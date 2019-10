A legjobb programok a hosszú hétvégére Budapesten

Háromnapos hétvége köszönt ránk, úgyhogy már csütörtök este belevethetjük magunkat a budapesti éjszakába, de kulturális és gasztronómiai programokban sem lesz hiány november első hétvégéjén! Lássuk a legjobbakat!

Csütörtöki programok (Október 31.)

Korábbi cikkünk alján megtaláljátok az összes hátborzongató halloweenbulit:

Női nézőpontok, művészetek, gasztronómia, kényes politikai kérdések és természetesen igazi spanyol zene és humor jellemzik a 2019-es budapesti Spanyol Filmhét kínálatát, amelyben ezúttal összesen tizenkét alkotás szerepel.

Program: 18:30 Kapunyitás 19:30 Open Mic 19:45 Slam Verseny

Tudtátok, hogy a halloween a kelta Samhainra vezethető vissza? A Samhain a kelta naptár utolsó napja, a szó a nyár végét jelenti. A kelták úgy hitték, hogy október 31-én az evilág és a túlvilág közti határ elvékonyul, sőt megnyílik, a holtak és a természetfeletti lények pedig átjöhetnek az emberek közé. Október 31-én látogatható utoljára a ‘Sárkányok és madarak népe – a Csepel-sziget keltái’ című időszaki kiállítás is, így ebből az alkalomból 17 órától kelta halloweent tartanak az Aquincumi Múzeumban.

A mexikói hagyományok szerint a halál az élet része, így a halottak napi megemlékezések a fesztelen, jó hangulatú ünneplésről szólnak. Señorita Tereza idén is kitesz magáért; sejtelmes álarcot öltve, karneváli hangulatban vár Benneteket október 31-én. Ezen az estén bármi megtörténhet! A Freak Fusion Cabaret jóvoltából akár artisták és bűvészek is felbukkanhatnak a vendégtérben, míg a tipikus mexikói halottak napi elemekkel díszített jelmezben érkezők versenyén idén is értékes nyereményekkel lehet gazdagodni.

Pénteki programok (November 1.)

November 1-jén nyílik Budapest első Pop-Up Desszert bárja a Hello Sweet Budapest. Egész télen át az újonnan nyíló Hello Sweet Budapest desszertbár különleges édes ételeit kóstolhatjátok meg havi tematikus hónapokban a Bálna Bisztróban és Bálna Teraszon! Különleges desszertkínálat, alkoholos és alkoholmentes italkülönlegességek várnak!

Új étlapjuk mellé, ezúttal egy egész hétvégés halloweeni brunch-csal készül nektek a Cinnamon! Igazi őszi hangulatba burkolózva kóstolhatjátok meg speciális ajánlatukat, kedvenc Pumpkin Spice Lattétokkal kísérve.

Mik az analóg és a digitális képkészítés lehetőségei, és mik a befogadás lehetséges státuszai egy olyan túldigitalizált társadalomban, ahol a képzelet és a valóság közötti határmezsgye egyre könnyebben vonható kétségbe, ahol a képáradatban figyelmünk felkeltése egyre nehezebb feladattá válik, és ahol a képek jelentéstartománya a fotográfia terét radikálisan kiterjesztő új formai határok megjelenésével még differenciáltabb lesz? Klasszikus kérdések a kortárs fotográfia jelenével és jövőjével kapcsolatban.

Barbara (Geena Davis) és Adam Maitland (Alec Baldwin) haláluk után a saját házukban találják magukat szellemként. Időszakos nyugalmukat megzavarja egy yuppie család beköltözése. Mivel Maitland-ék túl kedvesek szellemnek, minden igyekezetük az új jövevények megrémítésére hiábavalónak bizonyul. Végül Beetlejuice-t (Michael Keaton) hívják segítségül, ám neki más tervei vannak.

Szombati programok (November 2.)

Novemberben akasztják a hóhért November 2-án felcserélődnek a szerepek hiszen, Ott Annát, a sorozat szerkesztőjét kérdezi Valuska László a 30-ik születésnapja alkalmából, irodalomról, Hadikról, olvasásáról. Anna a magyar kortárs irodalom, színház és képzőművészet legnagyobbjait hívja meg immár harmadik éve egy közös reggelire, így olyan vendégekkel kezdhetjük a szombat reggeleinket, mint Dragomán György, Simon Márton, Gryllus Dorka, Vecsei H. Miklós, Tompa Andrea, Barabás Zsófi, Grecsó Krisztián, Kemény István, Krusovszky Dénes és még sokan mások.

Most novemberben lesz pontosan 75 éve, hogy 1944-ben Londonban megalkották a vegán kifejezést (egy persze évezredek óta létező filozófia és életmód egyértelmű megnevezésére), megalakult a Vegan Society, és ezzel világhóditó, -jobbító útjára indult a vegán mozgalom. A vegánság hivatalos világnapján, november elsején a Szimpla kertben méltó módon ünnepelik meg a kerek évfordulót, finom növényi kajákkal, közös vegán főzéssel, kiállítókkal és sok programmal, egész délután, este és éjjel beszélgetések, workshopok, jam session, koncert és buli.

Az INDIVIDUUM örömmel jelenti be egyes számú projektjének első eseményét, mely egy egyedülálló audiovizuális összművészeti kísérletet foglal magában. E különleges koncepció keretein belül az aktuális vendég egy kihívást fog teljesíteni: egy, a háttérben vetített – általa szeretett – filmet kell zeneileg interpretálnia. Ilyen módon egy teljesen új oldaláról ismerhetjük meg a művészt, alkotó és közönsége válhat eggyé hangok és képek pulzáló fúziójában.

Vasárnapi programok (November 3.)

A téli szezon megmentői, a fűtött igluk visszatérnek! A 360 Bar káprázatos tetőterasza újra átalakul Budapest saját, eldugott kis téli csodakertjévé, ami idén már 9 db egyedi designban pompázó iglut kínál azoknak, akik télen is fagyoskodás nélkül szeretnék élvezni a híres 360 panorámát!Szabadulj ki télen is a városi forgatagból, töltődj fel a felhők felett és kergesd el mínuszokat a különleges, forró téli koktélokkal, puha takarókba burkolózva!

A skandináv filmművészet egyhetes hazai ünnepén, a 6. Skandináv Filmfesztiválon premier előtt tűzik műsorra a norvég felfedező és sarkkutató, Roald Amundsen elképesztő kalandjáról szóló alkotást.

Magyarországon nem jelent még meg olyan nagyszabású, 100 évnyi időszakot átfogó, a jelenig ívelő fotótárlat, mely ilyen széles körű válogatását adja franciaországi magyar fotográfusok műveinek: 30 nagynevű, Magyarországon is népszerű alkotó (pl. André Kertész, Brassaï, Robert Capa, Lucien Hervé), valamint a hazai közönség előtt még kevéssé ismert, magyar származású művész (pl. Rogi André, Ergy Landau, Ervin Marton, Emeric Feher, André Steiner stb.) munkáinak, akik az 1920-as évektől napjainkig Franciaországban működtek, illetve működnek ma is. A kiállítás egyik különlegessége az a három, nemrégiben előkerült, közel százéves Kertész-fotó, amelyet az érdeklődők itt láthatnak először. André Kertész életműve fotótörténeti referencia, amelynek jelentőségét a kiállítás is megfelelően érzékelteti.

Egy igazán szívet melengető menüsor, ahol elkészítheted Szicília kedvelt fogásait! “Egy könnyed krémlevessel indítunk, aztán folytatjuk a sort egy gyors zöldségraguval! Főételnek egy csőben sült tésztát készítünk, ami amennyire könnyen elkészíthető, de annál finomabb! Mivel zárhatnánk a sor, ha nem az egyik legklasszikusabb olasz édességgel, a cannolival!” Menüsor: Maccu leves, Caponata, Spenótos Három Sajtos Manicotti, Cannoli Variációk