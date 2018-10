Megnyitott az idén 15 éves Design Hét Budapest!

Október 4-én végre kitárta kapuit a magyar design szakma legfontosabb hazai megjelenési területe, azaz a Design Hét Budapest, ami idén 15. alkalommal várja látogatóit. A megnyitót megelőző sajtótájékoztatót a számtalan kreatív kezdeményezésnek időről időre otthont adó Flashback Photo Studióban tartották csütörtök délelőtt, és mi is ott voltunk, hogy beszámolhassunk róla!

Amikor ezt a cikket olvasod, már nyilvános lesz a Magyar Formatervezési Díj és a Design Management Díj idei elismertjeinek névsora, amelyet mi akkor megismerhettünk, amikor a sajtó képviselői között részt vehettünk az ünnepi tájékoztatón. A meglepetést persze senki nem lőhette le, így csupán most, a díjátadó után árulhatjuk el, kik vitték haza a díjakat. Mielőtt azonban a tárgyra térnénk, eláruljuk, miért olyan különleges a Design Hét Budapest, és milyen programokat látogathatsz az elkövetkező 15 napban.

A Magyar Formatervezési Tanács 2004-ben hívta életre a Design Hetet, ami eddigi tizenöt éves fennállása alatt a hazai designélet legrangosabb eseményévé vált. Noha az idei program legjavát az október 5. és 19. között megrendezett események adják, a kiállítóterek és partnerüzletek számos esetben akár egy hónapon keresztül is kínálnak programokat a nagyközönség számára.

A hagyományoknak megfelelően a Magyar Formatervezési Díj és a Design Management Díj átadása adja az ünnepélyes felütést a Design Hét Budapest fesztiválnak. A Magyar Formatervezési Díj közel négy évtizede a hazai design legkiemelkedőbb, innovatív és piacképes produktumaira és fejlesztéseire hívja fel a figyelmet termék, terv, vizuális kommunikáció és diákmunka kategóriában. A Design Management Díj 2018-ban mérföldkőhöz érkezett, hiszen idén tíz éve, hogy átadják ezt az elismerést azoknak a gazdálkodó szervezeteknek, melyek a designt és az innovációt az üzleti stratégia integráns részének tekintik. A díjazottak és legkiemelkedőbb pályázók munkáiból nyíló ingyenes kiállítás október 19-ig tekinthető meg a díjátadó ünnepségnek is helyt adó óbudai Flashback Photo Studioban.

A jubileumi esemény díszvendége a design területén is nagyhatalomnak számító Németország, amely sztárdesignerek és ikonikus tárgyak bemutatásával kapcsolódik be a programsorozatba. A tizenöt napos fesztiválon a kiállítások, konferenciák, workshopok, bemutatók, előadások és közösségi akciók sora nemcsak arról tanúskodik, hogy a Design Hét Budapest mára nemzetközileg elismert és meghatározó rendezvénnyé nőtte ki magát, hanem egyúttal igazolja a design gazdasági jelentőségét és társadalomformáló erejét is. A programsorozat védnöke és finanszírozója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.

Budapesti programok

Missziónk: a design – a 2018-as Design Hét Budapest mottója összegzésre és előretekintésre ösztönöz. Ennek jegyében október 5. és 19. között minden nap előadás és szakértőkkel folytatott kerekasztal-beszélgetés keretében keresik a választ egy-egy fontos kortárs társadalmi kérdésre, kihívásra, kifejezetten a design szemszögéből. A Mission: Design programsorozat beszélgetéseinek célja, hogy felfedezzük, mi lehet a design küldetése a jövő formálásában. Szó esik majd többek között technológiai és munkaerőpiaci változásokról, okos városokról, vásárlói tudatosságról, a globális piacok turbulenciájáról és a társadalmi és vállalkozói hagyományok újrafelfedezésének lehetőségéről is.

Szintén a mottóhoz kötődik a szeptember 28-án megtartott Jövő most/Future Now designkonferencia, melynek szervezője a Magyar Design Kulturális Alapítvány, társszervezője pedig a Magyar Formatervezési Tanács. A program témája volt a mesterséges intelligencia egy fejlettebb és kiterjedt megjelenése, a hiperracionális design. A konferencia során szó volt a tervező ember és az általa létrehozott mesterséges intelligencia elkerülhetetlen vetélkedéséről, a design várható szerepéről a jövő hazai kultúrájának megteremtésében, illetve az ökodesign jelentőségéről. Ugyanakkor ezek a témák végigkísérik a Design Hét kiemelt programjait.

Különleges programnak ígérkeznek a külföldi sztárdesignerek előadásai. Sebastian Herkner a fiatal német tervezőgeneráció egyik legismertebb képviselője, olyan márkákkal működött már együtt, mint a Thonet vagy a Rosenthal. Vele október 9-én és 10-én is találkozhatnak az érdeklődők. Október 11-én Marc Sadler osztrák bútordesigner legenda tart előadást, akivel a szerencsések zárt körű workshop keretében is találkozhatnak. Október 12-én Marc Venot francia formatervezőt hallhatja a közönség a MOME-n, aki olyan luxusmárkákkal dolgozott már együtt, mint a Hermès, a Cartier vagy a Martini.

A részletekért keresd a Design Hét programfüzeteit, útmutatást találsz ITT.

Nyitott Stúdiók

Hagyományosan az egyik legnépszerűbb programelem a Nyitott Stúdiók, melynek alkalmával a kiválasztott kreatívipari vállalkozások betekintést engednek kulisszáik mögé, bemutatva a műhely mindennapjait. A divat iránt érdeklődők számára a Back2Bag, a Müskinn, a Tipton, a Clique Design Studio, a GabriellaVeszpremi és a NON+ nyitja meg kapuit. A BERTOTY a belsőépítészet titkait tárja fel, míg a Brick Visual irodájában AR- és VR-technológiák segítségével lesz lehetőség épületbejárásra. Kontor Enikő és Szabó Ádám Csaba, a Brand Bar, a DesignDonum Stúdió, a Frontìra, a LumoConcept és a UX Studio is várja az érdeklődőket.

Design Túrák

Évről évre elindulnak a Design Túrák is, melyeken a látogatók Budapest rejtett designértékeit fedezhetik fel. A tavaly debütált kiterjesztett valóság (AR – augmented reality) technológiát alkalmazó applikációval a Design Hét Budapest egyedi tartalmakat kínál a felhasználóknak. A fesztivál honlapjáról letölthető alkalmazásban a speciális virtuális tartalmak a mobiltelefon vagy táblagép kamerájával a programfüzet 66. oldalára vagy a Budapest Design Map megfelelő pontjaira fókuszálva indíthatók el.

Vidéki helyszínek

A fontos évforduló alkalmából 15 napra elegendő program közül választhatunk – több, mint 250 lehetőség vár -, és külön kiemelendő, hogy Budapest mellett több vidéki nagyváros is csatlakozott különféle rendezvényekkel. Debrecen, Győr, Sopron, Pécs és Veszprém komplex programsorozattal készül; a helyi designvállalkozások bemutatása mellett hangsúlyt helyeznek az aktuális urbanisztikai és vállalkozásfejlesztési kérdésekre is. A nagyközönséget túrákkal, gyermekprogramokkal, vetítésekkel is várják.

Szentendre kerekasztal-beszélgetést szervez Budapesten, ily módon kapcsolódik az eseménysorozathoz. Pécsett több nagyszabású eseményre is sor kerül, így például a Csúcsformában című kiállításra, melynek keretében a Magyar Formatervezési Díjat, illetve a Design Management Díjat eddig elnyert munkákból láthatnak válogatást az érdeklődők. Sopronban érdemes ellátogatni a Typozóna/2 tárlatra, amelyen a hazai felsőoktatási tervezőgrafikai műhelyek friss eredményeibe kapunk betekintést, 90 alkotó munkáin keresztül. Érdekes programnak ígérkezik Győrben a Design Most! kiállítás, ahol helyi designerek mutatkoznak be. Debrecen többek között a Klasszikusok egy kortárs designer szemével című rendhagyó tárlatvezetéssel készül.

A részletekért keresd a Design Hét programfüzeteit, útmutatást találsz ITT.

A Magyar Formatervezési Díj díjazottjai és különdíjasai 2018-ban

Az orvosi elektronikai fejlesztések élen járnak a design vezérelt innováció alkalmazásában. Ahogy a gyógyításról egyre inkább a megelőzésre, az otthoni ápolásra kerül át a hangsúly, annál fontosabb, hogy a termékek egyre egyszerűbbek, kialakításuk mindinkább felhasználóbarát legyen. Ilyen az Iglói-Nagy Péter és Nagy Ádám által a Sanatmetal Kft.-nek tervezett WIWE EKG-készülék is. A WIWE sokkal inkább látszik high-tech terméknek, mint orvosi eszköznek, mégis hatékony akár a stroke vagy más keringési katasztrófa megelőzésében is.

A kiemelkedő mezőny okán terv és diákmunka kategóriában a bírálóbizottság két-két alkotást is díjazott. Csoma Sarolta és Horváth Máté terv kategóriában díjat érdemelt Mix karszéke klasszikus skandináv designelemeken alapul, mind megjelenése, mind praktikus szerelhetősége és innovatív anyagtársítása szempontjából. A terv kategória díjazottja még Németh László és Varga Dénes klasszikus ipari formatervezési munkája, egy flexo nyomdagép, mely a Varga-Flexo Kft.-nek készült. Az átgondolt, bővíthető konstrukció ergonomikus kezelőfelületeket és könnyen használható szoftvereket kapott, melyek összhangban működnek a karakteres designnal.

Diák kategóriában is két díjat ítélt oda a bírálóbizottság. Révész Eszter Újraértelmezett tradíció elnevezésű textilkollekciója közhelyektől mentesen, kifinomultan, átfogó kutatómunka eredményeként ötvözi a tradicionális magyar népi szőttesek világát a korszerű technológiával. A végeredmény a mai élethez, enteriőrökhöz, tárgykultúrához illeszkedő textilegyüttes lett. A Pákozdi Rebeka által tervezett Onni hátizsák egy egészségmegőrzésre és betegségmegelőzésre fókuszáló projekt megvalósulása, látványos megoldásokkal. A stílusos táska egyben tartásjavító hátmerevítő is.

Palotai Gábor a vizuális kommunikáció kategória díjazottja. A prémium légtisztítókat gyártó svéd Livsdal cég számára készítette a láthatatlan, atomi világot megidéző pixelalapú összetett arculatot és plakátsorozatot, melyet a bírálóbizottság elegáns, letisztult mesterműként jellemzett.

A Magyar Formatervezés Díj Különdíjasai

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárságának különdíját az Üveges Péter, Bolega Attila és Nádasi Gábor által tervezett Bogányi Grand Piano B-292 nyerte el. A hangszertervezés terén a szerkezeti fejlesztések, változtatások mindig óriási kutatómunkát igényelnek a tervezők részéről, főleg ha ennyire futurisztikus formáról van szó.

Két diákmunka érdemelte ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárságának megosztott különdíját. A Chicago Jazz Festival arculata újszerű vizuális nyelvezetével tűnt ki a mezőnyből. Serflek Máté plakátsorozata nélkülözi a klasszikus emblémákat, logókat, a jazz absztrakt, improvizatív voltára impulzív tipográfiai játékkal reflektál. Veszprémi Gabriella Layers cipőkollekciója nemzetközi haute couture divatbemutatókon is megállná a helyét, organikus formáival, szoborszerű, mégis hordható kialakításával.

A jurták tágas térélményét ötvözi a legújabb technológiai megoldásokkal a Magyar Formatervezési Tanács különdíjasa, a Reiner György által fejlesztett SysTents mobiljurta-rendszer. Verseny- és piacképes fejlesztés, amely magas formatervezési színvonalon felel meg a természetjárók, kültéri rendezvények igényeinek.

Szabó Márton munkája, a Q&C Nano újgenerációs vízadagoló berendezés nyerte el a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának szellemivagyon-diagnózis szolgáltatás különdíját. Innovatív, hálózatra csatlakoztatható vízadagoló, amely nemcsak víz-, hanem energiatakarékos is, okostelefonhoz kapcsolható otthonok és irodák ideális kiegészítője lehet.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szellemivagyon-diagnózis szolgáltatás különdíjában részesült a JULIUS K9 – K9-Sport Kft., mely a kutyás kiegészítők terén vívott ki piacvezető szerepet Európában. A márka fő profilja a – nyakörveket ma már egyre inkább felváltó, a szolgálati kutyás egységek és hobbikutyások számára egyaránt ideális – kutyahámok tervezése és gyártása. A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. idén első ízben ajánlott fel különdíjat, melyet a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület nyert el harmincöt éves, design ökoszisztéma erősítő, szakmai érdekképviseleti platformot hatékonyan működtető tevékenységéért. Elismerő oklevelet kapott az IVANKA Factory Zrt., az S39 Hybrid Design Kft., a Tipton Eyeworks – Tipton Global Kft. és a Beyond the Standard – BTS World Kft.

Ott találkozunk!

A design szerelmeseit október 5-től 19-ig izgalmas programokkal várják az ország számos pontján, ugye te sem hagyod ki? Szemezgess a lehetőségek tengerében, válaszd ki a neked legjobban tetsző programokat, és teszteld le a Design Hét Budapest virtuális újdonságát, ami segít eligazodni!