5 film, 5 Deep Purple dal

ADeep Purple tagadhatatlanul a hard rock műfajának egyik legjelesebb képviselője. Az ikonikus brit banda tagjai nem átlagos nyugdíjasok; bár a gitáros 65, a dobos és a billentyűs 71, a basszusgitáros 73, az énekes pedig 74 éves, szerencsére még eszük ágában sincs koncertezés helyett visszavonulni. December 9-én a The Long Goodbye Tour keretében érkeznek fővárosunkba és talán azokat a dalokat is előadják majd, amelyek szerepelnek a lenti filmes válogatásban.

A Deep Purple zenéjét számos mozi és sorozat használta fel betétdalként, köztük horrorfilmek és animációk készítői is hozzányúltak a világhírű dalokhoz. A több tagcserén átesett együttes Space Truckin (1996) c. szerzeménye például nem olyan régen az Ash vs Evil Dead horror-vígjáték sorozatban hangzott fel, ami egy több évtizede nyugdíjba vonult szörnyvadászról szól.

Folytatva a természetfeletti témájú filmek sorát, az 1968-as Anthem a Requiem egy lányért (2006) c. német thriller soundtrackjére került fel. A film főhőse egy fiatal, komplexusokkal élő lány, aki anyja ridegsége miatt elveszíti a hitét és úgy tűnik, valami olyasmi szállja meg, amit csak az ördögűzés tud orvosolni.

Na de kanyarodjunk vissza kicsit a fent már említett animációhoz. A Deep Purple Smoke on the Water (1996) c. dalát a The Simpsons egyik epizódjában hallhatjuk, pontosabban abban, amiben Homer füves cigarettát szív. A füst elárasztja a nappalit, és Maggie megállapítja, hogy pontosan olyan szaga van, mint a rajztanára irodájának. Ehhez nyújt megfelelő zenei aláfestést a brit banda.

Az Oscar-díjra jelölt Az ember gyermeke (2006) disztópikus jövőt vetít előre: 19 éve nem születtek kisbabák, és szenzációszámba megy, ha valaki fiatalabb, mint a körülötte élők. A diktatórikus módszerekkel kormányzott Nagy-Britanniában azonban teherbe esik egy nő, és a környezete jobbnak látja, ha biztonsága érdekében elhagyja az országot. Jól passzol a témához a DP Hush c. szerzeménye.

Végül, de nem utolsó sorban evezzünk ismét kevésbé drámai vizekre, hiszen ott van például az amerikai vígjátéksorozat, A nevem Earl (2005-2009), amelynek szintén van egy Deep Purple-től származó betétdala. Az ütemes track egy autóversenyzés jelenetét színesíti, jobbat keresve sem találhattak volna.

Még nem késtél le a jegyvásárlásról, ha ott szeretnél lenni a legendák talán utolsó Budapesti fellépésén, ide kattintva beszerezheted a belépőd! Találkozzunk december 9-én a Papp László Budapest Sportarénában!