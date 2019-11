Egy megfáradt házasság kegyetlen végnapjai – Anna Ekberg: Bomlás (Könyvajánló)

Az Animus idén indított “Sárga könyvek” sorozatában olyan krimiket ajánl az olvasóknak, melyek bár skandináv szerzők művei, mégsem sorolandók a hagyományos skandináv krimik közé. Ezek a történetek nem azért izgalmasak, mert magukkal visznek minket a nagyvárosok alvilági életébe, hanem azért, mert ehelyett inkább a bűnözők lélektanát boncolják olyan magkapó hitelességgel, hogy talán még sokkal inkább magukkal tudnak ragadni minket, mint például Joe Nesbo könyvei.

Anna Ekberg neve már ismerősen csenghet a krimirajongóknak: Kétség című könyve, pontosabban könyvük nemrég jelent meg. A név ugyanis egy álnév, és valójában két férfit rejt, akik korábban A. J. Kazinski pszeudonév alatt működtek. Ebből már kiderülhet, hogy egy jól összeszokott, olajozottan működő szerzőpárosról van szó, akiknek a legutóbb megjelent krimijükben, a Bomlásban egy olyan alapfelállással találkozunk, amiről már milliónyi könyv szól. Egy szerelmi háromszögről, egy megcsalt feleségről, egy lebukott férjről, és a leleplezéssel tisztában lévő harmadikról olvashatunk.

A történet alapfelállása nem túl izgalmas, sőt, mondhatjuk sablonosnak is, viszont a szerkesztése és az írók tehetsége még ebből a mára kicsit elkoptatott ötletből is egy izgalmas krimit tudott farigcsálni. Merthogy a sztori úgy kezdődik, hogy Christian, a férj éppen kilesi, mikor indul a felesége, Leonora futni, hogy aztán kocsijával utána eredhessen, és elüsse. Először elölről, majd rükvercbe kapcsolva gázol át rajta, hogy biztosra menjen. A férfi azért akarja megölni feleségét, mert miután a nő lebuktatta, hogy szeretője van (aki egyben a férfi ügyfele is), közölte vele, hogy pokollá teszi az életét. Pedig Christian másra sem vágyik, csak az újrakezdésre, hogy otthagyja feleségét, talán még kamasz fiát is, akinek a betegsége óriási teherként nehezedett a házaspár mindennapjaira.

A könyv címe Bomlás, mely fantasztikusan leírja Christian és Leonora házasságát. A szerelem először csak elhalványult az évek alatt, majd szétfoszlott, megbomlott, külön- és tévutakra sodorva őket. Ám Leonora ahelyett, hogy bölcsen elfogadná a helyzetet, foggal-körömmel ragaszkodik hozzá, hogy nyertesen kerüljön ki abból a játszmából, amiben vesztes lapsort osztottak neki. Christian nyomozni kezd felesége múltjában, hogy legyen muníciója, amivel sarokba tudja szorítani volt szerelmét, és bár talál is kompromittáló történeteket, azok megoldást nem, csak további bonyodalmakat okoznak.

Aki egy vérben, szereplőkben és kalandokban gazdag könyvet keres, annak nem biztos, hogy a Bomlás telitalálat lesz. Aki viszont egy olyan krimit szeretne olvasni, ami egy nagyon hétköznapi szituációt dolgoz fel, a szereplők belső rezdüléseinek minden mozzanatát ismerni szeretné, és segítségével azt a játékot tudja játszani, melynek az a címe, hogy „Mit tennék én, ha…”, ne keressen tovább. A Bomlás egy mélyre ásó lélektani thriller, amiben a szereplők nemcsak, hogy hús-vér emberekké vállnak az olvasó előtt, de a szerzőpáros le is mezteleníti őket, hogy olyan védtelenek és sebezhetőek legyenek, hogy bármennyire is felkavaró legyen velük azonosulni, szinte lehetetlen másképp tenni.

Szerző: Tegdes Péter