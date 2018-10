Ilyen volt Vágó Réka hétfői nyitott műhely workshopja

Szokás szerint idén is sokszínű programok kavalkádjával kényeztet el bennünket a Design Hét Budapest, amelynek első állomásaként a megnyitó előtti sajtóreggelin vehettünk részt, most pedig egy felüdítő workshopon mértük fel a terepet. Eláruljuk, mi történt és milyen élményekkel távoztunk!

Mint sokan mások, mi is a neves hazai cipőtervező, Vágó Réka nyitott műhelyébe szerettünk volna bepillantani, és jó előre regisztráltunk az október 8-i napra, hogy bekerülhessünk a szerencsés „12” közé. Természetesen sokkal többeknek megadatik a lehetőség a részvételre, hiszen az október 15-ig tartó Design Hét Budapest alatt több napon várják a divat és cipőtervezés iránt érdeklődőket, ám a többszörös túljelentkezés miatt új jelentkezőket sajnos már nem tudnak fogadni.

A workshop

Ahelyett, hogy beavatnánk minden apró részletbe (nem lőjük le a poént azok előtt, akik a napokban maguk is részesei lesznek az élménynek), inkább megpróbálunk képet festeni arról, milyen érzés az izgalmas kulisszatitkokat személyesen a tervezőtől hallani, abban a közegben, ahol valószínűleg a legjobban elemében van.

Az újpesti műhelyben ritkán tartanak hasonló eseményeket, ami miatt még különlegesebb, hogy ott lehettünk. Arról nem is beszélve, hogy egy hihetetlenül kedves, barátságos csapat fogadott minket hétfő délután; aznap már a második workshopot tartották. Kezdésként Réka lelkesen beszélt a munkájáról, elárult néhány kulisszatitkot, megmutatta a kedvenc bőreit, amelyekkel dolgozik, és olyan érdekességek is terítékre kerültek, mint a rája bőr, ami igazi kuriózumnak számít. Szívesen mesélt arról, hogyan zajlik a tervezési folyamat, miként tud hatékonyan együttműködni a munkafolyamat egyes részeit végző szakemberekkel, valamint a Dobó Katával közös kollaboráció menetéről is mondott pár szót. Bárki, bármikor kérdezhetett tőle, és Réka mindig szívesen válaszolt.

Az érdekes tájékoztató után a tervezőasztal körül gyűlt össze a csapat, és együtt terveztünk lábbelit, talán ez volt az estébe nyúló program csúcspontja. A skiccelés és színezés után a bőrök közül válogathattunk és tervünk mellé csatolhattunk, akár a designerek. Amikor mindenki elkészült, összeálltunk egy közös fotóra, amit azóta az Réka Instagram oldalán is megosztott. Vele kapcsolatban egyébként meg kell jegyeznünk, hogy tapasztalatunk szerint egy kétségtelenül közvetlen és nagyon jó fej nő, mindenkihez volt pár kedves, bátorító szava.

A hozzávetőleg kétórás program után mosolyogva távoztunk az általunk tervezett cipellő rajzával, ami azt hiszem, tökéletes bizonyítéka annak, mekkora örömöt tud okozni egy-egy ilyen workshopon való részvétel. Reméljük, hogy a jövőben több nyitott műhelybe is bepillanthatunk, tegyetek így ti is! A Design Hét Budapest további programjairól ITT olvashattok!