Balatoni gasztrokörkép a hideg hónapokra

A Balaton környékére eljutni már önmagában is élmény, de a teljeskörű feltöltődéshez a helyi fogások felfedezése is hozzájárul. Kóstolj bele a Balaton ízeibe!

8600 Siófok, Petőfi sétány 15/A

A siófoki Mala Garden Étterem egyedi hangulattal és közvetlen balatoni panorámával várja a finom falatokra éhező vendégeit egész évben. A konyhában az autentikus thai-indonéz ízvilág mellett az újragondolt magyaros és mediterrán konyha kedvelői is megtalálják a kedvükre való ételeket, melyek a legjobb minőségű alapanyagokból készülnek. Az étterem gazdag borkínálattal rendelkezik, leginkább a környék borvidékeire fókuszálva.

8638 Balatonlelle, Köztársaság utca 14.

Az 1999-ben Balatonlelle központjában nyílt étterem célja a magas minőség vegyítése fiatalos lendülettel, vigyázva a közvetlen családias környezet megtartására. A dél-balatoni borvidékre támaszkodva 60-70 fajta állandóan változó borkínálattal és a helyi minőségi alapanyagok után kutatva kínálja fogásait. Évente többször változó szezonális étlap és hetente megújuló táblás ajánlatok teszik változatossá kínálatukat. Céljuk, hogy lecsalogassák a vendégeket szezonon kívül is, és bemutassák a déli part és a Balaton csodálatos környezetét, az év 365 napján.

8394 Alsópáhok, Hévízi utca 13.

A Hévíz és Alsópáhok közti elkerülő út találkozásánál fellelhető étterem 15 perc sétára fekszik a Hévízi-tótól, csendes, nyugodt zöldövezetben. Különlegessége, hogy a fedett terasszal kiegészülő épületen belül önkiszolgáló és a’la carte étterem is működik. Előbbi napi aktuális választékkal várja vendégeit, amelyből mindenki pénztárcabarát áron állíthatja össze az ebédjét, utóbbi családias, mégis elegánsan szolid környezetben vendégeli meg a betérőket, akik az étlap jobbnál jobb fogásai közül választhatnak. A parkolás ingyenes. Kutya- és gyermekbarát!

8171 Balatonvilágos, Dózsa György út 75.

Egy csipet romantika könnyed eleganciával fűszerezve egész évben, Balatonvilágoson. Étlapjuk fő gerincét – a klasszikus ételek mellett – 6 kontinens prémium minőségű, érlelt steakhúsai adják, melyek megtekinthetők és kiválaszthatók a bemutatóvitrinből, legyen az akár egy magyar bivalybélszín vagy éppen egy japán wagyuhátszín. A’la carte éttermük mellett, különtermükben rendezvények lebonyolítására is van lehetőség, panziószobáikkal pedig nemcsak a főszezonban várják vendégeiket.

8313 Balatongyörök, Eötvös Károly utca 153.

A balatongyöröki Szépkilátónál található étteremben a pazar panoráma minden étkezés mellé jár: a kandalló mellől és a panorámateraszról egyaránt élvezhető. A lelkes tulajdonos, Zsiga Zsolt és a Kerekes Sándor exekutív séf által irányított csapat célja felkutatni hazánk kiváló minőségű alapanyagait, hogy a magyar konyha legjobb hagyományaira építve – ám kis csavarral – szakértelemmel és modern konyhatechnológiával készítsék el ételeiket, melyekhez minőségi balatoni borokat kínálnak. Mindezt egy-egy hétvégén élő gitár-és harmonikazenével tudják fokozni.

8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zsilinszky utca 25.

Nemcsak a térség, hanem egész Magyarország egyik legfontosabb gasztronómiai célpontjának számít a Kistücsök Étterem – ezt jól bizonyítja az is, hogy az ország 20 legjobb étterme közé választották. Hogy mi a Kistücsök titka? A régió szeretete, és az inspiráció Észak-Olaszország kis falvaiból, ahol a tulajdonos, Csapody Balázs, felesége és fia, Bence édes önfeláldozással, nagy örömmel kóstolják végig az apró éttermek kínálatát, a tapasztalatokat hazaszállítva szuvenírként, valamint Csapody Kati, Balázs testvérének családias vendégszeretete. És persze inspirációul szolgál minden modern fogás, minden új technológia, minden bátor ötlet is. Vagy minden ellesett trükk, amit az étterem fiatal séfhelyettese, Pohner Ádám a Bocuse d’Or-döntőjén figyelt meg, és amit Jahni László séf tapasztalatával gyúrnak össze.

8200 Veszprém, Buhim utca 14-16.

Az Oliva Étterem, ahol a mediterrán életérzés a magyar konyhával randevúzik, mely Veszprém belvárosának egy lejtős kis utcájában, 19 éve várja a vendégeit. Az országosan is ismert és elismert étterem nyári kerthelyisége mellett, egy 20 szobás, egyedi hangulatú szálloda is található. A vendéglő egy késő XVIII. századi boltíves épületben helyezkedik el, belső udvara a nyári estéken élő zenével, leanderekkel, vadszőlővel körbefuttatott falai között várja a megpihenni vágyó gasztroturistákat. Étlapján a nemzetközi fogások mellett, a hagyományos magyar konyha újrafogalmazott, frissített fogásainak a választéka is helyet kapott. Kertjének védőszentje a vízköpő sárkány, aki a legnagyobb forróságban is vizet hoz, illetve őrködik a vendégek és a hangulat felett. Az étterem a Gault and Millau-ben, a Dining Guide-ban, és számos más hazai étteremkalauzban is szerepelt már több alkalommal, Magyarország 100 legjobb étterme között.

8261 Badacsonytomaj, Park utca 26.

Modern balatoni gasztronómia, borvidéki találkozóhely, borbolt, látványborászat és tökéletes rendezvényhelyszín. Ez mind a Laposa Birtok központjaként újranyitott Hableány, melynek terei a júniusi nyitás óta új életre keltek. Az idei szüret már itt zajlott és a pince pezsgőüzemében Laposáék első pezsgője is elkészül majd.

8272 Szentantalfa, Fő út 33.

Az étterem a festői szépségű Nivegy-Völgyben található, 6 km-re a Balaton északi partjától. Étlapján nagyrészt helyi alapanyagok felhasználásával készülő, szezonális ételek szerepelnek, amelyekkel a vegetáriánusok igényeit is ki tudják elégíteni. Helyi borokat és házi szörpöket is kóstolhatsz náluk!

8646 Balatonfenyves, Mária utca 1.

Az étterem csapata harmonikus és letisztult ízvilág megteremtésére törekszik és küldetésének tekinti, hogy kiváló minőségű ételeket szolgáljon fel vendégeinek az év minden napján. Konyhájukban többnyire helyi alapanyagokkal dolgoznak, és folyamatosan frissülő választékkal várják a betérőket.

8229 Csopak, Kossuth Lajos utca 97.

A Szomszéd Kertje egy igazi családias étterem Csopakon. Kiváló helyi alapanyagokból készült autentikus magyar ételek és a komfort food érdekes elegyét kóstolhatjuk meg, egyszerűen és nagyszerűen elkészítve. A kezdeteknél bemutatott ínyenc ételeik közül jó néhány, mára igazi nagy kedvencé nőtte ki magát a Balatonon. Ilyen például a Ceviche-őrület vagy a MiKijevink. A Szomszéd Kertje innovatív gasztroötleteit gyakran élő blues és jazz-zene egészíti ki. A négylábúak is részesülhetnek néhány jó falatban, ha ellátogatnak a Szomszéd Kertjébe.

8251 Zánka, Fő utca 7.

2016 óta várja vendégeit Zánkán, a főút mentén, a Gyógynövény-völgy közvetlen közelében a népszerű Neked Főztem gasztrokocsma. A minőségi kínálatot nyújtó, mégis barátságos helyszínen a Balaton-felvidék őstermelőitől származó szezonális alapanyagokból készülnek a fogások, ezért a hozzávalók beszerezhetőségének függvényében, az elérhető menüsorban időszakos változásokra is kell számítani. A lenyűgöző panorámával rendelkező teraszon egy régi csónakból naplementenézőt alakítottak ki, az udvaron pedig egy apró fűszerkert vár felfedezésre.

8233 Balatonszőlős és Tótvázsony között, a Kisgella domboldalon

A Balatonfüredtől alig tízpercnyi autóútra a Balaton-felvidék szívében rejtőzik a Papok Borozója Étterem. Az autentikus retro belső térben egy ízig-vérig házias konyha működik, pazar ízvilágot kölcsönözve a tradicionális magyar konyha remekeinek. A kizárólag kiváló helyi alapanyagoknak hála, állandóan frissülő, szezonális ajánlattal, valamint a régió nagyszerű boraival találkozhatunk az étlapon. A Borozó nem csupán étterem, egy valódi rekreációs övezet, ahol a gyönyörű panoráma mellett a felnőtteket függőágy, a kisebbeket pedig játszótér és játszósarok várja.

8638 Balatonlelle-Rádpuszta 9033/11 hrsz.

Balatonlelle szomszédságában találjuk a korunk igényeire szabott, ugyanakkor a régmúltat is megidéző Rádpuszta Gasztro Élménybirtokot. A klasszikus magyar receptek alapján készült hagyományos ételek felejthetetlen élményt nyújthatnak bármely baráti és családi összejövetel résztvevőinek. Az egyedülálló környezeti adottságokkal rendelkező területen ráadásul egy lovardát, valamint egy 180 éves borpincét is találunk, melyben a 22 hazai termelővidék portékái mellett, a magyar pezsgőket és az eredetvédett pálinkákat is megkóstolhatjuk.