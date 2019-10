Sorra dőlnek meg október utolsó napjain a melegrekordok, úgyhogy az is élvezetes program, ha az ember csak sétál a városban vagy kiül egy jó könyvvel a kezében egy padra, de ha kíváncsi vagy, hogy mivel ütheted le az időt ezen a hétvégén Budapesten, mutatjuk a legjobb programokat!

Csütörtöki programok (Október 24.)

A halloweenkor mozikba kerülő retró-vámpír-vígjáték, a DRAKULICS ELVTÁRS kapcsán most különleges véradó eseményre invitálnak a VÖRÖSKERESZT munkatársai és a Drakulics elvtárs szereplői: Nagy Ervin, Nagy Zsolt, Borbély Alexandra és Thuróczy Szabolcs, akikkel a helyszínen személyesen is lehet találkozni.

A Skandináv Ház Alapítvány skandináv könyvklubjában minden alkalommal vendégül lát valakit, aki kedvenc skandináv könyvét ajánlja. A kötetlen beszélgetésekre szeretettel várunk mindenkit, aki szereti a skandináv irodalmat, szívesen megosztaná másokkal olvasmányélményeit, meghallgatná másokét, és eltöltene velünk egy hangulatos estét.

Zero waste workshop a Budapest Pride-dal! Készíts táskát a régi pride-os pólókból, varrj magadnak mosható arctisztító párnát, cseréld vászontáskára a nejlonzacskót és újítsd fel megunt, lyukas ruháidat!

„Kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek.” Hangszerek és elektronika, szofisztikált partiprogram. Mindíg egy erős felcsavaró koncertélmény, amit utána komoly össztánc koronáz meg.

Pénteki programok (Október 25.)

Október utolsó péntekén ismét rendhagyó bringásreggelivel zárják a szervezők az idei Bike & Breakfast-sorozatot. Ez alkalommal nemcsak ingyenes reggelivel, hanem sok-sok meglepetéssel és nyereményjáték sorsolással várják a kerékpáron érkezőket az óbudai Fő térre.

Október utolsó hétvégéjén az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szervezésében kerül megrendezésre az Újbudai Mézes Napok rendezvény, az Allee melletti sétányon.

A Wild at Heart egy egyedülálló designkiállítás, ami a mai modern finn design legérdekesebb darabjait hozza el nekünk. Minden alkotásnak megvan a saját története, de a fő üzenet változatlan marad: a finnekről kialakított sztereotípikus visszahúzódó felszín alatt rengeteg humor, vadság és szenvedély rejlik. E három hét alatt 10 művész képviselteti magát a legkülönbözőbb kreatív területeken: belsőépítészet, képzőművészet, divat, textil, szobrászat és fotózás. Ne hagyd ki ezt a lehetőséget és nézd meg a finn design legjobbjait, még mielőtt elindulnak világkörüli útjukra Stockholmon és Japánon át a Helsinki Design Weekig!

Egy különleges akcióval várja a Budapesti Állatkert a nyugdíjasokat és a gyerekeket is! Részletek ITT!

A Három Hét Galéria szeretettel meghívja Önöket Breier Ádám október 25-én este 19 órakor nyíló fotókiállítására. A kiállítás képei 2018 telén készültek Havannában, miután az alkotó három ottani tanév, illetve több munkalátogatás után először járt a városban látszólag céltalanul, csak azért, hogy ott legyen és lásson.

Szombati programok (Október 26.)

Az ezredfordulót és egyik legismertebb lemezét, az idén 20 éves Ékszerelmére albumot idézi meg ősszel a Quimby. A 9 állomásos turné novemberben indul, a turné során pedig a zenekar nem csak a lemez dalait játssza végig, de az akkori partik hangulatát is visszahozza, a közönség segítségével pedig elkészíti online emlékalbumát is. A turnézás előtt az októberi Hadik Brunch vendége a Quimby zenekar lesz! Beszélgetés az elmúlt évtizedekről, barátságokról, zenéről és szövegről, mélypontokról és a legnagyobb sikerekről.

Szezonzáró vegán piac, október utolsó hétvégéjén! Látogassatok el ti is az év utolsó vegán piacára a Vegan Gardenben, október 26 és 27-én! A piac mellett workshopokkal, előadásokkal és kerekasztal-beszélgetésekkel is készülnek a szervezők.

Immáron hagyományos maratoni esemény, a BACK TO THE FUTURE DAY tiszteletére!

A menetrend:

17:00 – VISSZA A JÖVŐBE | 116′, 1985

Szünet: 15 perc

19:15 – VISSZA A JÖVŐBE 2. | 108′, 1989

Szünet: 25 perc

21:30 – VISSZA A JÖVŐBE 3. | 118′, 1990

Mindegyik filmet eredeti nyelven, magyar felirattal vetítik.

A dán Mette Lindberg énekesnő vezette The Asteroids Galaxy Tour alterpop zenekar 2007-ben alakult Koppenhágában. A zenekar karrierje nem sokkal első demójuk felvétele után be is indult, hiszen azonnal felfigyelt rájuk Amy Winehouse menedzsmentje, és felkérték őket az énekesnő koppenhágai koncertjének előzenekari posztjára. Ezután sem állt meg a szerencse vonat, az Apple az ő dalukat (Around the Bend) választotta az új iPod Touch reklám aláfestő zenéjének, ami nyilván azonnal meghozta a zenekarnak a nemzetközi ismertséget. Galaktikus alterpopra fel, október 26-án az Akváriumban a The Asteroids Galaxy Tour!

Vasárnapi programok (Október 27.)

Látogassatok ki te is Európa egyik legnagyobb esküvő kiállítására! Több, mint 300 kiállító, óriási kedvezmények, a legújabb menyasszonyi ruhatrendek, hazánk legnagyobb karikagyűrű-választéka, fantasztikus esküvői helyszínek az ország minden területéről, dekor, meghívó, zenekarok, dj-k, ceremóniamesterek, vőfélyek, divatbemutatók, VIP lounge, tánciskolák, és még számtalan izgalmas program!

Harmadik alkalommal nyitja meg kapuit a Zöldgömb Fesztivál. Tudj meg többet arról, hogyan óvhatod bolygónkat! Játék és sok-sok nyeremény mellett, az egész család számára lesznek hasznos, érdekes és szórakoztató programok, ismeretterjesztő előadások. A belépés díjtalan!

„Néztek majd, mint Van Gogh, mikor elfogyott a sárgája!” Bödőcs Tibor elképesztő formában van! Új regénye, Magyar Oszkár szobafestő története a stand-upok világához áll közelebb, és úgy vág elképesztő erővel gyomorszájon, hogy közben viccesebb, mint bármi, amit eddig csinált a szerző.

A legújabb koreai filmeket vonultatja fel a kosztümös alkotásoktól a thrilleren át a dokumentumokig. Az újdonság mellett a koreai film alakuló irányaira fókuszál.

És ha ez nem lenne elég, további hétvégi programokat itt találsz: