Gerincbántalmakkal küzdesz? Itt a megoldás!

Gerincünk állapota meghatározó általános egészségünk szempontjából. Úgy is fogalmazhatunk, hogy annyira vagyunk fiatalok és egészségesek, amennyire erős és hajlékony a gerincünk.

Az ember testfelépítése önmagában is különleges, de a gerincoszlopunk olyan szempontból is egyedülálló, hogy képes egyszerre merev és rugalmas is lenni, attól függően, hogy éppen mire van szükségünk.

Ezt a zseniálisan megalkotott rendszert azonban az ülőmunka, a mozgásszegény életmód és a nem eléggé fejlett izomzat az évek alatt kikezdi, meggyengíti, így létrejönnek a különböző gerincbántalmak, sőt akár sérülések. Ezeket természetesen a legjobb megelőzni, de ha már kialakultak, elengedhetetlen kezelni őket.

Ilyen esetekben mindenképpen érdemes szakemberhez fordulni. Attól függően, hogy milyen panaszaink vannak, felkereshetünk gyógytornászt avagy a fitnesz termekben fordulhatunk gerinctrénerhez.

Preventív gerinctréning az Oxygen Naphegy kínálatában

Az Oxygen Naphegy preventív gerinctréningjein a fókusz a gerincproblémák megelőzésén van. A stabil gerinc és medence megtartása érdekében az oktatók segítségével itt tónusba hozhatjuk izmainkat, hogy megőrizzük gerincünk egészségét. Így nemcsak tartásunk és külső megjelenésünk javul, de testünk is egészségesebb és erősebb lehet.

Kortól, nemtől, testalkattól függetlenül bárki végezheti ezt a korántsem unalmas mozgásformát. A dinamikus gerinctréning alatt edződnek a törzs izmai, miközben a pulzus is emelkedik. Az óra alatt nem a fogyás a fő szempont, sokkal inkább az, hogy alakot formáljunk, javítsuk az izomtónust, és erősítsük a hát, a has, a csípő, a váll és a karok izmait.

Amennyiben gerincbántalmakkal küzdesz, vagy éppen szeretnéd megelőzni őket, látogass el az Oxygen Naphegy gerinctréning óráira, ahol képzett oktatók várnak rád!