4 kihagyhatatlan program a 2019-es CAFe Budapesten

Közeleg az ősz legjobban várt kulturális eseménye: 2019. október 4. és 20. között kerül megrendezésre a CAFe Budapest, 40 fővárosi helyszínen. Az alábbiakban ajánlunk néhányat a színes fesztiválprogramok közül.

Vágtázó Halottkémek // Föllakzoid

október 10.

A Világegyetem örök alkotóerejéből, az ősi népzene elemi erejű ősforrásából született a jövőre 45 éves Vágtázó Halottkémek sámánpunkja. Grandpierre Attila zenekarát 1986-ig többször is be akarták tiltani intenzitása miatt, de a csapat lendülete töretlen maradt, 2009 óta pedig újra egyre hevesebb. Az általuk kiteljesített pszichedelikus punk magába foglal népzenét, világzenét és mitikus hatásokat egyaránt, emiatt előszeretettel használják a mágikus népzene meghatározást is magukra. Az együttes 2020 májusában tartja VHK 45 c. koncertjét, addig itthon utoljára október 10-én láthatók az Átriumban, a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál keretei között. Az estét a chilei eredetű Föllakzoid nyitja 19.30-kor, amely érzésvilágában remekül harmonizál a Vágtázó Halottkémek lelkületével, annál viszont több elektronikával megtámogatva. Este kilenckor pedig elszabadul a hangulat és messzire kerülnek a gyeplők, amikor a Halottkémek a húrok közé csapnak.

Dimitri de Perrot: Myousic

október 11.

Az előadás kizárólag a hangokra épül. A lemezlovasból lett nemzetközileg elismert svájci hangszobrász, zenész, rendező a hang narratív erejét vizsgálja. A Myousic című est egy színészek nélküli színpadi hangjáték, amelyben a hangokhoz maguk a nézők társíthatnak képeket. “Tizenöt évig arról szólt a szakmai életem, hogy klubokban mixeltem mindenféle zenét a hiphoptól a latin popon, a rapen át a reggae-ig – mondta de Perrot. – Sokféle zenei projektben vettem részt, a színpadon élőben kevertem a pultot. Közben szorgalmasan rögzítettem a koncerttermekben, a színházakban, a lemezstúdiókban a legkülönfélébb hangokat, az énekesek megszólalása előtti pillanatokat, a lélegzetvételüket, a közönség mocorgását, a székek zörgését, a tapsokat, a kívülről beszűrődő zajokat. Több száz órányi felvételből válogattam a Myousichoz, amíg összeállt a gyűjtéseimből egy megfelelő soundtrack. Életem egyik legizgalmasabb munkafolyamata volt az improvizatív előadás megalkotása. A közönséget úgy képzeltem el, mint egy kortárs zenekart. A Myousic igazi meglepetése Julius, aki valamiféle mágusként egy dobozból varázsolódik elő a színpadon.”

Volkova Sisters: Ten Years of Sorrow

október 18.

Darkwave – shogaze – cyber – goth thron, ezen belül is az első magyar popzenekar – így hivatkozik saját stíluskombinációjára a Volkova Sisters négy tagja. A most tízéves, egy ideje Londonban működő formációt Berger Dalma és Sándor Dániel azért hozta létre, hogy sötét oldaluk minden zugát szabadon megmutathassák, ami többek között egy Magyar Klipszemle fődíjat is hozott nekik. Ez a sötét oldaluk mostani, Ten Years of Sorrow c. jubileumi warehouse-bulijukon is érvényesülni fog, amelyet installációval és vetítéssel darkosítanak tovább. Az estét DJ Splatter posztindusztriális, wave és hibrid mutációs ütemei nyitják, erre pakolja rá helyspecifikus, Blackheads c. performanszát Szeri Viktor. A fokozatosan sötétbe boruló térben dübörög fel a születésnapos Volkova Sisters zenéjének lüktetése, a tartalmas estét pedig boszorkánytechno zárja Yinna-módra. A darkos, zsigeri, izgalmas koncertösszeállítás október 18-án lesz látható az Artus Stúdióban, fél nyolcas kezdéssel.

Barabás Lőrinc: Metamorphosis

október 19.

Már nem ígéret, hanem számottevő figurája a nemzetközi jazz és könnyűzenei életnek. Barabás Lőrinc trombitaművész játsszon bárhol, bármilyen formációban, a legkülönbözőbb korosztályok kedvence. Persze, hiszen egy évtizedes „felnőtt” pályáját érdekesen és szellemesen alakította, miután 2008-ban megnyerte a Tomsits Rudolfról elnevezett tehetségkutató versenyt. Egyetemistaként hozta létre első saját együttesét, tanult New Yorkban – közelebb lépett az elektronikához. Londonba költözött majd’ két évre. Közben kiforrott darabok és még formát nem öltött zenei ötletek is születtek benne. Komponált vonósnégyesre, a CAFe-n pedig a Budapest Chamber Sinfoniettával (karmester Veér Bertalan) szólaltatja meg új művét a Metamorfózist. Metamorfózis – átalakulás, átváltozás. Mindenképp új lépcsőfok.