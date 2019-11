Európa madártávlatból: 7 különleges légifelvétel a kontinensről

Hatalmas katedrálisok, középkori várak és erődök, szélmalmok és tulipánmezők – Európa ismert helyei, melyeket most új perspektívából figyelhetünk meg. A National Geographic tévécsatorna új sorozata különleges légifelvételeken keresztül mutatja be a kontinens legmegkapóbb természeti, kulturális és építészeti kincseit.

A november 10-én debütáló Európa a magasból című szériát hat különböző országban forgatták egyetlen év alatt, így a nem mindennapi légifelvételeken azt is megfigyelhetjük, hogyan változik az évszakokkal együtt a táj. A gyorsított felvételeken holland tulipánmezők borulnak virágba néhány másodperc alatt, és impozáns alpesi vízesések dermednek jéggé a szemünk láttára.

Megfigyelhetjük azt is, miként változtatta meg az emberi tevékenység – például a szél-és naperőművek elterjedése, vagy a nagyvárosok terjeszkedése – az egyes tájegységek látképét. Valamint olyan legendás építményeket is megcsodálhatunk a levegőből, mint a barcelonai Sagrada Família, a Colosseum Rómában, vagy Hollandia történelmi szélmalmai és lakóhajói. Lengyelország egéről lepillantva rácsodálkozhatunk a világ egyik legnagyobb kastélyára; Olaszországban pedig egy különleges havas-jeges tesztpálya is vár minket, melyen szupergyors és méregdrága sportkocsik róják a köröket.

Az Európa a magasból sorozat minden epizódja más-más országot mutat be, körbejárja a városokat, kitér az építészeti remekekre, és látványos grafikákon keresztül az országok történelmét is bemutatja. Az új széria nem mindennapi történelmi-kulturális utazásra invitálja a nézőket Németország, Olaszország, Spanyolország, Hollandia, Lengyelország és az Egyesült Királyság legszebb tájain. A sorozat november 10-től vasárnaponként 22 órakor látható a National Geographic csatornán.