Kihagyhatatlan koncertekkel búcsúztatja 2019-et a Trafó

Az underground zenei szféra legkedveltebb előadóit látja vendégül decemberben a Trafó. Fellép többek között az Ivan & The Parazol és a külföldön is elismert The Qualitons, ráadásként pedig még a Frenák Pál Társulat is új előadással nyűgöz le bennünket a kortárs művészeti komplexumban.

Hazánk egyik legötletesebb és legígéretesebb dreampop zenekara jövőre tölti be a jubileumi 10. életévét. A csapat ennek okán december 7-én előszülinapi bulit tart a Trafóban, melynek felvezetéséről egyik kedvenc bandájuk, a Meteo fog gondoskodni.

December 10-én debütál a Trafóban a Frenák Pál Társulat Cage című alkotása, mely generációs tünetként mutatja be az érzelmi bizonytalanság és az elfojtások börtönébe önként besétáló egyén gyengeségét. A friss előadás újfajta megközelítésben igyekszik a napjainkra jellemző társadalmi és szociális tünetek eredetének felfejtésére.

A hatvanas és hetvenes évek rockkoncertjeit megidéző Ivan & The Parazol idén márciusban jelentette meg Exotic Post Traumatic című albumát, melynek szerzeményeit december 27-én a Trafó közönsége élőben is meghallgathatja. A közel 10 éve működő banda előzenekara az Ausztriából érkező Cari Cari duó lesz.

A Freakin’ Disco eddigi legnagyobb koncertjét bulizhatjuk végig, ha december 28-án a Trafóba látogatunk. Az elmúlt 6 évet összefoglaló, régi dalokat új köntösbe bújtató műsorban a nagyterem LED falán kibontakozó lenyűgöző vizuálra is nagy hangsúly helyeződik majd.

Az első magyar zenekar idén tavasszal kapott bemutatkozási lehetőséget a seattle-i, kultikus KEXP rádióban. Ők voltak a december 29-én a Trafóban fellépő “pszichedelikus prog-rock-beat” zenét játszó The Qualitons. A csapat az estére egy valódi különlegességgel készül: a legendás (ám méltatlanul elfeledett) Kex zenekar előtt tisztelegve egy feldolgozás lemezt jelentet meg, melynek anyagát ezen az estén hallhatjuk először.