyedül élvezd, lepj meg vele valakit, akinek a lelki békéje, egészsége igazán fontos számodra!

1051 Budapest, Nádor utca 26.

Mintha csak tegnap lett volna, amikor letudtuk a tavalyi karácsonyi bevásárlást, és lám, itt van újra ez a szép és egyben nagyon elfoglalt időszak. Hihetetlen, de már egy hónapunk sincs a karácsony beköszöntéig! Bár a TV-reklámok és a böngészőnkben egyre gyakrabban felugró ablakok szerint elszégyellhetjük magunkat, mert ha még nem szereztünk be mindent, akkor nekünk már mindegy, kicsúszunk az időből, azért ne rohanj mindent eldobva a legközelebbi plázába. Ha egyedi meglepetésre vadászol, van egy másik opció, amit érdemes megfontolnod.

A Gozsdu népszerű hétvégi piaca december 6 és 24 között mindennapos adventi vásárrá alakul az ünnepi hangulat összes elengedhetetlen kellékével. Mint mindig, most is széles termékpaletta áll a nézelődők rendelkezésére, és hála a hazai kézművesek szebbnél szebb, egyedi portékáinak, igazi kincsekre bukkanhatsz. Dizájner szépségek, vintage és retro csecsebecsék sokasága garantálja, hogy amit megszerzel, nem egy tömegtermék. Ami pedig talán még ennél is jobb: belevetheted magad az igazi ünnepi hangulatba, amíg a szépen feldíszített standok között sétálsz. Mindehhez különféle programokkal is hozzájárulnak, megnézheted például a Gozsdu óriásainak előadását, de részt vehetsz egy hanuka ünnepségen is, ha éppen nem a tűzzsonglőrök látványos műsorának leszel szemtanúja. A Gozsdu Udvar karácsonyi vására jótékonysági akcióin keresztül lehetőséget teremt továbbá arra is, hogy megtehesd a karácsonyi jócselekedeted. Ha pedig a két ünnep között mozdulnál ki, hogy meglepd magad az év vége előtt, akkor is tárt karokkal várnak: december 27-29 között délelőtt 10 és délután 5, december 6-24 között hétköznaponként déltől este 7-ig, hétvégente pedig délelőtt 10 órától este 7-ig tartanak nyitva.

1075 Budapest, Király utca 13. – Dob utca 16.

Sosem találkoztunk még senkivel, aki azt mondta volna, hogy nem szeret enni. Az étkezés örömmel és elégedettséggel tölt el, de a főzési folyamatnak, azaz a művészet ehető formájának is megvan a maga gyönyöre. Viszont a nagymama receptjeihez és a házi koszthoz ragaszkodók életében is eljön az a pont, amikor végre csak élvezni szeretnék az eredményt, anélkül, hogy a főzés vagy a mosogatás rájuk maradna. Az ARAZ ajándékutalványai nemcsak, hogy leveszik ezeket a terheket a vállunkról, de ízükkel maradandó élményt is okoznak, a hely kellemes hangulatát pedig szintén nem lehet említés nélkül hagyni. Születésnapra, névnapra, ballagásra, házassági évfordulóra, anyák napjára, karácsonyra, és lényegében minden fontos családi eseményre remek helyszín, az itt felhasználható utalványt mindenki ki tudja használni. Ajándékozz kulináris élményt, válassz az ARAZ vasárnapi brunch, A’la carte fogyasztás (fix értékben), borduett vacsora, vagy ünnepi ajánlatai közül!

1074 Budapest, Dohány utca 42-44.

Egyedi ajándékötletek megvalósításában a karácsony közeledtével is rendelkezésünkre áll a CEWE. Nagy előnye, hogy a valóban személyes ajándékért fel sem kell állnod a számítógép mellől, mert online (akár okostelefonról is) megszerkesztheted a neked tetsző meglepetést és néhány kattintás után már csak arra kell várnod, hogy kiszállítsák. Kreálj fali dekorációt kedvenc fotóidból, készíts akár A3-as méretű fali naptárt és emlékőrző fényképes mobiltokot, vagy állíts össze fotókönyvet kedvenc fényképeidből! Tipp: próbáld ki a CEWE applikációját, vagy rendelj személyesen bármelyik drogáriában vagy műszaki áruházban. Papírképek, kreatív fotós dekorációs elemek nyomtatására a helyszínen is van lehetőség! (Még több kreatív tipp: itt!)

A nyári kulturális fesztiválokra nem lehet túl korán megváltani a jegyet; gondolj csak bele, hogy a népszerű koncertekre, színházi előadásokra milyen gyorsan elkapkodják a belépőket. A Margitszigeti Szabadtéri Színpad ebben az évben is ajándékkártyákat bocsát ki, amelyek értékét a vásárló határozhatja meg (10-20.000 HUF), azt viszont, hogy a megajándékozott milyen előadásra szeretné beváltani, már csak tőle függ. A jobbnál jobb programok között operák, színházi bemutatók, koncertek sorából lehet választani, olyan világszerte elismert művészek szereplésével, mint a nemzetközi operasztár Annalisa Stroppa és Piotr Beczala, a holland zongorista duó Lucas és Arthur Jussen, vagy a boszniai rockerek, Emir Kusturica és a No Smoking Orchestra.

A hozzád legközelebb állókat nem nehéz meglepni a tökéletesen hozzájuk illő ajándékkal. De mi a helyzet akkor, ha csak olyasmire tudsz gondolni, ami nekik már megvan? A közös kalandok mindig betalálnak, ráadásul a szép emlékek hosszú éveken át élénken megmaradnak az emlékezetünkben. Egy felejthetetlen családi kirándulás vagy kiruccanás a barátokkal azért sikerre ítélt ajándéktipp, mert az új helyek közös felfedezése mindig izgalmas, és nincs két egyforma út. Ha a tervezési fázisban vagy, nézz rá a Flixbus weboldalára, ahol egyszerűen átfuthatod a lehetséges célpontokat, és akár már 5 Euro-tól helyet foglalhatsz a több mint 100 európai desztináció egyikébe tartó járművekre. Ennél kedvezőbb ajánlatot egy légitársaság sem tud ajánlani!