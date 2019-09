Sztárfellépők, élménygazdaság és 21. századi megoldások várják a 79. OMÉK látogatóit

Közeleg Magyarország legnagyobb agrárszakmai eseménye, az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár, amelyet 2019. szeptember 26-29. között rendeznek Budapesten, a HUNGEXPO területén. Az eseményt ma már nemzetközi színtéren is jegyzik, ráadásul a szakmai programokon túl gasztronómiai kalandozásokat, a magyar sztárvilág krémjét felvonultató koncerteket és az agrártechnológia legmodernebb vívmányait is kínálja. (x)

Nagykoncertek az OMÉK-on

Az idei vásár a szórakoztatásról is a legmagasabb színvonalon gondoskodik. Az OMÉK nagyszínpadán a nyitónapon, 2019. szeptember 26-án a Csík Zenekar szórakoztatja majd a nagyérdeműt. 2019. szeptember 27-én a Retro Rádió DJ Partyján vigadhatnak majd fiatalok és idősebbek egyaránt. 2019. szeptember 28-án Magyarország egyik legnépszerűbb előadója, Király Viktor ad önálló koncertet, míg 2019. szeptember 29-én a Magna Cum Laude zárja majd egy fergeteges bulival az OMÉK-ot.

Élménygazdaság és állatsimogató

Az idei OMÉK újdonsága lesz az Élménygazdaság, amely elsősorban az általános- és középiskolás korosztály megszólítását célozza. Az Élménygazdaság voltaképpen egy „minifarm”, amelyen keresztül a fiatalok megismerhetik a földművelés, az állattenyésztés és az élelmiszer feldolgozás csínját-bínját, játékos, élményszerű formában bemutatva. A hazai őshonos állatok bemutatását szolgáló állatsimogatóban pedig megismerhetik a vidéki portákat egykor benépesítő racka juhokat, szürkemarhákat vagy mangalicákat.

Gasztrokavalkád az OMÉK-on

A 79. OMÉK a gasztronómia szerelmeseinek is új kalandokat kínál. A vásár történetében először alakítják ki a Gasztro Passzázst, amely a pavilonokat összekötő gyalogúton biztosít majd minőségi étel- és italkínálatot. A Gasztro Passzázson a finom falatokon kívül élőzene, vásári programok és igényes kültéri bútorok biztosítják majd a látogatók kikapcsolódását.

Előtérben a digitalizáció

Nagyot fordult a világ az agráriumban is, a klímaváltozás, a globális trendek arra késztetik a mezőgazdaságban dolgozókat, hogy a digitális technológia alkalmazásával tegyék még hatékonyabbá, gazdaságosabbá a termelést, feldolgozást. Ma már az agráriumban is egyre jellemzőbb a robotika vagy a drónok alkalmazása, amelyből bőséges ízelítőt kaphatnak az OMÉK látogatói is.

A 79. OMÉK folyamatosan bővülő programjairól és a legfontosabb információkról az https://omek.amc.hu/ és a https://www.facebook.com/OMEKBudapest/ oldalakon tájékozódhatnak az érdeklődők.