Hatalmas a felfordulás, 18.00 órától ingyenes koncertet ad Will Smith

1968-ban pontosan ezen a napon született az amerikai szupersztár Will Smith, aki szolid családi ünneplés helyett budapesti rajongóival ünnepli 51. születésnapját.

A sztár köztudottan imádja Budapestet, ezért talán nem véletlen, hogy a Gemini Man hazai népszerűsítése éppen egybeesik a születésnapja időpontjával. Bár a filmet októberben mutatják be a magyar mozik, Smith már nálunk van, és amíg a városban tartózkodik, nem tétlenkedik. Szeptember 25-én 18.00 órától koncertet ad a Szent István Bazilika előtt, és a tőle megszokott módon hatalmas showra számíthatunk tőle. (A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.)

Úgy tudjuk, hogy a helyszínen már tegnap este elkezdődtek az előkészületek, és a jelenlegi látvány alapján nem aprózzák el a dolgot. Will már nagyon várja a fellépést, hát még mi!

Bemutatja a világnak Budapestet

Will Smith pár hónappal ezelőtt hazánkban forgatta legújabb filmjét, a Gemini Man-t. Az amerikai színész annyira élvezte a Budapesten töltött időt, hogy most visszatért, hogy bemutassa az elkészült filmet. A Gemini Man készítői azonban nem csak a filmet, hanem Budapestet is megmutatják világszerte a közönségnek. Nem csak Budapesten forgatta legújabb filmjét Will Smith, de az első rajongói vetítést is itt szervezik meg. A magyar fővárost egyre gyakrabban választják forgatási helyszínként, ám ez az első alkalom, hogy egy ilyen nagyköltségvetésű filmet még a világpremier előtt Budapesten nézhetnek meg a magyar rajongók. Will Smith, valamint a film rendezője, Ang Lee és a producerek, Jerry Bruckheimer és David Ellison visszatértek hazánkba egy nemzetközi sajtóeseményre.

Hatalmas megtiszteltetés nem csak a főváros, de a Magyar Turisztikai Ügynökség számára is, hogy a film készítőit annyira magukkal ragadták a budapesti forgatási helyszínek, hogy vissza akartak jönni. Az, hogy az alkotók örömmel jöttek újra a fővárosba, azt mutatja, hogy Budapest egy olyan hely és olyan úti cél, amelyet érdemes megismerni és felfedezni. A film elkészítésében több magyar szakember részt vett, és számos alkalommal találkozhatunk az alkotásban Budapest közismert, gyönyörű helyszíneivel. Ez elismerése mind a magyar tehetségnek és tudásnak, mind pedig a főváros nagyszerű építészeti kincseinek és látványának.

Fontos és kiemelkedő lehetőség a Magyar Turisztikai Ügynökség számára a Gemini Man alkotóinak látogatását kísérő nemzetközi médiaérdeklődés is, Budapest így most is meg tudja mutatni: milyen gyönyörű város és milyen jó vendéglátó. A film alkotóinak programja során a rajongók várhatóan Budapest ikonikus helyszínein találkozhatnak majd a Will Smith-el, így fővárosunk nevét és elképesztő látványát azok is megismerik, akik eddig esetleg keveset tudtak róla.

A filmet október 10-től vetítik a magyar mozik.