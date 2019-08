Máris Margot Robbie új filmjéről beszél a világ

Kevesebb, mint egy hónapja mutatták be Quentin Tarantino várva várt alkotását Margot Robbie főszereplésével, de a színésznő rajongói máris a decemberben érkező Bombshellre koncentrálnak.

Az év végén érkező mozi a Fox News alapítója, Roger Ailes szexuális zaklatási botrányát dolgozza fel, méghozzá három Oscar-díjas színésznő – Nicole Kidman, Charlize Theron és Margot Robbie – segítségével. A médiabirodalom atyját a csatorna tévébemondója, Gretchen Carlson (Nicole Kidman) perelte be, de a Fox News egyik legnépszerűbb műsorvezetője, Megyn Kelly (Charlize Theron) is tanúskodott ellene. Roger Ailes végül 2016-ban bukott bele az ügybe, egy évvel később pedig el is hunyt.

A filmet az Egyesült Államokban december 20-án kezdik vetíteni, a magyar premier dátuma azonban még nem ismert. Mindenesetre az első teasert már mi is élvezhetjük, íme: