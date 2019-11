Egy vászontáskányi boldogság a rászoruló gyermekeknek karácsonyra

A Funzine idén is karácsonyi ajándékokat gyűjt a rászoruló gyermekeknek. Hozz be egy vászontáskányi ajándékot a szerkesztőségünkbe, és tageld be három barátodat, aki szívesen csatlakozna a kihíváshoz!

A Funzine Magazin harmadik éve szervez karácsonyi adománygyűjtést a Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok számára. Az elmúlt két évben a gyerekek konkrét kívánságait teljesítettük, sőt, tavaly az otthonok számára háztartási kis- és nagygépeket is tudtunk vásárolni az olvasók összefogásának hála. Idén a környezettudatosságot hangsúlyozva olyan kihívást indítunk a közösségi médiában, ahol mindenkit arra buzdítunk, hogy töltsetek meg egy-egy vászontáskát ajándékkal, azt juttassák el a szerkesztőségbe december 18-ig, használják a #funzinechristmaschallenge és az #egyvászontáskányiboldogság hashtageket, illetve jelöljetek meg 3 további embert, akik szívesen csatlakoznak a challenge-hez, felszólítva őket arra, hogy ők is további 3-3 embert hívjanak ki.

A teljes csapat nevében állíthatjukm, hogy az ünnepi adománygyűjtés mindannyiunk szívügye és kedvenc projektje. Hihetetlen érzés volt megtapasztalni a korábbi években azt az összefogást, ami létrejött az olvasóinknak hála. A december nálunk is a teljes őrület jegyében telik, ugyanakkor hihetetlenül felemelő, amikor sorra futnak be az ajándékok a szerkesztőségbe, melyeket aztán személyesen vihetünk el a gyermekotthonba közvetlenül karácsony előtt. Méltó zárása az egész évnek egy ilyen kihívás, idén pedig szeretnénk, ha minden eddiginél több gyermek számára kerülne ajándék a fa alá.

A Fővárosi Sztehlo Gábor Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok 16 telephellyel rendelkezik, megközelítőleg 350 gyermek számára biztosítva a gyermekvédelmi szakellátást. Újszülöttektől egészen 26 éves korig vannak lakóik, a bentlakók zöme a 3 és 18 éves korosztályt teszi ki.

A tavalyi évek kívánságait és az otthon kérését figyelembe véve, az alábbi ajándékokkal érdemes megtölteni a vászontáskákat:

kozmetikai és tisztálkodási szerek

babaápolási termékek (pl. törlőkendő, pelenka, babaolaj, -krém és -tusfürdő)

édesség

baba- és gyermekjátékok

elektronikai eszközök (pl. Bluetooth-hangszóró, fej- vagy fülhallgató, power bank)

sporteszközök (pl. foci-, kosárlabda, pingpongfelszerelés, focimez)

A kihíváshoz tehát a következőképpen lehet csatlakozni:

Tölts meg egy vászontáskát ajándékokkal! Vidd be a Funzine szerkesztőségébe (1053 Budapest, Kálvin tér 2. III/4. ajtó) december 18-ig! Használd a közösségi médiában a #funzinechristmaschallenge és az #egyvászontáskányiboldogság hashtageket, és jelöld meg 3 barátodat, aki szívesen csatlakozna a kihíváshoz!

További részletek a https://funzine.hu/2019/11/15/goodapest/egy-vaszontaskanyi-boldogsag/ oldalon!

#egyvászontáskányiboldogság #funzinechristmaschallenge