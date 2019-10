Így telik a Márton-nap a Gellértben

November 7. és 10. között immár kilencedik alkalommal hívja vendégeit Budapest legizgalmasabb Márton-napi borfesztiválja a főváros legszebb palotaszálló épületébe, a Danubius Hotel Gellértbe – ezúttal Karinthy Frigyes Így írtok ti című művének varázslatában. Az Így isztok ti irodalmi ihletésű borfesztivál felvonultat “nehéz boroktól és aranyló sertül” kezdve finom étkeket, meghintve Nyáry Krisztián irodalomtörténész, az Így szerettek ők című népszerű könyv szerzőjének történeteivel, aki ezúttal a borvacsorák házigazdája lesz.

A Gellért Szálló Márton-napi Borfesztiválja minden évben más-más tematika köré épül fel. Idén Karinthy Frigyes briliáns irodalmi paródiája, az Így írtok ti kínálta az ötletet, hogy a bor és az irodalom örökös kapcsolatával adja meg az alaphangját a programoknak, lévén, hogy a Karinthy név és a Gellért is elválaszthatatlan Budapest XI. kerületétől. A szálloda termeiben felsorakoznak a legkiválóbb hazai borászatok, Budapest legjobb gasztrohelyei, a koncertprogramban pedig fellép majd a Lóci játszik és a The Biebers.

A Gellért nagy gasztroünnepét idén is egy sörfesztivál vezeti föl, illetve ezúttal is működik majd a szálló “védjegyének” számító, egyedülálló lakosztályétterem a hotel bámulatos kilátást nyújtó deluxe apartmantjában, ahol annak idején Jane Fonda, a nepáli király, Kirk Duglas vagy Sir Andrew Lloyd Webber is megszállt. Mindemellett részt vehetünk majd egy „irodalmi borvacsorán” is, a Márton-napi programsorozatot pedig hagyományosan egy Sunday brunch zárja.

Az Így söröztök ti butiksörfesztivállal indul tehát a nulladik nap csütörtökön, ahol a legjobb sörfőzdék válogatott söreivel alapozhatunk a borfesztiválra, persze a mértékre figyelve.

Az Így pezsgőztök ti exkluzív vacsorán a Gellért szuper kilátású lakosztályétterme adja díszletét Barna Ádám, a St. Andrea Restaurant executive séfje prémium kategóriás menüjének, ahol Varró-Turóczi Anett pezsgőszakértő ajánlja a fogásokhoz a pezsgősort, s beavat minket a királyok itala és az irodalom történetébe is. A 6 fogásos fine dining vacsora felvonultat majd libamájterrine-t birsalmával és diós kalácsmorzsával, karfiol variációkat gesztenyével és szarvasgombával, töltött libanyakat káposztákkal, valamint konfitált marha oldalast – hogy csak néhányat említsünk ízelítőül.

Az Így főztök ti borvacsora séfje és házigazdaként Nyáry Krisztián író, irodalomtörténész – az Így szerettek ők szerzője – irodalommal megfűszerezett, kreatív fogásokkal és az ezekhez illő borokkal fogadja a terített asztaloknál a gasztronómia szerelmeseit.

Végezetül vasárnap az Így esztek ti Márton-napi Sunday brunch felvonultatja a Karinthy család legkedveltebb libaételeit is.

