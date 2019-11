Egész évben Badacsony

Enni jó, badacsonyi borokat kóstolni nagyon jó, és valljuk be: utazni is jó! De még jobb, ha ezt a hármat együtt tesszük. Minderre a Badacsony Régióban egész évben lehetőséged van. Bebizonyítjuk, hogy ősszel és télen legalább annyira izgalmas az élet nálunk, mint a nyári időszakban.

Kezdjünk rögtön egy különleges kulináris rendezvénysorozattal, mely kimondottan az ősztől tavaszig tartó időszakban zajlik. A Borbarangolás borvacsorák szombat esténként páratlan lehetőséget nyújtanak, hogy szó szerint testközelből ismerd meg az adott pincészet vagy étterem tulajdonosát és családját, személyesen ők töltik majd poharadba a badacsonyi borokat, mesélnek történetükről, hitvallásukról, a borvidékről, a borokról és az ételekről. A kitűnő ételek mellett ilyenkor mindig előkerülnek olyan féltve őrzött tételek is, melyeket csak ezen alkalommal kóstolhatunk meg. A vacsora élményét minden helyszínen kísérő műsor és meglepetés ajándék is fokozza.

Szintén ebben az időszakban zajlik a Gasztrohegy programsorozat tematikus gasztrohétvégékkel, ahol a vulkanikus borokhoz izgalmas ételeket kínálnak a badacsonyi vendéglátók: lesz szárnyasok hétvégéje, nagymamáink receptjei ihlette ételek, vadhétvége, disznóságok, zöldségek és sajtok hétvégéje, valamint tavaszi füstölgés is.

Számos pincészetnél találsz ebben az időszakban komplett hétvégi csomagajánlatot: a szállás mellé a reggelin felül tematikus borkóstolókat, borvacsorákat, zenés esteket, pince- és birtoklátogatást kínálnak, sőt a szőlőmetszés és -kötözés rejtelmeivel is megismerkedhetsz.

Hagyományos szilveszteri programokból sincs hiány: a borvidék vendéglátói ezen a téren is kitesznek magukért. Különleges szilveszteri élményben is részed lehet, ha részt veszel az ábrahámhegyi strandon az óévbúcsúztató pancsoláson, vagy a szigligeti strandon az újévi csobbanáson. A hideg idő és a hűvös víz ellenére sokan megmártóznak ilyenkor is a Balatonban. A szervezők természetesen gondoskodnak a belső fűtésről és a jó hangulatról.

Hagyományos téli ételeket és italokat kóstolhatsz, de ezek elkészítésével is megismerkedhetsz február 1-jén a hagyományos falusi disznóölésen, február 8-án a kocsonya szépségversenyen, február 22-én a forralt bor főző- és pogácsa sütőversenyen.

A kulináris élvezetek mellett fáradt tagjainkat sem árt megmozgatni, főleg, ha közben olyan csodálatos tájat barangolhatunk be, mint a Badacsony Régió festői környezete. A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület által szervezett szombati élménytúrákon profi szakvezető segítségével fedezheted fel a Badacsony környékének változatos hegyeit, gazdag földtani örökségét, állat- és növényvilágát, történelmi és kultúrtörténeti értékeit is.

Bővebb információ: badacsony.com, facebook: Badacsony Régió Tourinform; Borbarangolás Badacsonyban