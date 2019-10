Design Hét: A KACs Műhely workshopján jártunk

A Design Hét Budapest keretében rengeteg kulturális program és alkotói workshop közül választhatunk idén is, és mivel bőven akad ingyenes lehetőség, hiba lenne nem kihasználni őket. Tavaly Vágó Réka workshopját, idén a KACs Műhely egyik foglalkozását látogattuk meg, és elmeséljük, miért ajánljuk neked is, hogy a jövőben részese legyél az élménynek!



Október 5-én 11 órától a Bartók Béla Boulevardon várt minket a KACs Műhely két alapítója, Elek Ági és Nagy Anikó, akik mindketten a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum múzeumpedagógusai. A KACs (Kreatív Alkotó Csoport) Műhely célja, hogy alapvető emberi értékeket közvetítsen, gondolkodásra sarkalljon, emellett remek kikapcsolódást nyújt kicsiknek és nagyoknak. Különböző tematika szerint tartanak élményalapú foglalkozásokat; ez alkalommal tokokat, tárolókat készítettünk a segítségükkel, miközben megismerkedtünk a formatervezés alapjaival és egyedi ötleteket valósíthattunk meg.

A körülbelül 15 regisztrált résztvevő mintás textillel és/vagy többféle színű bőrrel dolgozhatott, de gombok, cérnák, kapcsok és díszítőelemek is rendelkezésre álltak. Ági és Anikó tippeket adtak, milyen technikával zárjuk le a tárolónkat (készült tolltartó, bérlettok, pénztárca és asztali tároló is, sok más mellett), és segítették a tervezési-kivitelezési folyamat minden lépését. Inspirációként azt is megmutatták, hogyan lehet olyan asztali tárolót készíteni bőrből, amihez ragasztásra vagy varrásra sincs szükség.

Miért szerettük?

A fenntarthatóság és a környezettudatosság jegyében az anyagokat igyekeztük úgy használni, hogy minél kevesebb szemét keletkezzen, a papír pedig, amire felrajzoltuk a tervet, újrahasznosított volt. A pozitív, támogató légkör és az apró figyelmességek, mint a forró tea és kekszek csak még jobbá tették az élményt, a lényeg viszont, hogy kihoztuk a maximumot az esős szombati napból, és a saját kezünk munkájával, kreatív energiákkal feltöltekezve távozhattunk. Nem volt feszített a tempó, mindenki addig gondolkodhatott a terve megvalósításán, ameddig csak akart.

Te is részt vennél hasonlón? A teljes programért klikk ide, a KACS Műhely tervezett eseményeit pedig itt találod!