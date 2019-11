Újabb világsztár jön az Akváriumba

Márciusban Budapestre érkezik a Milkshake és a Trick me című slágereket jegyző amerikai énekesnő, Kelis, aki Kaleidoscope című albumának 20. évfordulóját ünnepli turnéjával.

Kelis Rogers 1999-ben robbant be a köztudatba Kaleidoscope című debütáló albumával, melynek most 20. évfordulóját ünnepelve tér vissza Budapestre, az Akvárium Klubba. Mindenki ismeri a legnagyobb slágereit, Trick Me, Milkshake vagy éppen a Bossy, csakhogy párat említsünk közülük. Az album még ma is friss és releváns, megjelenésekor nem csak hogy befolyásolta, hanem meg is határozta a zenét generációk számára. Ezért Kelis az album legnagyobb slágereivel indul 2020-ban Európa-szerte és az Egyesült Királyság körüli turnéra, ami március 3-án Budapestre érkezik.

Helyszín: Akvárium Klub, NagyHall

Időpont: 2020. március 3.

Jegyek: november 22-től itt!