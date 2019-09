Mindjárt nyit a 2019-es World Press Photo kiállítás Budapesten

Szeptember 18-tól október 23-ig a Magyar Nemzeti Múzeumban lehet megnézni a World Press Photo nagyszabású 2019-es tárlatát, amely a világ számos országából beküldött fotók legjobbjait állítja a nagyközönség elé.

A World Press Photo egy 1955-ben alapított globális platform, amely a megbízható vizuális újságírás és történetmesélés útján kapcsolja össze a vizuális újságírást a közönséggel. Éves pályázatuk a világ legrangosabb fotópályázatává nőtte ki magát, és sikeres világméretű kiállítási programjuk révén évente több millió embernek közvetítik a világ fontos eseményeit. Az utazó kiállítás minden évben 45 ország több mint 100 városába jut el. Olyan történeteket mutat be, amelyek megállítják az embereket, empátiára és gondolkodásra késztetnek.

Mi a World Press Photo kiállítás titka?

Az utazó kiállítás világviszonylatban (114 helyszín között) Budapesten a második leglátogatottabb. Tavaly több mint 45 000 látogató volt egy hónap alatt a Magyar Nemzeti Múzeumban. A kiállítás nem véletlen rekord látogatottságú szerte a világban. Sikerének egyik titka az igény a hiteles információra, a színvonalas fotóriporteri, videó-újságírói teljesítményre, olyan események megismerésére, amelyekre máskülönben nem figyelnénk fel, vagy egyáltalán, el sem jutnának hozzánk. Híven a World Press Photo szlogenjéhez “Connecting the world to the stories that matter”, az elmúlt év legösszetettebb vizuális dokumentumát láthatja a közönség. Megrendítő, vagy éppenséggel felemelő, gyönyörű képriportokat láthatunk.

Ebben az évben 4,7838 fotográfus 129 országból 78,801 fotóval pályázott. A kiállítás 143 képét három héten keresztül válogatta egy 21 tagú, riporterekből és szerkesztőkből álló, nemzetközi zsűri és végül 25 ország 43 fotóriporterét díjazta. (A nyertesek nevét és munkáit itt találod.) Nagy büszkeségünkre magyar díjazott is van! Máté Bence másodszor nyert díjat a “Természet” kategóriában. A nyolc kategória – általános hírek, környezet, természet, hosszútávú projektek, portré, hír, és sport – és az év képe mellett, egy új díj is született: az “Év képriportja”.

A World Press Photo a Magyar Nemzeti Múzeumban ablakot nyit a világra, az elmúlt év legfontosabb riportképein és dokumentarista filmjein keresztül. Az évente megrendezett kiállítás fontos része a nemzetközi és a magyar kulturális életnek, 42. éve folyamatosan jelen van Budapesten. A kiállítás szervezője huszonkilencedik éve a Herald szervezője, Révész Tamás, aki korábban többszörös zsűritagja és díjazottja is volt a pályázatnak.

További program

Borsi Flóra “Imagine“ kísérőkiállításának szürreális képei univerzális érzelmet, vágyat, kétségbeesést fejeznek ki, metaforái az emberi psziché törékenységét mutatják meg. Az Adobe Photoshop CC az ő fotójával hirdeti magát, a Haselblad az ő manipulációjának videójával reklámozza legújabb fényképezőgépét. Kiállításainak sora külföldön lélegzetelállító. Művészetével Magyarországról hódítja meg a világot. Ne hagyd ki Flóra kiállítását! (oldalunkon hamarosan interjút olvashatsz vele, stay tuned!)