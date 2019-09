Ezekkel a koncertekkel vár októberben a BMC

Kétségtelenül megérkezett az ősz, ezzel együtt pedig elindult a klubszezon is. Lássuk, mivel kedveskedik vendégeinek októberben a Budapest Music Center!

Czirják Csaba a húszas éveiben járó magasan képzett zenészeivel kiegészülve mutatja be bartóki és népzenei hagyományokból merítkező, alkalmanként fúziós jazz-rockos elemeket is tartalmazó saját kompozíciót. Vendégként feltűnik a színen a fiatal generáció egyik legizgalmasabb zenészegyénisége, Tálas Áron is.

A kirobbanóan tehetséges, fiatal altszaxofonos Soso Lakatos Sándor 12 éves kora óta játszik a nyilvánosság előtt. Roppant ötletes és intelligens játékával számos zenekarban és zenei projektben működik közre, október 10-én este azonban egy igazi supergrouppal (Szakcsi Lakatos Róbert, Orbán György, Balázs Elemér) lép a BMC színpadára.

A magyar etno-jazz két legnagyobb formátumú fúvósa, Borbély Mihály és Dresch Mihály közös zenekarukkal ad emlékezetes koncertet októberben Budapesten. A két művész egybefésült zenei világa helyenként melankolikus, ugyanakkor határtalan érzelmi gazdagság jellemzi.

A 2011 közepén alakult argentin formáció kezdettől fogva arra törekszik, hogy kompozícióiban a kortárs jazz, az avantgárd és a kollektív improvizáció bevált eszközeinek segítségével merőben új hangzásokkal és ritmikai lehetőségekkel kísérletezzen. A kiemelkedő hangszeres képességekkel megáldott zenészek 2017-ben Európát is meghódították, október 29-én pedig Budapesten kápráztatják el a közönséget.