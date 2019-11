Élet a budapesti underground éjszakában: Distant Objects pres. Nico Moreno, Fadi Mohem

A hazai rave kultúra köszöni jól van, él és virul. Sokat lehet hallani, hogy Budapest Közép-Európa, de talán egész Európa egyik legkultikusabb bulivárosa. Itt aztán minden keveredik: a keleti és nyugati partykultúrák összemosódtak az évtizedek során kialakítva egy olyan színes felhozatalt, amire tényleg bárki büszkén csettinthet.

Mostanában kezdek egyre jobban rákapni a techno ízére, ám eddig inkább csak maintsreamebb, lötyögősebb bulikba merészkedtem, jól megszokott helyszíneken. Félreértés ne essék, azok a bulik is teljes mértékben kielégítették az igényeimet, mégis úgy éreztem ez valahol csak a felszín egy jóval mélyebb, autentikusabb és diverzebb szubkultúra terén. Rengeteget hallottam már a nemrégiben divattá váló illegál rave-ekről, személyesen hasonló élményben azonban csak most részesülhettem.

A helyszín

Egy ilyen kaliberű bulihoz elengedhetetlen, hogy olyan helyszínen legyen, amely alapvetően izgalmasnak és kuriózumnak számít. Fontos tehát, hogy kiszakadjon az ember a jól bevált, megszokott, belvárosi közegből. A Flashback Stuidónál erre jobb helyet akarva sem találhatna az ember. Óbudán a régi harisnyagyár gyár részben felújított épületében egy olyan szórakozóhely lett kialakítva, amely telitalálat a sötétebb, acidhangzású techno világához. Szinteken elkülönülve a pénztár, ruhatár, több mellékhelyiség, emeleteken át vezető lépcső, amely hatalmas, tágas helyiségekbe vezet, melynek a légvégén egy kiállítások és workshopok helyszíneként is funkcionáló emeletnyi „szoba” várja a vendégeket. Már a legelején az az érzés fogja el az embert, hogy itt többről van szó, holmi bulinál. Ez az érzés akkor tetőzik igazán, amikor észrevesszük a hatalmas ablakokon túl nyíló látványt és a lélegzetelállító panorámát. Szerencsére van bőven hely ebben gyönyörködni, egy pillanatra sincs olyan érzése az embernek, hogy ne férne el, pedig résztvevőkben a legkevésbé sem volt hiány.

A szervezők

Általában próbálok némi hangsúlyt az esemény negatív pontjaira is fektetni, ám ezúttal nagy bajban vagyok. Fontos megállapítani, hogy a Distant Object egy még nagyon fiatal szervezőcsapat, hiszen csupán január óta működnek. Ehhez képest vérprofik. Tökéletesen el van találva minden: a fellépők, a közösség, a showelemek mennyisége, a crew, tényleg minden. Nem szeretem, ha egy bulit azzal próbálnak meg jobban eladni, hogy telepakolják felesleges látványelemekkel. Pár fényoszlop és egy füstgép tökéletesen elég, pláne, ha a füstgép ellensúlyozva van a színpad első sorába felállított ventillátorokkal. Ezekre lássuk be óriási szükség is van, mivel, noha a dohányzás a fő helyiségben nem megengedett, egy ilyen bulihoz még illik is, hogy bent cigizzenek az emberek. Számomra teljesen életidegen tapasztalat volt és ekkorát ilyen téren pozitívan még nem csalódtam, de a biztonságiak részéről akadt pár ember, aki folyamatosan fel-alá járkált, udvariasan (!) megkérve a bulizókat, hogy legyenek kedvesek ne gyújtsanak rá bent, vagy épp legyenek kedvesek ne a lépcsőn üldögélni, mert az menekülési útvonal, nehogy baj legyen. Ha valahogy mindenképp ki szeretnék emelni egy negatívumot, az talán pont a lépcsőn üldögélés. Persze, ott is nagyon jól el van az ember, mégis ha már adott ennyi helyiség, lehet nem ártana többet pihenős, chillezős részt kialakítani. Ugyanakkor jogos a kérdés, hogy minek jár buliba az, aki csak üldögélne egész este?

Apropó, miért is jár az ember bulizni? Hogy átélhessen egy olyan extázist és szenzációt, amire máshol nem lenne lehetősége? Persze a válasz nem ilyen egyszerű, mégis sokak számára ismerős lehet az az érzés, amikor egy végigbulizott éjszaka után a reggeli fény beragyogja a teret, vagy amikor egy fesztiválon a felkelő nap sugarai új erővel töltenek fel, mintegy lehetőséget adva az újjászületésnek. Képzeljük csak el, ahogy a hajnali fény első sugarai belengik a teret és szó szerint új fényben tűntetik fel az egész közeget. Végig tomboltad az éjszakát, majd megtisztulsz. Tisztára, mint a purgatórium. És bizony ez az, ami miatt szükség van a rave-ekre, hogy új erőt hozzanak a beszürkült hétköznapokba, és ezt az új erőt a Distant Object csapata nagyon is hozza. Csak így tovább!

Legközelebbi eseményük egy közös szervezés részeként egy karácsonyi buli lesz a Lärmben. Nem éri meg kihagyni!

Nagy Bence