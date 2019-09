Berobbantja az őszt az Akvárium Klub

Beköszöntött a hűvösebb idő és vele együtt a klubszezon is. Ahogy azt már megszokhattuk, az Akvárium ezúttal is a legütősebb élő- és elektronikus zenei programokkal készül az őszi-téli szezonra. Többek között itt tartják majd szeptemberben a Telekom Electronic Beats fesztivált és idén is a klub ad otthont a Budapest Ritmonak.

Az Akvárium Klub évről-évre világsztárok sorát hozza el Budapestre. Így történt ez a nyáron is, amikor a Sun & Soda keretében három alkalommal változott mini oázissá az Akvárium terasza és teltház előtt játszott Sasha, Guy J & Henry Saiz, valamint a Gus Gus. Az őszi-téli szezonban sem lesz ez másként, hiszen már szeptemberben elkezdődik a programdömping és érkezik a Telekom Electronic Beats szeptember 19. és 21. között, olyan menő nevekkel, mint a Modeselektor, a Sevdaliza vagy a Motor City Drum Ensemble.

Októberben ismét az Akvárium Klub lesz a CAFé Budapest egyik kiemelt helyszíne. A Hangvető és a CAFé Budapest szervezésében megvalósuló Budapest Ritmo idén is birtokba veszi a klubot és október 4-6. között a világzene legjobbjait hozza el, a portugál fado-tól a balkáni rezesekig, így a szájbőgőtől a cumbiáig számos érdekes zenei műfajjal ismerkedhet meg a közönség.

Koncertek terén sem lehet hiányérzetünk az őszi szezonban, hiszen már dupla teltházas a Skillet novemberi akvás koncertje, emellett pedig nemzetközi fronton olyan fellépők érkeznek a klubba, mint a Hooverphonic, William Fitzsimmons, Adam Naas, Scarlxrd, a The Asteroids Galaxy Tour, a The Wooten Brothers és a Front 242.

Természetesen jönnek a hazai kedvencek is: az Akváriumban mutatja be legújabb lemezét az Elefánt, az Erik Sumo Band, az Ethnofil, a Blahalouisiana és az Ocho Macho; szülinapi bulival érkezik a Firkin, a New Level Empire és a DLRM; itt mutatkozik majd be a Talk2Night, halloweeni bulit tart a Jetlag, visszatér a Subscribe, továbbá koncertezik még többek között az Analog Balaton, a Down for Whatever, a Soulwave, a Péterfy Bori & Love Band, a Konyha és a ByeAlex és a Slepp is.

Természetesen az Akvárium ebben az évben is messze kiemelkedik az elektronikus zenei felhozatal terén. Olyan világklasszis sztár DJ-k érkeznek a helyszínre, mint a Jan Blomqvist + Band, Roni Size, Enrico Sangiuliano, Hernan Cattaneo, Paula Temple, Deborah De Luca, Andy C & Dillinja, a Pan-Pot formáció, az Adriatique és ahogy azt már megszokhattuk, idén is Pre-NYE bulival kedveskedik nekünk a Kollektiv Turmstrasse.

A nyár folyamán ráadásul a KisHall is megújult: egy nagyobb kiszolgáló felület, valamint egy VIP terület is kialakításra került, illetve a terem dizájnja is felfrissült. Emellett egy teljesen új hangrendszerrel is felszerelték a helyszínt, így a tökéletes hangzás garantált!