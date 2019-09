Brad Pitt új mozija a NASA legénységének tetszését is elnyerte

Az Ad Astra – Út a csillagokba csütörtökön debütál a hazai mozikban.

Szeptember 19-től látható Magyarországon Brad Pitt legfrissebb filmje, az Ad Astra – Út a csillagokba. A vadonatúj sci-fi Roy McBride űrhajós történetét meséli el, aki 20 éve (idegen életformák utáni kutatás közben) eltűnt édesapját keresi, aki a jelek szerint egy távoli bolygón bujkál.

Az Ad Astra képanyagához a NASA is nagymértékben hozzájárult, hisz a technikai szakértelem biztosítása mellett a Holdról és a Marsról eredeti felvételeket is a stáb rendelkezésére bocsátott. A főhőst alakító Brad Pitt ráadásul nemrégiben 20 perc erejéig személyesen kérhette ki az űrállomáson dolgozó Nick Hague véléményét az elkészült moziról, aki csapata nevében egyebek mellett arról is biztosította a sztárt, hogy a súlytalanság állapotát érzékeltető alakításával a 2013-as Gravitációban látott George Clooneyt is lekörözte.

Nézz bele a beszélgetésbe te is!