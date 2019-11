Négy év után újra Budapesten a Billy Talent!

Kanada legnépszerűbb punkrock zenekara több mint 25 éve szállítja konstans a zúzós slágereket. A titok nyitja pedig valahol pont az állandóságban rejlik – a negyedévszázados fennállásuk alatt ugyanis tagcsere nem történt. Hosszú turnékon kovácsolódtak össze – a Billy Talent család tehát június 14-én négy év kihagyás után újra a Budapest Park közönségét hívja pogózásra.

1993-ban egy Toronto külvárosában, egy katolikus iskolában négy tehetséges fiatal – nevezetesen Benjamin Kowalewicz, Ian D’Sa, Jon Gallant és Aaron Solowoniuk – úgy döntött, hangszert ragadnak és megalapítják a Pezz nevű zenekart. A formáció egészen 2001-ig működött, és bár az underground indie szcénában egyre ismertebbek lettek, az igazi áttörés váratott magára.

Egy jogi vita miatt nevüket ekkor Billy Talentre változtatták, és a szerencsés véletlennek köszönhetően megismerkedtek egy Jen Hirst nevű hölggyel, aki hamarosan a Warner lemezkiadóhoz szerződtette őket. Mindeközben zenéjük a keményvonalas punkrock felé vette az irányt, ez viszont nagyon jól állt a srácoknak. Egyre több élő koncerten mutathatták meg féktelen energiájukat, 2003-ban pedig napvilágot látott első lemezük is.

Körülbelül innentől számíthatjuk a mainstream sikereket a zenekar történetében – az albummal Kanada legrangosabb díját, a Junot is bezsebelték (sőt, rögtön kettőt), kanadai turnéjukra pedig hamar elkapkodták a jegyeket. De nem csak hazájukban lettek egycsapásra kedvencek – második lemezük például Németországban is a slágerlisták élén landolt, és világszerte 700 ezer példányt adtak el belőle. Ekkor már olyan zenekarok társaságában állhattak színpadra, mint a Rise Against, a My Chemical Romance vagy az Anti-Flag. Utóbbival később közös kislemezt is jelentettek meg Turn Your Back címmel.

A Billy Talent eddig összesen öt rendkívül sikeres albumot jelentetett meg – legutóbbi, 2016-os Afraid of Heights munkálataiban sajnos a sclerosis multiplex-szel küzdő dobosuk, Aaron Solowoniuko már nem tudott részt venni. De nem csak a zenekar tagjai közt alakult ki az elmúlt több mint 25 évben különleges kapocs, koncertjeiket ugyanis világszerte elkötelezett rajongók tömegei várják. Nem csoda tehát, hogy a Billy Talent immáron évtizedek óta járja a világot kifogyhatatlan energiával és féktelen örömzenéléssel. Kis kihagyás után pedig újra Magyarország felé veszik az irányt, hogy egy hamisítatlan punkrock zúzással térjenek vissza június 14-én a Budapest Park színpadára.