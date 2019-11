A Harlem Globetrotters Budapesten is feszegeti a határokat

A világhírű Harlem Globetrotters idén decemberben kezdi meg a rekordot jelentő, zsinórban a 94. turnészezonját. A legújabb „Pushing the Limits” elnevezésű világkörüli turnéjuk keretében, 2020. május 19-én Budapesten, a Tüskecsarnokban mutatják be a kosárlabdázás legnagyobb trükkjeit.

A világkörüli turné 2019. december 26-án indul, a világ leghíresebb kosárlabda-show együttesét több mint kétszáz észak-amerikai helyszínen, valamint további harminc országban láthatják majd.

Az új turné számos újdonságot ígér a közönségnek. A jelenleg 21 világrekorddal büszkélkedhető Globetrotters minden meccsen élőben kísérel meg újabb világrekordot felállítani. Több helyszínen előadják majd a teljesen elsötétített pályán a legendás „Magic Circle” („Bűvös kör”) labdaadogató bemelegítésüket, melynek során csupán csak egy világító Baden kosárlabda szolgáltatja majd az egyedüli fényforrást. A rajongók nagy örömére „Az ötödik negyed” elnevezésű interaktív, meccs utáni autogram-osztogatás is állandó eleme lesz a show-nak, ahol a közönségnek lehetősége nyílik közelről, személyesen találkozni a sztárjátékosokkal. Műsorukba visszatér a „Magic Pass”, amikor is a meccs előtt a rajongók a pályára léphetnek, elcsíphetik kedvenc játékosaikat egy fénykép erejéig, sőt, akár azt is megtanulhatják, hogyan kell az ujjuk hegyén pörgetni a labdát. És a csapat ebben az idényben ünnepli a négypontos dobás 10. évfordulóját – a sportágba ezt ők vezették be 2010-ben –, így minden bizonnyal, a távolról dobott kosarakból sem lesz hiány.

A show a Broadway Event és a Multimedia Organisation szervezésében érkezik hazánkba.

